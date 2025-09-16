R o m a , 1 6 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - D a o g g i l a t e r a p i a o r a l e p e r i l t r a t t a m e n t o s i n t o m a t i c o d e l l ' e n d o m e t r i o s i d i G e d e o n R i c h t e r I t a l i a è r i m b o r s a b i l e d a l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e . L o a n n u n c i a i n u n a n o t a l ' a z i e n d a f a r m a c e u t i c a , c o n f e r m a n d o " i l p r o p r i o i m p e g n o n e l l a s a l u t e f e m m i n i l e c o n u n f a r m a c o i n n o v a t i v o i n g r a d o d i r e s t i t u i r e b e n e s s e r e a l l e d o n n e c h e c o n v i v o n o c o n u n a p a t o l o g i a t a n t o d i f f u s a q u a n t o s o t t o v a l u t a t a , c h e i m p a t t a f o r t e m e n t e s u l l a l o r o v i t a q u o t i d i a n a " . L ' e n d o m e t r i o s i n o n è s o l o u n a p a t o l o g i a g i n e c o l o g i c a : è u n a c o n d i z i o n e c o m p l e s s a e s p e s s o i n v i s i b i l e c h e p u ò s e g n a r e p r o f o n d a m e n t e l a v i t a d i c h i n e s o f f r e . I n I t a l i a s i s t i m a c h e c o l p i s c a p i ù d i 3 m i l i o n i d i d o n n e , m a i l n u m e r o r e a l e p o t r e b b e e s s e r e m o l t o p i ù a l t o . I l d o l o r e , n e l c a s o d e l l ' e n d o m e t r i o s i , n o n è u n s e m p l i c e f a s t i d i o m e n s i l e : i n m o l t e d o n n e è u n s i n t o m o i n v a l i d a n t e c h e p e r s i s t e a n c h e t r a u n c i c l o e l ' a l t r o , d i v e n t a n d o u n c o m p a g n o s i l e n z i o s o e c o s t a n t e . I l f a r m a c o , " p r i m o d i u n a n u o v a c l a s s e d i f a r m a c i p e r t r a t t a m e n t o p e r l ' e n d o m e t r i o s i i n E u r o p a - i n f o r m a G e d e o n - è s t u d i a t o p e r o f f r i r e u n c o r r e t t o b i l a n c i a m e n t o t r a e f f i c a c i a t e r a p e u t i c a e s i c u r e z z a c l i n i c a a l u n g o t e r m i n e , e h a u n e f f e t t o c o n t r a c c e t t i v o d a l p r i m o m e s e d i a s s u n z i o n e , o l t r e a d a v e r e l ' i n d i c a z i o n e s p e c i f i c a p e r i l t r a t t a m e n t o d e i s i n t o m i d e l l ' e n d o m e t r i o s i " L a n u o v a p i l l o l a " a g i s c e r a p i d a m e n t e s u l d o l o r e m e s t r u a l e e n o n m e s t r u a l e g i à a l l a q u a r t a s e t t i m a n a " , m i g l i o r a n d o l a q u a l i t à d i v i t a d e l l e p a z i e n t i . I l s o l l i e v o d a l d o l o r e c o m p o r t a a n c h e u n a s i g n i f i c a t i v a d i m i n u z i o n e n e l l ' u s o d i a n a l g e s i c i : d o p o 2 4 s e t t i m a n e d i t r a t t a m e n t o - s i l e g g e - o l t r e l a m e t à d e l l e d o n n e t r a t t a t e n o n n e h a p i ù b i s o g n o . S o d d i s f a t t a F r a n c e s c a F a s o l i n o , p r e s i d e n t e d i A l i c e O d v : " L a r i m b o r s a b i l i t à d i u n a t e r a p i a c o s ì e f f i c a c e n e l c o n t r o l l o d e l d o l o r e - c o m m e n t a - è u n a n o t i z i a i m p o r t a n t i s s i m a p e r t u t t e l e d o n n e c h e s o f f r o n o d i e n d o m e t r i o s i e c h e o r a p o s s o n o a c c e d e r e g r a t u i t a m e n t e a u n f a r m a c o c h e p u ò m i g l i o r a r e c o n c r e t a m e n t e l a l o r o v i t a q u o t i d i a n a . N e s s u n a d o n n a d o v r e b b e v e d e r e l a p r o p r i a q u a l i t à d i v i t a c o m p r o m e s s a d a l l ’ e n d o m e t r i o s i e o g g i a b b i a m o f i n a l m e n t e u n a n u o v a o p p o r t u n i t à " . " S i a m o f e l i c i d i p o t e r o f f r i r e a l l e d o n n e u n ' o p z i o n e t e r a p e u t i c a n u o v a , e f f i c a c e e s i c u r a , o r a f i n a l m e n t e a c c e s s i b i l e a n c h e i n I t a l i a - d i c h i a r a M a r i a G i o v a n n a L a b b a t e , a m m i n i s t r a t r i c e d e l e g a t a d i G e d e o n R i c h t e r I t a l i a - Q u e s t o f a r m a c o h a d i m o s t r a t o d i r i d u r r e s i g n i f i c a t i v a m e n t e i s a n g u i n a m e n t i e d i e s s e r e b e n t o l l e r a t o a n c h e n e l l u n g o p e r i o d o . M a s o p r a t t u t t o , è u n p a s s o i m p o r t a n t e p e r r i s p o n d e r e a l d o l o r e d e l l ' e n d o m e t r i o s i : u n d o l o r e c h e s p e s s o i n v a d e o g n i a s p e t t o d e l l a v i t a , d a l l a v o r o a l l e r e l a z i o n i , f i n o a l b e n e s s e r e e m o t i v o . I l n o s t r o i m p e g n o è r e s t i t u i r e a l l e d o n n e l a l i b e r t à d i v i v e r e s e n z a q u e l d o l o r e , c o n s e r e n i t à e f i d u c i a n e l f u t u r o " . L a s i c u r e z z a s u l m e t a b o l i s m o o s s e o , l a b a s s a i n c i d e n z a d i e f f e t t i a v v e r s i , p a r a g o n a b i l i a p l a c e b o , i l m i g l i o r a m e n t o c o s t a n t e d e i s i n t o m i , i n s i e m e a l l a f a c i l i t à d ' u s o d e l f a r m a c o , a s s u n t o i n s i n g o l a c o m p r e s s a u n a v o l t a a l g i o r n o - c o n c l u d e l ' a z i e n d a - l o r e n d o n o u n a r i s o r s a p r e z i o s a p e r l e d o n n e c h e c e r c a n o u n a s o l u z i o n e e f f i c a c e e s i c u r a p e r g e s t i r e i s i n t o m i d e l l ' e n d o m e t r i o s i a l u n g o t e r m i n e .