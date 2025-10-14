Roma, 14 ott. (Adnkronos) - Nessuno può essere contrario allefficientamento energetico, né ideologicamente né pragmaticamente. Con lefficienza riduciamo i consumi e con le rinnovabili li copriamo con fonti decarbonizzate: le due cose devono andare in parallelo. Così Ilaria Bertini, direttrice del Dipartimento Unità Efficienza Energetica (Duee) dellEnea durante il convegno 'Sviluppo economico e sostenibilità ambientale: tra cambio di rotta e strategia in evoluzione', organizzato dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, dalla Cassa Geometri e dalla Fondazione Geometri Italiani a Roma. Intervenendo sul tema delle nuove direttive europee, Bertini ha sottolineato limportanza di affrontare con realismo i punti critici legati agli articoli 6 e 9, relativi agli standard minimi di prestazione energetica per il settore terziario e residenziale. La sfida - ha spiegato - è costruire una base dati solida e una roadmap condivisa che ci consenta di raggiungere gli obiettivi di riduzione dei consumi del 16% al 2030 e del 22% al 2033. Bertini ha infine richiamato lattenzione sul passaporto delledificio, previsto nella nuova direttiva, definendolo uno strumento utile per pianificare nel tempo gli interventi di riqualificazione, evitando di concentrare tutto allultimo momento e favorendo una programmazione più efficace.