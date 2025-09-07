R o m a , 7 s e t . ( A d n k r o n o s ) - ' ' S i a m o u n p o ' i n r i t a r d o a n c h e n o n è u n a n o v i t à . F o r s e u n a n o v i t à p r i n c i p a l e c h e è u n r i t a r d o d i s c o n t i n u o , n e l s e n s o c h e l a t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a è u n i n s i e m e d i t a n t e c o m p o n e n t i e n o i s u a l c u n e c o m p o n e n t i s i a m o u n p o ' p i ù i n r i t a r d o , p e r e s e m p i o s u l l a r e a l i z z a z i o n e d i a c c u m u l i e l e t t r i c i c h e s i f a n n o a t t r a v e r s o l e b a t t e r i e o s i s t e m i d i p o m p a g g i o s i a m o m o l t o p i ù i n r i t a r d o r i s p e t t o a l r i t a r d o c h e a b b i a m o s u l l o s v i l u p p o d i f o n t i r i n n o v a b i l i , c o m e f o t o v o l t a i c o ' ' . L o s o t t o l i n e a l ' A d d i E d i s o n , N i c o l a M o n t i , i n u n ' i n t e r v i s t a a l l ' A d n k r o n o s a l f o r u m T e h a a C e r n o b b i o . ' ' N o i a b b i a m o b i s o g n o d i u n m i n i m o d i s i c u r e z z a - s p i e g a M o n t i - . Q u e s t o l o d i c o c o m e s i s t e m a p e r c h é d o b b i a m o f a r e d e c i n e d i m i l i a r d i d i i n v e s t i m e n t o p e r r a g g i u n g e r e g l i o b i e t t i v i d i d e c a r b o n i z z a z i o n e ' ' .