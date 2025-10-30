R o m a , 3 0 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - “ I l l i b r o n a s c e d a l l ’ e s i g e n z a d i r a c c o n t a r e e c o n d i v i d e r e l e e s p e r i e n z e m a t u r a t e i n q u a s i d i e c i a n n i d i a t t i v i t à d e l B a n c o d e l l ’ E n e r g i a . N o n s i t r a t t a s o l o d i u n i n t e r v e n t o i m m e d i a t o a s o s t e g n o d e l l e f a m i g l i e i n d i f f i c o l t à , m a d i u n i m p e g n o s t r u t t u r a t o c h e s p a z i a d a l r i c a m b i o d e g l i e l e t t r o d o m e s t i c i a l l ’ e d u c a z i o n e a l r i s p a r m i o e n e r g e t i c o , f i n o a l l a c r e a z i o n e d i c o m u n i t à e n e r g e t i c h e r i n n o v a b i l i s o l i d a l i ” . L o h a d i c h i a r a t o R o b e r t o T a s c a , p r e s i d e n t e B a n c o d e l l ’ e n e r g i a e A 2 A , i n t e r v e n u t o a l l a p r e s e n t a z i o n e d e l v o l u m e " P o v e r t à e n e r g e t i c a e a c c e s s o e q u o a l l ' e n e r g i a : u n a r i f l e s s i o n e s u l l a s o c i e t à c o n t e m p o r a n e a " p r e s s o l ’ U n i v e r s i t à L u i s s . “ I n q u e s t i a n n i a b b i a m o d i s t r i b u i t o o l t r e 1 3 m i l i o n i d i e u r o s u t u t t o i l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e , r a g g i u n g e n d o p i ù d i 1 7 m i l a p e r s o n e e a t t i v a n d o q u a s i 1 0 c o m u n i t à e n e r g e t i c h e s o l i d a l i " h a c o n t i n u a t o T a s c a c h e h a r i c o r d a t o c o m e i l B a n c o d e l l ’ E n e r g i a l a v o r i a s t r e t t o c o n t a t t o c o n l e a s s o c i a z i o n i d e l T e r z o S e t t o r e p e r p r o m u o v e r e p r o g e t t i c o n c r e t i d i i n c l u s i o n e e s o s t e n i b i l i t à e n e r g e t i c a i n t u t t o i l P a e s e .