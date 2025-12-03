R o m a , 3 d i c . - ( A d n k r o n o s ) - S i è t e n u t a o g g i , p r e s s o l ’ A u d i t o r i u m d e l l ’ A r a P a c i s a R o m a , l a q u a r t a e d i z i o n e d e l C s r A w a r d , l ’ i n i z i a t i v a d i E n t a i n I t a l i a d e d i c a t a a i p r o g e t t i d i i n c l u s i o n e s o c i a l e c a p a c i d i g e n e r a r e v a l o r e r e a l e p e r l e p e r s o n e e l e c o m u n i t à , g r a z i e a l l a c o l l a b o r a z i o n e f r a i s t i t u z i o n i , a z i e n d e e c o m u n i t à l o c a l i . L ’ e d i z i o n e 2 0 2 5 s i è a p e r t a c o n l a t a v o l a r o t o n d a , d a l t i t o l o “ C o - p r o g e t t a r e p e r c r e a r e v a l o r e : l ’ a l l e a n z a t r a i s t i t u z i o n i , i m p r e s a e t e r r i t o r i o ” , c o n l a p a r t e c i p a z i o n e d i r a p p r e s e n t a n t i d e l m o n d o i s t i t u z i o n a l e , s p o r t i v o e d e l t e r z o s e t t o r e , t r a c u i A n d r e a D e M a r i a , D e p u t a t o d e l P a r t i t o D e m o c r a t i c o - C o m m i s s i o n e p a r l a m e n t a r e d ' i n c h i e s t a s u l l e c o n d i z i o n i d i s i c u r e z z a e s u l l o s t a t o d i d e g r a d o d e l l e c i t t à e d e l l e l o r o p e r i f e r i e , R o c c o G i o r g i a n n i , S e n i o r M a n a g e r P u b l i c A f f a i r s & S u s t a i n a b i l i t y A C M i l a n , S t e f a n o G o b b i , R e s p o n s a b i l e t e r z o s e t t o r e e i n n o v a z i o n e d i S p o r t e S a l u t e , G i u s e p p e I n c o c c i a t i , C o n s i g l i e r e d e l V i c e p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o A n t o n i o T a j a n i , C a m e r a d e i D e p u t a t i , A l e s s a n d r o O n o r a t o , A s s e s s o r e a i G r a n d i E v e n t i , S p o r t e T u r i s m o , C o m u n e d i R o m a , A n d r e a R o s s i , D e p u t a t o d e l P a r t i t o D e m o c r a t i c o , C o m m i s s i o n e X I I I , G i u l i a R u s s o , D i r i g e n t e d e l l a C a s a c i r c o n d a r i a l e d i P o g g i o r e a l e , D a r i o M a r c o l i n , e x c a l c i a t o r e i t a l i a n o o r a a l l e n a t o r e e o p i n i o n i s t a t e l e v i s i v o . N e l c o r s o d e l d i b a t t i t o i p a r t e c i p a n t i h a n n o s o t t o l i n e a t o l a n e c e s s i t à d i p o r t a r e a v a n t i n e i t e r r i t o r i u n a m a p p a t u r a e u n a p i a n i f i c a z i o n e a t t e n t a d e g l i i n v e s t i m e n t i i n q u e l l e i n f r a s t r u t t u r e , s p o r t i v e e n o n , c h e s o n o e s s e n z i a l i p e r c o s t r u i r e i n c l u s i o n e e c o e s i o n e s o c i a l e . È s t a t a i n o l t r e r i b a d i t a l ’ i m p o r t a n z a d i u n a c o l l a b o r a z i o n e s t r u t t u r a l e t r a p u b b l i c o , p r i v a t o e t e r z o s e t t o r e , c h e c o n s e n t a d i r e a l i z z a r e , n e l c o o r d i n a m e n t o f r a i r i s p e t t i v i r u o l i , p r o g e t t i d i r i l i e v o c h e a b b i a n o u n i m p a t t o c o n c r e t o e d u r e v o l e . C i ò è p o s s i b i l e m e t t e n d o i n a t t o u n p r o c e s s o v i r t u o s o , c h e p a r t e d a l l ’ a s c o l t o d e i b i s o g n i d e i t e r r i t o r i , p a s s a n d o p e r l a c r e a z i o n e d i r e t i c h e c o n s e n t o n o l a c o n d i v i s i o n e d i c o m p e t e n z e , r i s o r s e e r e s p o n s a b i l i t à , c o n i l c o n t r o l l o a t t e n t o d e l p r o c e s s o e f i n o a l l a m i s u r a z i o n e d e l r i s u l t a t o n e l t e m p o . I n q u e s t o p e r c o r s o i l C s r A w a r d v u o l e a s s u m e r e u n r u o l o r i l e v a n t e c o m e a b i l i t a t o r e d i p r o g e t t i d ’ i m p a t t o a l l ’ i n t e r n o d i u n a f i l i e r a d i c o - c r e a z i o n e d i v a l o r e f u t u r o , i n s i e m e a l l e i s t i t u z i o n i e a l l e a s s o c i a z i o n i i m p e g n a t e n e i t e r r i t o r i . “ S i a m o o r g o g l i o s i d e l l ’ e s p e r i e n z a m a t u r a t a i n q u e s t i a n n i e d i q u a n t o s i a c r e s c i u t a l a p i a t t a f o r m a d e l C S R A w a r d ” h a a f f e r m a t o A n d r e a F a e l l i , R e s p o n s a b i l e d e l G r u p p o E n t a i n i n I t a l i a “ È o g g i u n r i f e r i m e n t o p e r i s t i t u z i o n i , p e r l e a z i e n d e e p e r l e a s s o c i a z i o n i c h e s o n o p r o n t e a c o l l a b o r a r e p e r r e a l i z z a r e p r o g e t t i c a p a c i d i g e n e r a r e i n c l u s i o n e , b e n e s s e r e e n u o v e o p p o r t u n i t à p e r l e c o m u n i t à l o c a l i . ” H a a g g i u n t o G i u l i a n o G u i n c i , P u b l i c A f f a i r s , S u s t a i n a b i l i t y & R e t a i l O p e r a t i o n s D i r e c t o r d e l G r u p p o E n t a i n i n I t a l i a : “ P e r a v e r e u n i m p a t t o r e a l e e d u r a t u r o è n e c e s s a r i o u n i m p e g n o c o n d i v i s o , u n a v e r a e p r o p r i a “ c o - c r e a z i o n e d i v a l o r e ” : i l C S R A w a r d r a p p r e s e n t a u n p u n t o d i i n c o n t r o t r a l e e s i g e n z e d e i t e r r i t o r i e l a r e s p o n s a b i l i t à d e l l e i m p r e s e , e s i a m o o r g o g l i o s i d i v e d e r l o c r e s c e r e e p r o d u r r e r i s u l t a t i t a n g i b i l i . L a f o r z a d e l l a n o s t r a i n i z i a t i v a s t a p r o p r i o n e l c r e a r e r e t i f o r t i e c a p a c i , i n g r a d o d i r i s p o n d e r e a l l e s f i d e s o c i a l i c o n s o l u z i o n i c o n c r e t e ” . I l a v o r i s o n o p r o s e g u i t i c o n l a p r e s e n t a z i o n e d a p a r t e d e l l e a s s o c i a z i o n i d e i p r o g e t t i s o s t e n u t i d a E n t a i n : A s d B a s e b a l l S o f t c l u b R o v i g o c o n i l p r o g e t t o “ O l t r e i l B a s e b a l l ” , c h e m i r a a c r e a r e i l p r i m o c a m p o i n c l u s i v o d i b a s e b a l l 5 p e r p e r s o n e c o n d i s a b i l i t à v i s i v a e c o g n i t i v a . A . S . D . S a l e n t o W o l v e s c o n i l p r o g e t t o “ M o b i l i t à e L o g i s t i c a ” , f i n a l i z z a t o a l l ’ a c q u i s t o d i u n m e z z o d i t r a s p o r t o p e r f a c i l i t a r e i l t r a s f e r i m e n t o d e l l e c a r r o z z i n e d a c a l c i o d e g l i a t l e t i c o n d i s a b i l i t à . C s i M o d e n a A p s c o n i l p r o g e t t o “ S p o r t d i s t r a d a – G i o c a l a t u a c i t t à ” c h e m i r a a r i a t t i v a r e s p a z i p u b b l i c i s o t t o u t i l i z z a t i , c o m e p i a z z e e p a r c h i , t r a s f o r m a n d o l i i n l u o g h i d i a g g r e g a z i o n e g i o v a n i l e e c o n v i v i a l e . K i m c o n i l p r o g e t t o “ C a s a F u t u r o ” , c h e m i r a a c r e a r e l a p r i m a c o m u n i t à d i a c c o g l i e n z a e n e r g e t i c a m e n t e a u t o n o m a e a b a s s o i m p a t t o a m b i e n t a l e . S p o r t f u n d F o n d a z i o n e p e r l o S p o r t O n l u s c o n i l p r o g e t t o # G i o c o l i b e r o , p e r l a r i q u a l i f i c a z i o n e u n c a m p o m u l t i f u n z i o n a l e d e i G i a r d i n i M a r g h e r i t a d i B o l o g n a . S s d S a n t a L u c i a S p o r t c o n i l p r o g e t t o “ S p o r t A c c e s s H u b ” , c h e p r e v e d e l ’ a c q u i s t o d i a t t r e z z a t u r e s p e c i a l i s t i c h e , c o m e c a r r o z z i n e s p o r t i v e p e r p r a t i c a r e w h e e l c h a i r b a s k e t . S e c o n d a C h a n c e e S p o r t S e n z a F r o n t i e r e c o n i l p r o g e t t o “ R i g i o c a r e i l F u t u r o ” , c h e c o n t i n u e r à a d e s s e r e s u p p o r t a t o d a E n t a i n p e r i l p r o s e g u i m e n t o d e l l e a t t i v i t à d i f o r m a z i o n e a l l ’ i n t e r n o d e l c a r c e r e e n o n s o l o . S p o r t i n s i e m e c o n i l p r o g e t t o “ P a d e l M i x t o c o n e s e n z a d i s a b i l i t à s u l l o s t e s s o c a m p o ” p r e v e d e a l l e n a m e n t i e t o r n e i d i p a d e l t r a p e r s o n e c o n d i s a b i l i t à e n o r m o d o t a t i . Y o u S p o r t c o n i l p r o g e t t o “ C a m p i G u a i n e r i ” h a p r e v i s t o l a r i q u a l i f i c a z i o n e d i d u e i m p i a n t i s p o r t i v i a l l ’ i n t e r n o d e l l ’ I s t i t u t o C o m p r e n s i v o R i n n o v a t a P i z z i g o n i , n e l l a p e r i f e r i a n o r d d e l l a c i t t à d i M i l a n o .