R o m a , 4 d i c . ( A d n k r o n o s ) - È s t a t o p r e s e n t a t o o g g i , p r e s s o l a c e n t r a l e d i c o g e n e r a z i o n e d i B o r g o T r e n t o ( V e r o n a ) , i l r e v a m p i n g d e l l ’ i m p i a n t o c h e d a l 1 9 9 4 p r o d u c e e n e r g i a e l e t t r i c a e a c q u a c a l d a p e r i l t e l e r i s c a l d a m e n t o c i t t a d i n o . L ’ i n t e r v e n t o d i e f f i c i e n t a m e n t o h a r i g u a r d a t o i l c u o r e d e l l ’ i m p i a n t o , l a s e z i o n e c o g e n e r a t i v a , c o n l ’ i n s t a l l a z i o n e d i d u e n u o v i m o t o r i a c o m b u s t i o n e i n t e r n a d o t a t i d i g e n e r a t o r i p e r l a p r o d u z i o n e d i e n e r g i a e l e t t r i c a . Q u e s t a t e c n o l o g i a a l l ’ a v a n g u a r d i a - s p i e g a l ' a z i e n d a i n u n a n o t a - s o s t i t u i s c e i l p r e c e d e n t e c i c l o c o m b i n a t o a t u r b i n a a g a s e t u r b i n a a v a p o r e , g a r a n t e n d o m a g g i o r i p r e s t a z i o n i i n t e r m i n i d i e f f i c i e n z a e n e r g e t i c a , o t t i m i z z a z i o n e d e l l e p e r d i t e d i r e t e e d e l e v a t a a f f i d a b i l i t à o p e r a t i v a . G r a z i e a l n u o v o a s s e t t o i m p i a n t i s t i c o , l e e m i s s i o n i d i a n i d r i d e c a r b o n i c a i n a t m o s f e r a v e n g o n o r i d o t t e d i q u a s i i l 1 0 % , p a s s a n d o d a 8 1 m i l a t o n n e l l a t e / a n n o a 7 3 m i l a t o n n e l l a t e / a n n o . I l a v o r i h a n n o p e r m e s s o d i d o t a r e l a c e n t r a l e d i q u a t t r o s e r b a t o i d i a c c u m u l o , o g n u n o d a 2 0 0 m e t r i c u b i , p e r u n a g e s t i o n e p i ù e f f i c i e n t e d e l l ’ e n e r g i a t e r m i c a r e c u p e r a t a . I l r e v a m p i n g h a c o n s e n t i t o , i n o l t r e , d i e s t e n d e r e l a c a p a c i t à p r o d u t t i v a d e l l ’ i m p i a n t o a l l a r e t e d i t e l e r i s c a l d a m e n t o s e r v i t a d a l l a c e n t r a l e d i F o r t e P r o c o l o . L ’ i m p i a n t o s i d i s t i n g u e a l i v e l l o n a z i o n a l e p e r l a p r e s e n z a d e l p i ù g r a n d e i m p i a n t o s o l a r e t e r m i c o m a i r e a l i z z a t o a s u p p o r t o d i u n i m p i a n t o d i t e l e r i s c a l d a m e n t o , c o m p o s t o d a 2 4 4 p a n n e l l i t e r m i c i e s v i l u p p a t o s u u n a s u p e r f i c i e d i o l t r e 2 . 0 0 0 m q . L ’ i n v e s t i m e n t o c o m p l e s s i v o d e i l a v o r i è s t a t o d i 3 1 m i l i o n i d i e u r o . “ L ’ a d o z i o n e d i n u o v e t e c n o l o g i e p e r e f f i c i e n t a r e u n s i s t e m a g i à v i r t u o s o c o m e q u e l l o d e l t e l e r i s c a l d a m e n t o v a n e l l a d i r e z i o n e t r a c c i a t a d a l n o s t r o P i a n o I n d u s t r i a l e , c h e p u n t a a u n a t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a s o s t e n i b i l e s o t t o o g n i p r o f i l o - h a d i c h i a r a t o F e d e r i c o T e s t a , p r e s i d e n t e d e l G r u p p o A g s m A i m - I l r e v a m p i n g d e l l a c e n t r a l e d i B o r g o T r e n t o p r e p a r a i l t e r r e n o a l l a s f i d a p i ù g r a n d e c h e c i s i a m o p o s t i c o n i l P r o g e t t o G e o t e r m i a , u n a s f i d a c h e r i g u a r d a l ’ a m b i e n t e , l e i m p r e s e e l e f a m i g l i e d e l l e n o s t r e c i t t à e c h e i n t e n d i a m o r e a l i z z a r e e n t r o i l 2 0 3 0 , p e r r i l a n c i a r e i l t e l e r i s c a l d a m e n t o d i V e r o n a e V i c e n z a c o m e m o d e l l o d i s v i l u p p o s o s t e n i b i l e ” . “ I l r e v a m p i n g d e l l a c e n t r a l e è u n i n t e r v e n t o a d a l t o v a l o r e t e c n o l o g i c o c h e c o n s e n t i r à d i m i g l i o r a r e s i g n i f i c a t i v a m e n t e l e p e r f o r m a n c e d e l l ’ i m p i a n t o - h a a f f e r m a t o A l e s s a n d r o R u s s o , c o n s i g l i e r e d e l e g a t o d e l G r u p p o A g s m A i m - S i t r a t t a d e l p r i m o p a s s o d i u n p r o g e t t o p i ù a m p i o , d o v e i l p r o t a g o n i s t a è p r o p r i o i l t e l e r i s c a l d a m e n t o , c h e m i r a a r i d u r r e d i o l t r e i l 4 0 % l ’ u t i l i z z o d i g a s e l e r e l a t i v e e m i s s i o n i d i a n i d r i d e c a r b o n i c a , i n u n p e r c o r s o v e r s o l a c a r b o n n e u t r a l i t y ” . S i t u a t a n e l l a z o n a n o r d - o v e s t d i V e r o n a , i n v i a l e C a d u t i d e l L a v o r o , l a c e n t r a l e è o p e r a t i v a d a l 1 9 9 4 . C o n c i r c a 8 8 c h i l o m e t r i d i t u b a z i o n i , s e r v e i q u a r t i e r i d i B o r g o T r e n t o e N a v i g a t o r i e s o d d i s f a i l f a b b i s o g n o d i e n e r g i a e l e t t r i c a d i c i r c a 3 4 m i l a f a m i g l i e . L ’ i m p i a n t o f o r n i s c e s i a e n e r g i a e l e t t r i c a s i a e n e r g i a t e r m i c a p e r r i s c a l d a m e n t o e a c q u a s a n i t a r i a . L a c e n t r a l e è c o m p o s t a d a d u e s e z i o n i : S e z i o n e C o g e n e r a t i v a , o g g i r i n n o v a t a c o n l ’ i n s t a l l a z i o n e d e i d u e n u o v i m o t o r i a c o m b u s t i o n e i n t e r n a , c h e s o s t i t u i s c o n o l a p r e c e d e n t e t e c n o l o g i a a c i c l o c o m b i n a t o ; S e z i o n e T e r m i c a , d e d i c a t a a l l a c i r c o l a z i o n e e i n t e g r a z i o n e d e l c a l o r e n e l l a r e t e d i t e l e r i s c a l d a m e n t o , c o n c i n q u e c a l d a i e a u s i l i a r i e ( 7 0 M W t c o m p l e s s i v i ) e q u a t t r o s e r b a t o i d i a c c u m u l o d a 2 0 0 m c c i a s c u n o , p e r u n a g e s t i o n e e f f i c i e n t e d e l l ’ e n e r g i a r e c u p e r a t a . A l l ’ e s t e r n o d e l l a c e n t r a l e è s t a t o r e a l i z z a t o u n c a m p o s o l a r e d a 2 4 4 p a n n e l l i t e r m i c i , c o n u n a p o t e n z a t e r m i c a n o m i n a l e d i c i r c a 1 . 2 0 0 k W t , c h e p r e r i s c a l d a l ’ a c q u a d i r i t o r n o d a l l a r e t e c i t t a d i n a .