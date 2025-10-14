R o m a , 1 4 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ N e s s u n o p u ò e s s e r e c o n t r a r i o a l l ’ e f f i c i e n t a m e n t o e n e r g e t i c o , n é i d e o l o g i c a m e n t e n é p r a g m a t i c a m e n t e . C o n l ’ e f f i c i e n z a r i d u c i a m o i c o n s u m i e c o n l e r i n n o v a b i l i l i c o p r i a m o c o n f o n t i d e c a r b o n i z z a t e : l e d u e c o s e d e v o n o a n d a r e i n p a r a l l e l o ” . C o s ì I l a r i a B e r t i n i , d i r e t t r i c e d e l D i p a r t i m e n t o U n i t à E f f i c i e n z a E n e r g e t i c a ( D u e e ) d e l l ’ E n e a d u r a n t e i l c o n v e g n o ' S v i l u p p o e c o n o m i c o e s o s t e n i b i l i t à a m b i e n t a l e : t r a c a m b i o d i r o t t a e s t r a t e g i a i n e v o l u z i o n e ' , o r g a n i z z a t o d a l C o n s i g l i o N a z i o n a l e G e o m e t r i e G e o m e t r i L a u r e a t i , d a l l a C a s s a G e o m e t r i e d a l l a F o n d a z i o n e G e o m e t r i I t a l i a n i a R o m a . I n t e r v e n e n d o s u l t e m a d e l l e n u o v e d i r e t t i v e e u r o p e e , B e r t i n i h a s o t t o l i n e a t o l ’ i m p o r t a n z a d i “ a f f r o n t a r e c o n r e a l i s m o ” i p u n t i c r i t i c i l e g a t i a g l i a r t i c o l i 6 e 9 , r e l a t i v i a g l i s t a n d a r d m i n i m i d i p r e s t a z i o n e e n e r g e t i c a p e r i l s e t t o r e t e r z i a r i o e r e s i d e n z i a l e . “ L a s f i d a - h a s p i e g a t o - è c o s t r u i r e u n a b a s e d a t i s o l i d a e u n a r o a d m a p c o n d i v i s a c h e c i c o n s e n t a d i r a g g i u n g e r e g l i o b i e t t i v i d i r i d u z i o n e d e i c o n s u m i d e l 1 6 % a l 2 0 3 0 e d e l 2 2 % a l 2 0 3 3 ” . B e r t i n i h a i n f i n e r i c h i a m a t o l ’ a t t e n z i o n e s u l “ p a s s a p o r t o d e l l ’ e d i f i c i o ” , p r e v i s t o n e l l a n u o v a d i r e t t i v a , d e f i n e n d o l o “ u n o s t r u m e n t o u t i l e p e r p i a n i f i c a r e n e l t e m p o g l i i n t e r v e n t i d i r i q u a l i f i c a z i o n e , e v i t a n d o d i c o n c e n t r a r e t u t t o a l l ’ u l t i m o m o m e n t o e f a v o r e n d o u n a p r o g r a m m a z i o n e p i ù e f f i c a c e ” .