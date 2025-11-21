R o m a , 1 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - E d u c a r e a l l a s o s t e n i b i l i t à s i g n i f i c a e d u c a r e a l f u t u r o . È q u e s t a l a f i l o s o f i a c h e a n i m a i l P r o g e t t o S c u o l e E . O n , u n ’ i n i z i a t i v a c h e m e t t e a l c e n t r o i l d i a l o g o t r a s t u d e n t i , d o c e n t i e d e s p e r t i d i a m b i e n t e e d e n e r g i a c o n l ’ o b i e t t i v o d i p r o m u o v e r e u n a c u l t u r a d e l l ’ u s o c o n s a p e v o l e d e l l ’ e n e r g i a e d e l r i s p e t t o d e l l ’ a m b i e n t e . D a a n n i i l p r o g e t t o , p o r t a t o a v a n t i g r a z i e a g l i e s p e r t i d i M e t e o E x p e r t e P l e i a d i , a c c o m p a g n a g r a t u i t a m e n t e a l u n n i e i n s e g n a n t i d e l l e s c u o l e p r i m a r i e e s e c o n d a r i e d i t u t t a I t a l i a i n u n p e r c o r s o d i e d u c a z i o n e a m b i e n t a l e . ( V i d e o ) N e l l ’ u l t i m a e d i z i o n e , q u e l l a 2 0 2 4 / 2 0 2 5 , s o n o s t a t i o l t r e 2 2 m i l a i r a g a z z i c o i n v o l t i , a p p a r t e n e n t i a 9 0 0 c l a s s i d i 1 6 r e g i o n i : u n v i a g g i o c o l l e t t i v o a l l a s c o p e r t a d e l l a b i o d i v e r s i t à , t e m a c h i a v e p e r c o m p r e n d e r e l ’ e q u i l i b r i o d e l n o s t r o P i a n e t a . L a r i c c h e z z a b i o l o g i c a e l a t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a r a p p r e s e n t a n o i n f a t t i d u e p i l a s t r i f o n d a m e n t a l i p e r g a r a n t i r e u n f u t u r o s o s t e n i b i l e . A t t r a v e r s o a t t i v i t à d i d a t t i c h e e a t t i v i t à i n t e r a t t i v e , i l p r o g e t t o a i u t a s t u d e n t i e i n s e g n a n t i a r i f l e t t e r e s u c o m e p i c c o l i g e s t i q u o t i d i a n i - c o m e r i d u r r e i c o n s u m i , s c e g l i e r e e n e r g i a p u l i t a o e v i t a r e s p r e c h i - p o s s a n o g e n e r a r e u n i m p a t t o p o s i t i v o s u l l ’ a m b i e n t e e s u l l a s o c i e t à . I l v e r o c u o r e d e l P r o g e t t o S c u o l e E . O n , t u t t a v i a , v a o l t r e l e a t t i v i t à i n a u l a c o n a t t i v i t à d i g i t a l i e d e s p e r i e n z e o u t d o o r . S u l s i t o E . O n n e l l a s e z i o n e d e d i c a t a è d i s p o n i b i l e u n v a s t o p r o g r a m m a e d u c a t i v o : u n a r c h i v i o d i g i t a l e g r a t u i t o , a c c e s s i b i l e i n q u a l s i a s i m o m e n t o . Q u i s i p o s s o n o t r o v a r e p e r c o r s i d i d a t t i c i , g u i d e , s c h e d e i n f o r m a t i v e , e s e r c i z i , l i b r i d i g i t a l i e g i o c h i e d u c a t i v i , f r u t t o d i a n n i d i l a v o r o e p e n s a t i p e r r e n d e r e l ’ a p p r e n d i m e n t o d i n a m i c o e a t t u a l e . G r a z i e a q u e s t e r i s o r s e , d o c e n t i e s t u d e n t i p o s s o n o c o s t r u i r e i n s i e m e u n p e r c o r s o p e r s o n a l i z z a t o n e l m o n d o d e l l a b i o d i v e r s i t à , d e l l ’ e n e r g i a r i n n o v a b i l e e d e l c o n s u m o r e s p o n s a b i l e . N o n s o l o . I l 1 3 n o v e m b r e g l i s t u d e n t i d e l l a 5 A d e l l a S c u o l a P r i m a r i a S i l v i o P e l l i c o d i M o n c a l i e r i h a n n o p a r t e c i p a t o a l l ’ u s c i t a d i d a t t i c a ' E s p l o r a t o r i d e l l a b i o d i v e r s i t à ' , u n ’ a t t i v i t à o u t d o o r g u i d a t a d a e s p e r t i a m b i e n t a l i n e l t e r r i t o r i o d i A l e s s a n d r i a . I l p e r c o r s o s i è s v i l u p p a t o i n c o n t e s t i n a t u r a l i e s e m i - n a t u r a l i d e l l a z o n a ( d a l l e p i a n u r e a g r i c o l e a i l e m b i d i b o s c o p l a n i z i a l e , d a i c o r s i d ’ a c q u a a l l e z o n e u m i d e ) . G r a z i e a g i o c h i , q u i z n a t u r a l i s t i c i e a t t i v i t à d i e s p l o r a z i o n e s e n s o r i a l e , g l i a l u n n i h a n n o s c o p e r t o l a r i c c h e z z a d e g l i e c o s i s t e m i l o c a l i , i m p a r a n d o a r i c o n o s c e r e c o l o r i , s u o n i , t r a c c e e d e t t a g l i d e l l a v i t a n a s c o s t a . C o n g l i e s p e r t i A n d r e a G i u l i a c c i , m e t e o r o l o g o M e t e o E x p e r t e p r o f e s s o r e d i f i s i c a d e l l ’ a t m o s f e r a U n i v e r s i t à B i c o c c a , e d E d o a r d o V i g n a , c a p o r e d a t t o r e d i P i a n e t a 2 0 3 0 . L ’ e s p e r i e n z a h a p e r m e s s o d i s v i l u p p a r e c o m p e t e n z e d i o s s e r v a z i o n e , c o l l a b o r a z i o n e e r e s p o n s a b i l i t à , p r o m u o v e n d o l a c u l t u r a d e l l a s o s t e n i b i l i t à e s e n s i b i l i z z a n d o s u i c o m p o r t a m e n t i q u o t i d i a n i a f a v o r e d e l l a t u t e l a a m b i e n t a l e . I l p e r c o r s o s i è s v o l t o n e l P a r c o N a t u r a l e d e l S a c r o M o n t e d i C r e a ( S e r r a l u n g a d i C r e a , A l e s s a n d r i a ) . S e m p r e a d A l e s s a n d r i a , g l i s t u d e n t i h a n n o p r e s o p a r t e a u n ’ a l t r a t a p p a d e l p r o g e t t o p r e s s o i l P u n t o E . O n , u n l u o g o c h e s u p p o r t a d i r e t t a m e n t e i c i t t a d i n i n e l l e s c e l t e e n e r g e t i c h e p i ù s o s t e n i b i l i e n e i c o n s u m i p i ù e f f i c i e n t i . L ’ e s p e r i e n z a s i è a r t i c o l a t a i n d u e m o m e n t i . N e l l a p r i m a f a s e , l a c l a s s e h a a v u t o l ’ o p p o r t u n i t à d i c o n f r o n t a r s i s u a m b i e n t e , t u t e l a e c a m b i a m e n t i c l i m a t i c i a p p r o f o n d e n d o c u r i o s i t à e i n f o r m a z i o n i f o n d a m e n t a l i s u i t e m i d e l l a s o s t e n i b i l i t à , c o n l ’ e s p e r t o A n d r e a G i u l i a c c i . N e l l a s e c o n d a f a s e , g l i s t u d e n t i s o n o s t a t i c o i n v o l t i i n u n ’ a t t i v i t à p r a t i c a e a l t a m e n t e i n t e r a t t i v a . G r a z i e a l l ’ u s o d i v i s o r i , t a b l e t e M e r g e C u b e , h a n n o e s p l o r a t o a m b i e n t a z i o n i n a t u r a l i i n 3 D , i m m e r g e n d o s i i n f o r e s t e , m o n t a g n e e o c e a n i , v i v e n d o l a v a s t i t à e l a r i c c h e z z a d e l l a n a t u r a d a u n a p r o s p e t t i v a c o m p l e t a m e n t e n u o v a e s t i m o l a n t e .