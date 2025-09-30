R o m a , 3 0 s e t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - N o n b a s t a p i ù a d o t t a r e i l c l o u d , o r m a i d i v e n t a t o u n o s t a n d a r d d e l l a d i g i t a l i z z a z i o n e . P e r l e a z i e n d e i t a l i a n e l a v e r a s f i d a è s a p e r l o g o v e r n a r e , g a r a n t e n d o s i c u r e z z a d e i d a t i , m o d e r n i z z a z i o n e d e l l e a p p l i c a z i o n i c r i t i c h e e i n t e g r a z i o n e d e l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e n e i p r o c e s s i . E ' q u a n t o e m e r g e d a l l ’ i n d a g i n e ' M o d e l l i , p r i o r i t à e s t r a t e g i e d e l c l o u d d e l l e i m p r e s e i t a l i a n e ' , r e a l i z z a t a s u i n i z i a t i v a d i E n g i n e e r i n g e O r a c l e e c o n d o t t a d a N e t C o n s u l t i n g c u b e . L o s t u d i o q u a l i t a t i v o , c o n d o t t o s u u n c a m p i o n e d i 6 0 a z i e n d e i t a l i a n e m e d i o - g r a n d i , p u b b l i c h e e p r i v a t e r a p p r e s e n t a t i v e d i s e t t o r i c h i a v e d e l l ’ e c o n o m i a n a z i o n a l e - s e r v i z i f i n a n z i a r i e a s s i c u r a t i v i , m a n i f a t t u r i e r o , r e t a i l , t e l e c o m u n i c a z i o n i , e n e r g i a e P u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e - , h a a n a l i z z a t o l e s t r a t e g i e d i a d o z i o n e d e l c l o u d , i p e r c o r s i d i m o d e r n i z z a z i o n e d e l l e a p p l i c a z i o n i I t b u s i n e s s - c r i t i c a l e i l g r a d o d i m a t u r i t à n e l l ’ u t i l i z z o d e l l ’ I n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , e v i d e n z i a n d o a l t e m p o s t e s s o l e s f i d e p i ù r i l e v a n t i i n t e r m i n i d i s i c u r e z z a , g e s t i o n e d e i d a t i e c o m p l i a n c e . I l c a m p i o n e , g r a z i e a l l a s u a c o m p o s i z i o n e v a r i e g a t a , o f f r e u n q u a d r o c h i a r o d i d o v e s i c o n c e n t r e r a n n o g l i i n v e s t i m e n t i I T d e l l e g r a n d i e d e l l e m e d i e a z i e n d e i t a l i a n e n e i p r o s s i m i 2 - 3 a n n i , i n b a s e a l l e s f i d e p r i n c i p a l i d i b u s i n e s s c h e t u t t e s t a n n o a f f r o n t a n d o . S e c o n d o i d a t i p r e s e n t a t i d a N e t C o n s u l t i n g C u b e , n e l 2 0 2 4 i l m e r c a t o d e l c l o u d h a s f i o r a t o i 7 , 3 m i l i a r d i d i e u r o , m a l a g e s t i o n e d i q u e s t a t e c n o l o g i a p o r t a c o n s é n u o v e c o m p l e s s i t à . L a p r i n c i p a l e è l a p r o t e z i o n e d e i d a t i : i l 6 8 % d e l l e a z i e n d e c o n s i d e r a s i c u r e z z a e i n t e g r i t à d e l l e i n f o r m a z i o n i i l t e m a p i ù u r g e n t e . A q u e s t a s i a g g i u n g e l a d i f f i c o l t à d i g o v e r n a r e a m b i e n t i m u l t i c l o u d ( 6 0 % ) , d o v e p i a t t a f o r m e d i v e r s e d e v o n o e s s e r e i n t e g r a t e g a r a n t e n d o c o n f o r m i t à n o r m a t i v a e c o n t i n u i t à o p e r a t i v a . A n c h e l a g e s t i o n e d e i d a t i s e n s i b i l i r e s t a u n a s f i d a a p e r t a p e r i l 5 7 % d e l c a m p i o n e , s e g n o d i q u a n t o l a f i d u c i a n e l l ’ i n f r a s t r u t t u r a d i g i t a l e d i p e n d a d a l l a c a p a c i t à d i g a r a n t i r e p r o t e z i o n e e t r a s p a r e n z a . A c c a n t o a l l a s i c u r e z z a , u n ’ a l t r a p r i o r i t à r i g u a r d a l a m o d e r n i z z a z i o n e d e l l e a p p l i c a z i o n i c o r e , o s s i a q u e i s i s t e m i l e g a c y c h e g e s t i s c o n o p r o c e s s i v i t a l i p e r l e a z i e n d e . Q u a s i l a m e t à d e l c a m p i o n e h a g i à a v v i a t o p e r c o r s i s t r u t t u r a t i i n q u e s t a d i r e z i o n e . I l p r i n c i p a l e o b i e t t i v o è l ’ a u t o m a z i o n e d e i p r o c e s s i ( 5 2 % ) , c h e c o n s e n t e d i a u m e n t a r e e f f i c i e n z a e v e l o c i t à o p e r a t i v a . L e s t r a t e g i e p i ù a d o t t a t e s o n o d u e : i l r e - p u r c h a s i n g ( 4 9 % ) , c i o è l a s o s t i t u z i o n e d e l l e s o l u z i o n i e s i s t e n t i c o n a p p l i c a z i o n i c l o u d - n a t i v e , e i l r e - p l a t f o r m i n g ( 3 6 % ) , c h e c o n s i s t e n e l l ’ a d a t t a r e i s i s t e m i t r a d i z i o n a l i a l l e n u o v e a r c h i t e t t u r e d i g i t a l i . S u l f r o n t e d e l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , i l 5 0 % d e l l e i m p r e s e i n t e r v i s t a t e h a g i à d e f i n i t o u n a s t r a t e g i a i n f a s e a v a n z a t a . N o n s i t r a t t a q u i n d i p i ù d i s p e r i m e n t a z i o n i i s o l a t e , m a d i p e r c o r s i s t r u t t u r a t i c h e v e d o n o l ’ A I s e m p r e p i ù i n t e g r a t a n e l l e l o g i c h e d i b u s i n e s s . L ’ a t t e n z i o n e s i c o n c e n t r a s u i n f r a s t r u t t u r e i n g r a d o d i s u p p o r t a r e f r a m e w o r k o p e n s o u r c e – l i b r e r i e e s t r u m e n t i d i s v i l u p p o a c c e s s i b i l i c h e p e r m e t t o n o a l l e a z i e n d e d i p e r s o n a l i z z a r e i p r o p r i p r o g e t t i – e s u p i a t t a f o r m e A I p r e - a d d e s t r a t e , c i o è m o d e l l i g i à a l l e n a t i e p r o n t i a l l ’ u s o c h e c o n s e n t o n o d i a c c e l e r a r e l ’ a v v i o d e l l e a p p l i c a z i o n i r i d u c e n d o t e m p i e c o s t i . G u a r d a n d o a l l e p r i o r i t à d i i n v e s t i m e n t o , e m e r g e c h i a r a m e n t e u n f o r t e o r i e n t a m e n t o v e r s o l a g e s t i o n e a v a n z a t a d e l d a t o . Q u a s i l a m e t à d e l l e a z i e n d e ( 4 7 % ) p r e v e d e d i d e s t i n a r e r i s o r s e a s o l u z i o n i d i a n a l y t i c s e b u s i n e s s i n t e l l i g e n c e , p e r e s t r a r r e v a l o r e d a i d a t i a z i e n d a l i e s u p p o r t a r e d e c i s i o n i p i ù r a p i d e e i n f o r m a t e . I l 3 8 % s i c o n c e n t r a i n v e c e s u l c l o u d d a t a m a n a g e m e n t , c o n l ’ o b i e t t i v o d i g a r a n t i r e m a g g i o r e q u a l i t à , c o e r e n z a e a c c e s s i b i l i t à d e l l e i n f o r m a z i o n i . I n f i n e , i l 3 2 % p u n t a s u l l ’ i n t e g r a z i o n e d i A i e m a c h i n e l e a r n i n g n e i d a t a b a s e , s e g n a l e d e l l a v o l o n t à d i r e n d e r e i s i s t e m i c o r e s e m p r e p i ù i n t e l l i g e n t i e c a p a c i d i g e n e r a r e i n s i g h t i n t e m p o r e a l e . M a s s i m o D e l V e c c h i o , E n g m o d e r n i z e e x e c u t i v e d i r e c t o r , E n g i n e e r i n g d i c h i a r a : “ L ’ i m p o r t a n z a d e l l ’ a d o z i o n e d e l c l o u d n o n è p i ù d a d i m o s t r a r e . Q u e l l o s u c u i s i g i o c a i l f u t u r o è l a c a p a c i t à d i i n t e g r a r l o c o e r e n t e m e n t e n e l l a s t r a t e g i a d i b u s i n e s s , m e t t e n d o a l c e n t r o l a g e s t i o n e d e i d a t i , l a s i c u r e z z a , l ’ i n n o v a z i o n e a n c h e t r a m i t e A I , l a g o v e r n a n c e . E n g i n e e r i n g a c c o m p a g n a l e i m p r e s e i t a l i a n e i n q u e s t o p e r c o r s o , a f f i n c h é i l c o u d n o n r e s t i s o l o u n a i n f r a s t r u t t u r a , m a d i v e n t i l e v a c o n c r e t a d i c r e s c i t a , e f f i c i e n z a e f i d u c i a n e l m e r c a t o ” . L a n f r a n c o B r a s c a , d i r e t t o r e d e l t e a m d i p r o g e t t a z i o n e d e l l e s o l u z i o n i c l i e n t i s u l c l o u d i n f r a s t r u t t u r a l e O c i i n O r a c l e I t a l i a ( a c c o u n t c l o u d e n g i n e e r i n g s e n i o r d i r e c t o r , O r a c l e C l o u d I n f r a s t r u c t u r e ) a g g i u n g e : “ G r a z i e a l s u o d e s i g n s p e c i f i c o p e r l ' A i , O r a c l e c l o u d i n f r a s t r u c t u r e ( O c i ) c o n s e n t e a l l e a z i e n d e d i i n t e g r a r e l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e n e i l o r o p r o c e s s i i n m o d o s i c u r o e s t r a t e g i c o . L ' i n f r a s t r u t t u r a , c h e s f r u t t a l e G p u N v i d i a d i u l t i m a g e n e r a z i o n e i n t e g r a t e i n c l u s t e r a d a l t i s s i m e p r e s t a z i o n i , o f f r e s e r v i z i d i a d d e s t r a m e n t o , f i n e - t u n i n g e i n f e r e n z a d e i m o d e l l i d i A I g e n e r a t i v a , e c o n s e n t e a i c l i e n t i d i m a n t e n e r e i l p i e n o c o n t r o l l o s u i p r o p r i d a t i , a d e s e m p i o s u O r a c l e A u t o n o m o u s D a t a b a s e 2 3 a i , s e n z a n e c e s s i t à d i m o v i m e n t a z i o n e d e g l i s t e s s i . C o n O c i q u i n d i n o n s o l o s i r i d u c o n o i c o s t i e l e c o m p l e s s i t à , m a s i p r o m u o v e u n ' a d o z i o n e c o n s a p e v o l e d e l l ' A I i n a z i e n d a , t r a s f o r m a n d o i l b u s i n e s s e r e n d e n d o l o p i ù a d a t t i v o e c o m p e t i t i v o ” .