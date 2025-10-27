R o m a , 2 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - L e o f f e r t e p e r i c o n t r a t t i d i l u c e e g a s s i m o l t i p l i c a n o , n o n p a s s a g i o r n o c h e n o n s e n e r i c e v a u n a p e r t e l e f o n o , v i a w e b o n e g l i s p o t p u b b l i c i t a r i d e l l a t v . S p e s s o s i s c e g l i e u n f o r n i t o r e p e r l e t a r i f f e p i ù c o n v e n i e n t i o p e r c h é i p a c c h e t t i i n c o n t r a n o l e n o s t r e e s i g e n z e . C o s ì s i f i r m a i l c o n t r a t t o e n o n c i s i p e n s a p i ù . A l m e n o f i n o a q u a n d o i l s u d d e t t o f o r n i t o r e s p a r i s c e p e r c h é l a s o c i e t à è f a l l i t a e c i s i a m o r i t r o v a t i i m p r o v v i s a m e n t e a l b u i o o a l f r e d d o . I n q u e s t i c a s i c h e c o s a b i s o g n a f a r e ? I n t a n t o è b e n e s a p e r e c h e n o n è m a i p o s s i b i l e r i m a n e r e a l b u i o o s e n z a r i s c a l d a m e n t o p e r c h é e s i s t o n o m e c c a n i s m i d i p r o t e z i o n e c h e g a r a n t i s c o n o l a c o n t i n u i t à d e l l a f o r n i t u r a a n c h e i n c a s i d i e m e r g e n z a . E q u e s t i s o n o r e g o l a t i d a A r e r a , l ' A u t o r i t à d i r e g o l a z i o n e p e r e n e r g i a r e t i e a m b i e n t e , c h e s v o l g e a t t i v i t à d i r e g o l a z i o n e e c o n t r o l l o n e i s e t t o r i d e l l ' e n e r g i a e l e t t r i c a , d e l g a s n a t u r a l e , d e i s e r v i z i i d r i c i , d e l c i c l o d e i r i f i u t i e d e l t e l e c a l o r e . I s t i t u i t a c o n l a l e g g e n . 4 8 1 d e l 1 9 9 5 , l a s u a ' m i s s i o n ' è q u e l l a d i g a r a n t i r e l ' e f f i c i e n z a n e i s e r v i z i d i p u b b l i c a u t i l i t à e d i t u t e l a r e g l i i n t e r e s s i d i u t e n t i e c o n s u m a t o r i . D u n q u e , s e u n c l i e n t e d o m e s t i c o r e s t a s e n z a f o r n i t o r e p e r c a u s e n o n i m p u t a b i l i a l u i , a d e s e m p i o p e r i l f a l l i m e n t o d e l l ’ a z i e n d a o p e r c e s s a z i o n e d e l l ’ a t t i v i t à , n o n c ' è a l c u n r i s c h i o d i i n t e r r u z i o n e d e l l a f o r n i t u r a p e r c h é a u t o m a t i c a m e n t e s c a t t a n o i s e r v i z i d i e m e r g e n z a p r e v i s t i d a l l a n o r m a t i v a e r e g o l a t i d a A r e r a : p e r i l g a s s i t r a t t a d e l l a ' F o r n i t u r a d i u l t i m a i s t a n z a ' , p e r l a l u c e ' S e r v i z i o d i s a l v a g u a r d i a : m a g g i o r t u t e l a o t u t e l e g r a d u a l i ' . I l p r i m o è u n s e r v i z i o d ’ e m e r g e n z a p e r i c l i e n t i d o m e s t i c i c h e r e s t a n o s e n z a f o r n i t o r e d i g a s p e r m o t i v i i n d i p e n d e n t i d a l l a p r o p r i a v o l o n t à , c o m e f a l l i m e n t o , r e v o c a d e l l ’ a u t o r i z z a z i o n e , r i s o l u z i o n e c o n t r a t t u a l e , e d è g e s t i t o d a f o r n i t o r i d e s i g n a t i a t t r a v e r s o u n ’ a s t a o r g a n i z z a t a d a l l ' A c q u i r e n t e U n i c o . I l ' F u i - F o r n i t o r e d i u l t i m a i s t a n z a ' o p e r a s e c o n d o l e c o n d i z i o n i s t a b i l i t e d a A r e r a , c h e d e f i n i s c e a n c h e l e t a r i f f e a p p l i c a b i l i a l s e r v i z i o . N e l c a s o s i v e r i f i c h i u n a c o n d i z i o n e p e r c u i i l c l i e n t e s i t r o v a s e n z a f o r n i t o r e g a s , i l ' S i i - S e r v i z i o i n f o r m a t i v o i n t e g r a t o ' , i l “ c e r v e l l o n e ” c h e c o n t i e n e i d a t i d e l l e u t e n z e , t r a s f e r i s c e a u t o m a t i c a m e n t e i l c l i e n t e a l f o r n i t o r e d i u l t i m a i s t a n z a . L ’ e r o g a z i o n e d e l g a s n o n v i e n e i n t e r r o t t a e i l c l i e n t e i n t a n t o h a l a p o s s i b i l i t à d i c e r c a r e u n n u o v o c o n t r a t t o n e l m e r c a t o l i b e r o o , s e n e h a d i r i t t o , d i r i c h i e d e r e l ’ a t t i v a z i o n e d e l s e r v i z i o d i t u t e l a d e l l a v u l n e r a b i l i t à g a s . I l c o s t o d e l s e r v i z i o , p e r i c l i e n t i d o m e s t i c i n o n v u l n e r a b i l i , s i c a l c o l a a p p l i c a n d o , n e i p r i m i 3 m e s i , c o n d i z i o n i s i m i l i a q u e l l e d e l l a t u t e l a d e l l a v u l n e r a b i l i t à , a g g i o r n a t e m e n s i l m e n t e d a A r e r a ; s u c c e s s i v a m e n t e i l p r e z z o p a g a t o d a l c l i e n t e f i n a l e i n c l u d e u n p a r a m e t r o a g g i u n t i v o d e f i n i t o c o n l ’ a s t a e c h e v a r i a i n b a s e a l l ’ a r e a g e o g r a f i c a , u n c o s t o i n p i ù a n c h e p e r i n d u r l o a t r o v a r e i l p r i m a p o s s i b i l e u n ’ a l t e r n a t i v a e “ u s c i r e ” d a l l ’ e m e r g e n z a . I l f o r n i t o r e d i u l t i m a i s t a n z a n o n p u ò e s s e r e s c e l t o d a l c l i e n t e , l ’ u n i c a e c c e z i o n e è p e r i c l i e n t i v u l n e r a b i l i c h e p o s s o n o r i v o l g e r s i a l F u i q u a l o r a n o n r i e s c a n o a d a t t i v a r e i l s e r v i z i o d i t u t e l a d e l l a v u l n e r a b i l i t à c o n n e s s u n f o r n i t o r e . P e r i c l i e n t i v u l n e r a b i l i l e c o n d i z i o n i e c o n o m i c h e n o n c a m b i a n o a l q u a r t o m e s e , m a r e s t a n o q u e l l e d e l l a t u t e l a d e l l a v u l n e r a b i l i t à a c u i h a n n o d i r i t t o . A n c h e n e l c a s o d e l l ’ e l e t t r i c i t à e s i s t e u n a ' r e t e d i p r o t e z i o n e ' , d e f i n i t a c o m e ' s e r v i z i o d i s a l v a g u a r d i a ' , p e r c h i r i m a n e s e n z a v e n d i t o r e . L ' o f f e r t a è d i f f e r e n z i a t a p e r t i p o l o g i a d i c l i e n t e : a n c h e i n q u e s t o c a s o l ’ a t t i v a z i o n e a r r i v a a u t o m a t i c a m e n t e s u s e g n a l a z i o n e d e l S e r v i z i o i n f o r m a t i v o i n t e g r a t o ( S i i ) . I c l i e n t i v u l n e r a b i l i , a d e s e m p i o g l i o v e r 7 5 i n c o n d i z i o n i e c o n o m i c h e s v a n t a g g i a t e o c o n d i s a b i l i t à c h e r e s t a n o s e n z a f o r n i t o r e , a c c e d o n o a l s e r v i z i o d i m a g g i o r t u t e l a , s e n z a d o v e r f a r e n u l l a . I c l i e n t i n o n v u l n e r a b i l i , i n v e c e , v e n g o n o i n s e r i t i n e l s e r v i z i o a t u t e l e g r a d u a l i , a t t i v o d a l p r i m o l u g l i o 2 0 2 4 a l 3 1 m a r z o 2 0 2 7 .