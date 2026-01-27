R o m a , 2 7 g e n . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - I l G r u p p o E n g i n e e r i n g , l e a d e r n e i p r o c e s s i d i d i g i t a l i z z a z i o n e p e r a z i e n d e e p u b b l i c h e a m m i n i s t r a z i o n i , a n n u n c i a c h e i l p r o s s i m o 1 6 f e b b r a i o M i c h e l a n g e l o S u i g o e n t r e r à i n a z i e n d a c o n i l r u o l o c h i e f p u b l i c a f f a i r s , c o r p o r a t e c o m m u n i c a t i o n & s u s t a i n a b i l i t y o f f i c e r . A d i r e t t o r i p o r t o d e l c e o A l d o B i s i o , i n q u e s t o r u o l o M i c h e l a n g e l o S u i g o d e f i n i r à e i m p l e m e n t e r à l e s t r a t e g i e d i c o m u n i c a z i o n e , d e l l e r e l a z i o n i i s t i t u z i o n a l i e d e l l ’ a g e n d a e s g d e l G r u p p o E n g i n e e r i n g . G r a z i e a u n a s o l i d a e s p e r i e n z a d i a l t o l i v e l l o , m a t u r a t a i n i m p o r t a n t i c o n t e s t i a z i e n d a l i e i s t i t u z i o n a l i , S u i g o c o n t r i b u i r à a i n n o v a r e l a n a r r a z i o n e d e l l a m i s s i o n e d e l l a v i s i o n d i E n g i n e e r i n g , a l l i n e a n d o l a a g l i o b i e t t i v i d i b u s i n e s s . A l d o B i s i o , c e o d e l G r u p p o E n g i n e e r i n g , h a d i c h i a r a t o “ C o n g r a n d e p i a c e r e d o i l b e n v e n u t o a M i c h e l a n g e l o S u i g o , c e r t o c h e g r a z i e a l l a s u a v i s i o n e , a l l a p r o f o n d a c o n o s c e n z a d e i c o n t e s t i i s t i t u z i o n a l i e a l l a c a p a c i t à d i a l l i n e a r e c o m u n i c a z i o n e e s o s t e n i b i l i t à a l l e s t r a t e g i e a z i e n d a l i , d a r à u n n u o v o i m p u l s o a l p o s i z i o n a m e n t o r e p u t a z i o n a l e d i E n g i n e e r i n g i n t u t t i i m e r c a t i i n c u i o p e r a ” . M i c h e l a n g e l o S u i g o h a r i c o p e r t o t r a l ’ a l t r o r u o l i a p i c a l i i n I n w i t , d o v e h a a v u t o l a c a r i c a d i e x e c u t i v e v i c e p r e s i d e n t e x t e r n a l r e l a t i o n s , i n L e o n a r d o e V o d a f o n e . G i o r n a l i s t a , d o c e n t e d i r e l a z i o n i i s t i t u z i o n a l i e c o m u n i c a z i o n e d ’ i m p r e s a n e i p r i n c i p a l i m a s t e r u n i v e r s i t a r i e m e m b r o d i o r g a n i s m i a s s o c i a t i v i ( t r a c u i C o n s i g l i o G e n e r a l e d i A s p e n , A s s o l o m b a r d a , U n i n d u s t r i a R o m a e L a z i o , e V a l o r e D ) . H a r i c e v u t o l ’ o n o r i f i c e n z a d i U f f i c i a l e d e l l ’ O r d i n e a l M e r i t o d e l l a R e p u b b l i c a I t a l i a n a . M i c h e l a n g e l o S u i g o s u b e n t r a a R o b e r t o S c r i v o , c h e h a l a s c i a t o i l G r u p p o l o s c o r s o 1 ° g e n n a i o .