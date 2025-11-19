R o m a , 1 9 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " O g g i q u i i n V e n e t o s t o i n c o n t r a n d o i m p r e s e m o l t o p r e o c c u p a t e d a c o s t o d e l l ' e n e r g i a e b o l l e t t e . S o n o m e s i c h e G i o r g i a M e l o n i p r o m e t t e i n t e r v e n t i , m a n u l l a . C o m e i 2 5 m i l i a r d i s u i d a z i c h e h a p r o m e s s o a d a p r i l e e a n c o r a n o n s i v e d o n o m e n t r e n e l n o r d s i r e g i s t r a n o g i à l e p r i m e c h i u s u r e e d e l o c a l i z z a z i o n i a l l ' e s t e r o p e r e v i t a r e l e t a r i f f e " . L o s c r i v e G i u s e p p e C o n t e s u i s o c i a l . " N o n s i p u ò t e n e r e i n g i n o c c h i o i l s i s t e m a i m p r e n d i t o r i a l e i t a l i a n o , c h e q u e s t ’ a n n o h a d o v u t o f a r e i c o n t i c o n u n s a l a s s o d i a u m e n t i i n b o l l e t t a , i l f l o p d i T r a n s i z i o n e 5 . 0 e u n a m a n o v r a v u o t a . N o i a b b i a m o p r o p o s t o p r o p r i o p e r q u e s t o i l r i l a n c i o d i T r a n s i z i o n e 4 . 0 p e r s o s t e n e r e l e a z i e n d e p e r a b b a t t e r e i c o s t i , i n v e s t i r e e i n n o v a r e . L a S p a g n a c h e h a p u n t a t o s u l l e r i n n o v a b i l i c o r r e . I l R e g n o U n i t o s t a a m p l i a n d o i l p r o p r i o s o s t e g n o a g l i e n e r g i v o r i . L a G e r m a n i a s t a n z i a 5 m l d " . " L ’ I t a l i a i n v e c e , c h e p a g a l e b o l l e t t e p i ù c a r e d ' E u r o p a , r e s t a i n b a l i a d i a n n u n c i , s t a l l i , r i m p a l l i m i n i s t e r i a l i e p r o m e s s e n o n m a n t e n u t e . A n z i . A p e g g i o r a r e l a s i t u a z i o n e s i i n t r o d u c e i l d i v i e t o p e r g l i i m p r e n d i t o r i d i c o m p e n s a r e i c r e d i t i d i i m p o s t a g i à m a t u r a t i c o n i d e b i t i p r e v i d e n z i a l i . C o s ì s i c o n d a n n a n o l e n o s t r e a z i e n d e a n o n c o m p e t e r e , a n o n a s s u m e r e n u o v i l a v o r a t o r i , a n o n s o p r a v v i v e r e " .