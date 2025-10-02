R o m a , 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - I n c e r t e z z a , c o n f l i t t i e s i s t e m a d i r e g o l e a n c o r a i n c o m p l e t o ; m a a n c h e p a r z i a l i a p e r t u r e e s e g n a l i d a p a r t e i s t i t u z i o n a l e d i v o l e r t r o v a r e s o l u z i o n i e c h i a r i r e i l p e r c o r s o d a i n t r a p r e n d e r e . Q u e s t i g l i e l e m e n t i c o n i q u a l i n e g l i u l t i m i m e s i s i s t a n n o c o n f r o n t a n d o i m e r c a t i e c h e s o n o a l c e n t r o d e l d i a l o g o d e l l e i m p r e s e i t a l i a n e d e i s e t t o r i d e l G p l e G n l , r a p p r e s e n t a t i d a A s s o g a s l i q u i d i - F e d e r c h i m i c a o g g i i n A s s e m b l e a n a z i o n a l e . A l c e n t r o d e l d i b a t t i t o t r a l e i m p r e s e d e l l ’ i n d u s t r i a d e i g a s l i q u e f a t t i l a d i r e t t i v a ' C a s e G r e e n ' s u l r i s c a l d a m e n t o d o m e s t i c o e i b a n d i a l l e a u t o e a i v e i c o l i p e r t r a s p o r t o p e s a n t e . " S i t r a t t a d i p r o v v e d i m e n t i c h e , a d o g g i , e s c l u d e r e b b e r o p e r c i t t a d i n i e i m p r e s e e u r o p e e l a p o s s i b i l i t à i n u n f u t u r o o r m a i v i c i n o d i c o n t i n u a r e a u t i l i z z a r e d u e a l t e r n a t i v e p r o n t e , d i s p o n i b i l i e s e r v i t e d a a d e g u a t e i n f r a s t r u t t u r e c o m e G p l e G n l c h e , n e l l e l o r o v e r s i o n i b i o e r i n n o v a b i l i s e m p r e p i ù d i f f u s e , p o t r e b b e r o c o n t i n u a r e a s o d d i s f a r e b i s o g n i i n d u s t r i a l i , r e s i d e n z i a l i e d i m o b i l i t à b e n o l t r e l a t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a " , a v v e r t o n o l e i m p r e s e d e l s e t t o r e . S e c o n d o i d a t i f o r n i t i d a A s s o g a s l i q u i d i - F e d e r c h i m i c a , o g g i q u a s i u n a n u o v a a u t o s u 1 0 a c q u i s t a t a i n I t a l i a è a l i m e n t a t a a G p l , i l r i s c a l d a m e n t o d i 7 m i l i o n i d i f a m i g l i e è p o s s i b i l e g r a z i e a q u e s t o c o m b u s t i b i l e m e n t r e , s u l f r o n t e d e l t r a s p o r t o p e s a n t e s t r a d a l e e m a r i t t i m o , i l G n l è u n a n i m e m e n t e c o n s i d e r a t o a l t e r n a t i v a g i à p r o n t a e d i s p o n i b i l e s u l l a q u a l e p u n t a r e . N e l 2 0 2 4 s i è r e g i s t r a t o u n + 2 2 , 4 % d i n u o v e i m m a t r i c o l a z i o n i d i v e i c o l i p e s a n t i a n c h e s e n e l 2 0 2 5 s o n o i n c a l o . O t t i m e p r o s p e t t i v e s u l f r o n t e m a r i t t i m o : a l i v e l l o g l o b a l e i l 5 0 % d e l l ’ o r d e r b o o k d i n u o v e n a v i a c o m b u s t i b i l i a l t e r n a t i v i è c o s t i t u i t o d a u n i t à a G n l . “ S ì a l l a d e c a r b o n i z z a z i o n e m a d a p o r t a r e a v a n t i n e l r i s p e t t o d e l l a n e u t r a l i t à t e c n o l o g i c a - a f f e r m a M a t t e o C i m e n t i , p r e s i d e n t e d i A s s o g a s l i q u i d i - t u t e l a n d o q u i n d i c o n t e s t u a l m e n t e l ’ a m b i e n t e , i l c o n s u m a t o r e e l ' i n d u s t r i a , a t t r a v e r s o s o l u z i o n i c o n c r e t e , n o n i d e o l o g i c h e e c o n d i v i s e d a t u t t i . P e r q u e s t o c i r i v o l g i a m o a l l e i s t i t u z i o n i n a z i o n a l i e d e u r o p e e p e r c h i e d e r e d i e l i m i n a r e i b a n d i a l l e a u t o a m o t o r e e n d o t e r m i c o p e r i l 2 0 3 5 e p e r i m e z z i p e s a n t i a l 2 0 4 0 , e c o n s e n t i r e l a v a l o r i z z a z i o n e d e i b i o c a r b u r a n t i , c o m e i l b i o G p l e d i l b i o G n l l a c u i p r o d u z i o n e d e v e e s s e r e s o s t e n u t a a n c h e a t t r a v e r s o u n a p p o s i t o q u a d r o i n c e n t i v a n t e . A l l o s t e s s o m o d o v a s u p e r a t o i l d i v i e t o d i c o m m e r c i a l i z z a z i o n e p e r l e c a l d a i e a p a r t i r e d a l 2 0 4 0 p e r q u e g l i i m m o b i l i - e s o n o m o l t i s s i m i - p e r c u i n o n è p o s s i b i l e i n s t a l l a r e l ’ i m p i a n t o a p o m p a d i c a l o r e . I n q u e s t i c a s i , l e c a l d a i e d i u l t i m a g e n e r a z i o n e a l i m e n t a t e i n m a n i e r a c r e s c e n t e d a g a s r i n n o v a b i l i r a p p r e s e n t a n o l a s o l u z i o n e g i à d i s p o n i b i l e " . " R i c o r d i a m o a n c h e c h e l ’ a b b a t t i m e n t o d e l l e e m i s s i o n i d e l t r a s p o r t o p e s a n t e s i a s t r a d a l e c h e m a r i t t i m o n o n p u ò p r e s c i n d e r e d a l G n l e , i n p r o s p e t t i v a d i l u n g o p e r i o d o , d a l b i o G n l . C h i e d i a m o q u i n d i m i s u r e - g i à n e l l a p r o s s i m a l e g g e d i B i l a n c i o - a s o s t e g n o d e l l ’ a u t o t r a s p o r t o c h e s c e g l i e l ’ a l i m e n t a z i o n e a G n l e d e l l ’ a r m a m e n t o c h i a m a t o a r i n n o v a r e i l p r o p r i o n a v i g l i o i n s e n s o a m b i e n t a l e p o t e n d o c o n t a r e s u l l a p r o p u l s i o n e a g a s . I n f i n e , a l i v e l l o n a z i o n a l e - c o n c l u d e C i m e n t i - p i ù c o n t r o l l i p e r g a r a n t i r e c h e t u t t e l e i m p r e s e c h e d i s t r i b u i s c o n o G p l , i n p a r t i c o l a r e n e g l i i m p i e g h i d o m e s t i c i d e l p r o d o t t o , s i a i n p i e n a c o m p l i a n c e c o n l e n o r m e d e l s e t t o r e e c i ò a g a r a n z i a d e l n o s t r o c o n s u m a t o r e f i n a l e , o l t r e c h e d e l l a c o r r e t t a c o m p e t i t i v i t à t r a g l i o p e r a t o r i ” . T r a g l i a l t r i a r g o m e n t i i n d i s c u s s i o n e , i l r e c e p i m e n t o d e l l a d i r e t t i v a E t s 2 - c o n g l i i m p a t t i c h e d e r i v e r a n n o a i c o n s u m a t o r i f i n a l i - e l e a t t e s e p e r q u e l l o d e l l a d i r e t t i v a s u l l e e n e r g i e r i n n o v a b i l i ( R e d 3 ) p e r l e q u a l i l ’ a s s o c i a z i o n e s t a d i a l o g a n d o c o n i l m i n i s t e r o d e l l ’ A m b i e n t e . P e r q u e s t o A s s o g a s l i q u i d i r i b a d i s c e " l ’ e s i g e n z a c h e l e r i s o r s e d e r i v a n t i d a i n u o v i o n e r i v a d a n o a b e n e f i c i o d e i s e t t o r i c h e l e h a n n o g e n e r a t e p e r s v i l u p p a r e l e m o l e c o l e g a s s o s e r i n n o v a b i l i b i o G p l , r D m e e b i o G n l " .