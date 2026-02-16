R o m a , 1 6 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " N o n o s t a n t e l e r a s s i c u r a z i o n i s u l l a t u t e l a d e l l a p r o d u z i o n e d i e n e r g i a d a b i o m a s s e s o l i d e e s p r e s s e p u b b l i c a m e n t e d a l g o v e r n o n e l l e s c o r s e s e t t i m a n e , l a n u o v a b o z z a d e l d l E n e r g i a / B o l l e t t e p r o s p e t t a u n o s c e n a r i o a n c o r a c r i t i c o p e r l ’ i n d u s t r i a d e l s e t t o r e " . C o s ì l ’ A s s o c i a z i o n e E n e r g i a d a B i o m a s s e S o l i d e ( E b s ) e s p r i m e l a s u a p r e o c c u p a z i o n e r i s p e t t o a l l a m i s u r e p r e v i s t e n e l l a n u o v a b o z z a d i d l c i r c o l a t a i n q u e s t e o r e “ E r a v a m o f i d u c i o s i , d o p o l ’ i m p e g n o p r e s o d a l g o v e r n o , r i g u a r d o a u n r i p e n s a m e n t o s o s t a n z i a l e r i s p e t t o a l l e m i s u r e c h e i m p a t t a n o i n m o d o p e s a n t e s u l s e t t o r e d e l l e b i o e n e r g i e c o n f i l i e r a i t a l i a n a - d i c e i l p r e s i d e n t e d i E b s A n d r e a B i g a i - I l n o s t r o s e t t o r e è p r o n t o a u n c o n f r o n t o t e c n i c o c o n i l d e c i s o r e p o l i t i c o - i s t i t u z i o n a l e c h e n o n p u ò p r e s c i n d e r e d a l l a c o n d i v i s i o n e d a p a r t e d i t u t t i g l i a t t o r i , i s t i t u z i o n a l i e d e l c o m p a r t o , d e l l a v a l u t a z i o n e c o m p l e s s i v a d e i n u m e r i d e l s e t t o r e , e d a c o n s e g u e n t i a n a l i s i a c c u r a t e , a p p r o f o n d i t e , c o n s a p e v o l i s u t u t t i i p o t e n z i a l i e f f e t t i d e l d e c r e t o ” . " L e b o z z e d i p r o v v e d i m e n t o c i r c o l a t e - r i c o s t r u i s c e E b s - p r e v e d o n o u n c o n s i s t e n t e i n t e r v e n t o d i r i d u z i o n e d e i P r e z z i M i n i m i G a r a n t i t i ( P m g ) , i s t i t u i t i a i s e n s i d e l l ’ a r t . 2 4 , c o m m a 8 , d e l d . l g s . 2 8 / 2 0 1 1 p e r c o p r i r e i c o s t i m i n i m i d i e s e r c i z i o d e g l i i m p i a n t i . U n m e c c a n i s m o c h e e s c l u d e g i à l a s o v r a c o m p e n s a z i o n e " . “ R i t e n i a m o i l l o g i c o e i n u t i l m e n t e r i s c h i o s o r i v e d e r e i n m o d o a f f r e t t a t o , p e r d e c r e t o e s e n z a i l d o v e r o s o c o n f r o n t o i l m e c c a n i s m o v a r a t o n e l 2 0 2 4 , i n t r o d u c e n d o u n a r i d u z i o n e d e g l i i n c e n t i v i . I l r i s c h i o è c o m p r o m e t t e r e i n t e m p i b r e v i s s i m i u n o d e i p i l a s t r i p i ù a f f i d a b i l i d e l l a g e n e r a z i o n e r i n n o v a b i l e n a z i o n a l e e m i n a r e p i ù i n g e n e r a l e l a f i d u c i a d i o g n i t i p o l o g i a d i i n v e s t i t o r i i n a m b i t o e n e r g e t i c o , s i a p r e s e n t e c h e f u t u r a ” , d i c e B i g a i . I n o l t r e , d a u n p u n t o d i v i s t a e c o n o m i c o , r i l e v a i l p r e s i d e n t e d i E b s , " c o l p i r e u n i n d o t t o c o s ì c o n s i s t e n t e s i g n i f i c a r i n u n c i a r e a u n i m p o r t a n t e g e t t i t o f i s c a l e , m e t t e r e a r i s c h i o i l l a v o r o d i a z i e n d e a n c h e d i p i c c o l e d i m e n s i o n i i m p i e g a t e n e l l a f i l i e r a - s p e s s o i n z o n e a r i s c h i o a b b a n d o n o - e a c c o l l a r s i l ’ o n e r e d i s m a l t i r e s o t t o p r o d o t t i d e l l e a t t i v i t à f o r e s t a l i , a g r i c o l e , a g r o i n d u s t r i a l i . V u o l d i r e r i n u n c i a r e a c o n s o l i d a r e u n a v i r t u o s a p r a t i c a d i v a l o r i z z a z i o n e e n e r g e t i c a d i r e s i d u i p o v e r i i n u n c o n t e s t o d i i m p i e g o a c a s c a t a e d i e c o n o m i a c i r c o l a r e ” . “ I l d l B o l l e t t e è u n p a s s a g g i o c r u c i a l e p e r i l f u t u r o e n e r g e t i c o d e l P a e s e . C o l p i r e l e r i n n o v a b i l i p r o g r a m m a b i l i e c o n e s s e l a f i l i e r a n a z i o n a l e s a r e b b e u n e r r o r e s t r a t e g i c o . L e b i o m a s s e s o l i d e s o n o p a r t e d e l l a s o l u z i o n e , n o n d e l p r o b l e m a : s o n o u n e l e m e n t o e s s e n z i a l e d e l m i x e n e r g e t i c o , c a p a c e d i c o n i u g a r e c o m p e t i t i v i t à e c o n o m i c a , o c c u p a z i o n e , s o s t e n i b i l i t à a m b i e n t a l e e s i c u r e z z a d e l s i s t e m a e l e t t r i c o . L ’ I t a l i a h a b i s o g n o d i s t a b i l i t à r e g o l a t o r i a p e r e v i t a r e d i s i m p e g n o e i n c e r t e z z a n e g l i i n v e s t i m e n t i n e l l e r i n n o v a b i l i , r i s c h i i n c o n c i l i a b i l i c o n g l i i m p e g n i e u r o p e i ” , c o n c l u d e .