R o m a , 4 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - C o r s i p r a t i c i s u e c o g r a f i a t i r o i d e a , a n d r o l o g i a , i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e e t e l e m e d i c i n a , o l t r e a i m i n i c o r s i s u o b e s i t à , o s t e o p o r o s i e d i a b e t e . S o n o i t e m i a l c e n t r o d e l X X I V C o n g r e s s o n a z i o n a l e A m e - A s s o c i a z i o n e m e d i c i e n d o c r i n o l o g i , i n c a l e n d a r i o a R o m a d a l 6 a l 9 n o v e m b r e . T r a i r e l a t o r i i n t e r n a z i o n a l i s o n o a t t e s i K e v a n H e r o l d , d e l l ' u n i v e r s i t à a m e r i c a n a d i Y a l e , e A n n u n z i a t a L a p o l l a , c h e a f f r o n t e r a n n o l e n u o v e f r o n t i e r e d e l l ' i m m u n o t e r a p i a e d e l l a g r a v i d a n z a n e l l e p a z i e n t i d i a b e t i c h e . " O l t r e 1 . 0 0 0 e n d o c r i n o l o g i i s c r i t t i a l c o n g r e s s o n a z i o n a l e r a p p r e s e n t a n o u n s u c c e s s o c h e c o n f e r m a l a c e n t r a l i t à d e l l ' e v e n t o p e r m e d i c i , r i c e r c a t o r i e o p e r a t o r i s a n i t a r i - a f f e r m a A n d r e a F r a s o l d a t i , p r e s i d e n t e A m e - A 2 5 a n n i d a l l a f o n d a z i o n e , A m e c o n f e r m a l a p r o p r i a m i s s i o n e d i p r o m u o v e r e l a f o r m a z i o n e c o n t i n u a e i l c o n f r o n t o t r a s p e c i a l i s t i d e l l ’ e n d o c r i n o l o g i a i t a l i a n a " . A l c o n g r e s s o A m e u n o s p a z i o è d e d i c a t o a n c h e a l l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e d e s t i n a t a a d i v e n t a r e u n o s t r u m e n t o d i s u p p o r t o f o n d a m e n t a l e p e r l ' e n d o c r i n o l o g o - p r o s p e t t a l a s o c i e t à s c i e n t i f i c a - m a a n c h e a l t e m a d e g l i i n t e r f e r e n t i e n d o c r i n i ( I e ) , s o s t a n z e c h i m i c h e c a p a c i d i a l t e r a r e l ' e q u i l i b r i o o r m o n a l e . " G l i I e c o l p i s c o n o s o p r a t t u t t o i s o g g e t t i p i ù v u l n e r a b i l i , c o m e f e t i e a d o l e s c e n t i - c h i a r i s c e A g o s t i n o P a o l e t t a , s e g r e t a r i o n a z i o n a l e A m e - e s i t r o v a n o i n p e s t i c i d i , p l a s t i c h e , c o s m e t i c i e i n q u i n a n t i a m b i e n t a l i p e r s i s t e n t i " . L e m a l a t t i e t i r o i d e e c o l p i s c o n o o l t r e 2 m i l i o n i d i i t a l i a n i , c o n n e t t a p r e v a l e n z a f e m m i n i l e , r i c o r d a l ' A m e . N e l 2 0 2 4 s o n o s t a t i d i a g n o s t i c a t i o l t r e 1 1 m i l a n u o v i c a s i d i t u m o r e t i r o i d e o , c o n p r o g n o s i g e n e r a l m e n t e f a v o r e v o l e , m a n e c e s s i t à d i f o l l o w - u p c o s t a n t e . " L a g e s t i o n e d e l t u m o r e t i r o i d e o - s p i e g a R i n a l d o G u g l i e l m i , c o o r d i n a t o r e d e l l a C o m m i s s i o n e t i r o i d e A m e - è o g g i g u i d a t a d a l l e n u o v e l i n e e g u i d a d e l l ' A t a - A m e r i c a n T h y r o i d A s s o c i a t i o n , c h e p r i v i l e g i a n o s t r a t e g i e c o n s e r v a t i v e e a t t e n z i o n e a l l a q u a l i t à d i v i t a d e i p a z i e n t i " . A g g i u n g e E n r i c o P a p i n i , c o o r d i n a t o r e d e l C o m i t a t o s c i e n t i f i c o A m e : " L e l i n e e G u i d a 2 0 2 5 d e l l a E u r o p e a n T h y r o i d A s s o c i a t i o n c h i a r i s c o n o i n o l t r e l a g e s t i o n e d e l l ' i p o t i r o i d i s m o p r i m a r i o , u n p r o b l e m a a p p a r e n t e m e n t e s e m p l i c e m a d i g r a n d e i m p a t t o s u l l a q u a l i t à d e l l a v i t a " . P e r q u a n t o r i g u a r d a s o v r a p p e s o e o b e s i t à , l ' I t a l i a è a l q u a r t o p o s t o i n E u r o p a p e r p r e v a l e n z a n e l l ' e t à i n f a n t i l e . L a r e c e n t e l e g g e P e l l a r i c o n o s c e l ' o b e s i t à c o m e m a l a t t i a c r o n i c a e l a i n s e r i s c e n e i L i v e l l i e s s e n z i a l i d i a s s i s t e n z a . " I n I t a l i a l ' o b e s i t à r e s t a u n ' e m e r g e n z a s i l e n z i o s a c h e c o i n v o l g e o l t r e 6 m i l i o n i d i p e r s o n e - s o t t o l i n e a M a r c o C h i a n e l l i , c o o r d i n a t o r e d e l l a C o m m i s s i o n e o b e s i t à A m e - S e r v o n o m i s u r e e f f i c a c i d i p r e v e n z i o n e e t r a t t a m e n t o " . L e n u o v e t e r a p i e , c o m e s e m a g l u t i d e e t i r z e p a t i d e - c o n c l u d o n o g l i e s p e r t i - c o n s e n t o n o u n a r i d u z i o n e m e d i a d e l p e s o d e l 2 0 % e m i g l i o r a n o l e c o m p l i c a n z e m e t a b o l i c h e .