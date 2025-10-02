R o m a , 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " È a d e s s o c h e s i d e c i d e i l f u t u r o d e l l ' i n d u s t r i a e u r o p e a e a g u i d a r c i d e v e e s s e r e p e r t a n t o q u e l l o c h e n o i d e f i n i a m o i l p r i n c i p i o d i n e u t r a l i t à t e c n o l o g i c a . P e r q u e s t o i l g o v e r n o h a a s s u n t o u n a p o s i z i o n e a n c h e m o l t o c h i a r a : t u t t e l e t e c n o l o g i e v a n n o p r e s e i n c o n s i d e r a z i o n e " . C o s ì i l m i n i s t r o d e l l ' A m b i e n t e e d e l l a S i c u r e z z a e n e r g e t i c a G i l b e r t o P i c h e t t o F r a t i n n e l v i d e o m e s s a g g i o i n v i a t o a l l ' A s s e m b l e a d i A s s o g a s l i q u i d i - F e d e r c h i m i c a c h e s i t i e n e o g g i a R o m a . " S t i a m o a f f r o n t a n d o i n s i e m e n u o v i s c e n a r i n a z i o n a l i , e u r o p e i e g l o b a l i . L a t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a s e g n a u n p e r i o d o p a r t i c o l a r m e n t e r i l e v a n t e p e r t u t t o i l c o m p a r t o e n e r g e t i c o e q u i n d i a n c h e p e r i s e t t o r i d e l G p l e G n l . S e r v e , n o n c ' è d u b b i o , u n d i a l o g o , u n a c o l l a b o r a z i o n e . È n e c e s s a r i o a n c h e r i f l e t t e r e s u l l a m o b i l i t à . L ' i n d u s t r i a e u r o p e a d e l l ' a u t o è i n e n o r m e d i f f i c o l t à ; n o n p o s s i a m o p e r m e t t e r c i s c e l t e i d e o l o g i c h e , s e r v o n o a t t i c o n c r e t i e l a s c e l t a d e l s o l o e l e t t r i c o n o n è u n a s o l u z i o n e r e a l m e n t e p e r c o r r i b i l e " , a f f e r m a . " T r a l e t e c n o l o g i e p e r l a t r a n s i z i o n e p u ò t r o v a r e t a n t o s p a z i o a n c h e i l G p l , c a r b u r a n t e a l t e r n a t i v o g i à p r o n t o e d e c o n o m i c a m e n t e a c c e s s i b i l e . S i t r a t t a d i u n a s p e t t o d e c i s i v o p e r c h é l a t r a n s i z i o n e n o n c i p u ò e s s e r e s e d i m e n t i c h i a m o l e e s i g e n z e r e a l i e l e r e a l i c a p a c i t à d i s p e s a a n c h e d e i n o s t r i c i t t a d i n i . È a d e s s o c h e s i d e c i d e i l f u t u r o d e l l ' i n d u s t r i a e u r o p e a e a g u i d a r c i d e v e e s s e r e p e r t a n t o q u e l l o c h e n o i d e f i n i a m o i l p r i n c i p i o d i n e u t r a l i t à t e c n o l o g i c a " , r i m a r c a P i c h e t t o . " L ' a l t e r n a t i v a a t u t t o q u e s t o r i s c h i a d i e s s e r e l a d e i n d u s t r i a l i z z a z i o n e . P e r q u e s t o i l g o v e r n o h a a s s u n t o u n a p o s i z i o n e a n c h e m o l t o c h i a r a : t u t t e l e t e c n o l o g i e v a n n o p r e s e i n c o n s i d e r a z i o n e . S u q u e s t o t e m a s i a m o d e t e r m i n a t i e , d a p a r t e m i a e d a p a r t e d e l g o v e r n o , a n d r e m o a v a n t i . È u n a p o s i z i o n e c h e p o r t i a m o i n a m b i t o e u r o p e o , c h e p o r t i a m o n e l l a d i s c u s s i o n e d e l l a n u o v a l e g g e s u l c l i m a e c h e n a t u r a l m e n t e s a r à a n c h e o g g e t t o d e l l ' i n c o n t r o t r a i l e a d e r d e i n o s t r i p a e s i n e l l a s e c o n d a m e t à d i o t t o b r e m a c h e d i v e n t a f o n d a m e n t a l e p e r d a r c i u n p e r c o r s o c h e d i a u n f u t u r o a i n o s t r i p a e s i " , c o n c l u d e .