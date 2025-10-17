R o m a , 1 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - M e t t e r e a l c e n t r o l a c o n n e s s i o n e t r a a t t o r i d i v e r s i , m a c o m p l e m e n t a r i . U n i r e l e f o r z e e f a r e r e t e p e r c r e a r e s i n e r g i e t r a g r a n d i a z i e n d e , P m i , s t a r t u p , u n i v e r s i t à , a t t o r i f i n a n z i a r i e i s t i t u z i o n i i n u n m o m e n t o s t o r i c o i n c u i l a t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a r a p p r e s e n t a u n a d e l l a s f i d e p i ù c o m p l e s s e d e g l i u l t i m i t e m p i . S e n e è p a r l a t o a l c e n t r o r i c e r c h e E n i d i S a n D o n a t o M i l a n e s e a l l ’ e v e n t o ‘ E n i S u p p l y C h a i n D a y - C o n n e c t i n g E n e r g i e s ’ . U n i n c o n t r o d u r a n t e i l q u a l e è e m e r s o u n q u a d r o p o s i t i v o e i n c o r a g g i a n t e : l a f i l i e r a d i E n i r i s u l t a s o l i d a e p e r f o r m a n t e . ( V I D E O ) “ R i t e n i a m o c h e l a f i l i e r a d e l l ' e n e r g i a s i a s o l i d a e s e m p r e a l n o s t r o f i a n c o , a n c h e q u a n d o i n t r a p r e n d i a m o n u o v i p r o g e t t i - h a a f f e r m a t o d u r a n t e i l a v o r i C o s t a n t i n o C h e s s a , H e a d o f p r o c u r e m e n t E n i - N e l t e m p o h a d i m o s t r a t o d i e s s e r e p r o n t a a r i s p o n d e r e a l l e s f i d e d e l m o m e n t o . D e v e c o n t i n u a r e a d e s s e r e c o m p e t i t i v a e c o g l i e r e l e o p p o r t u n i t à l e g a t e a l l a t r a s f o r m a z i o n e ” . D a l l ’ i n c o n t r o è e m e r s o u n m e s s a g g i o c h i a r o : s o l o l a v o r a n d o i n s i e m e è p o s s i b i l e c o g l i e r e a p p i e n o l e o p p o r t u n i t à o f f e r t e d a l l a t r a s f o r m a z i o n e i n a t t o . I n t a l s e n s o , a t t r a v e r s o i l s u o H e a d o f p r o c u r e m e n t , E n i e v i d e n z i a l a v o l o n t à d i p o r t a r e a v a n t i “ l ’ a p p r o c c i o d i s i s t e m a i n c l u s i v o , c o n t i n u a n d o a d e s s e r e v i c i n i a l l e i m p r e s e , i n p a r t i c o l a r m o d o a l l e P m i ” . D a u n a s u r v e y c o n d o t t a s u l l a f i l i e r a è e m e r s o i l b i s o g n o d i s u p p o r t o n e l l o s v i l u p p o d i c o m p e t e n z e e t e c n o l o g i e , l e d i m e n s i o n i p i ù i m p a t t a t e d a l l a t r a n s i z i o n e . L ’ a z i e n d a s i i m p e g n a d u n q u e a s u p p o r t a r e l e i m p r e s e d e l l a p r o p r i a s u p p l y c h a i n l u n g o t u t t e l e d i m e n s i o n i d e l l a c o m p e t i t i v i t à , o r i e n t a n d o e a c c o m p a g n a n d o l a n e i p e r c o r s i d i c r e s c i t a , p r o m u o v e n d o a l l e a n z e e c o l l a b o r a z i o n i - p e r f a v o r i r e u n o s v i l u p p o c o n d i v i s o e s o s t e n i b i l e - e s v i l u p p a n d o s t r u m e n t i c o n c r e t i , c o n u n ’ a t t e n z i o n e p a r t i c o l a r e a l l e P i c c o l e e m e d i e i m p r e s e . I n q u e s t o c o n t e s t o , s o n o s t a t i g i à r e a l i z z a t i s t r u m e n t i i n a m b i t o f i n a n z i a r i o , c o m e i l B a s k e t B o n d e i l r e v e r s e f a c t o r i n g , e o p e r a t i v o c o m e l ’ A l l e a n z a d i s i s t e m a O p e n - e s , c h e r i u n i s c e o l t r e 3 8 m i l a i m p r e s e . O g g i E n i s t a p o r t a n d o a v a n t i a n c h e i l p r o g r a m m a E n e r g i a d i F i l i e r a , “ u n ' a l t r a i n i z i a t i v a a s u p p o r t o d e l l e i m p r e s e , s o p r a t t u t t o a q u e l l e m a g g i o r m e n t e i m p a t t a t e d a l l a t r a n s i z i o n e ” , c o n c l u d e C h e s s a .