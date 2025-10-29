M i l a n o , 2 8 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - L ' A g e n z i a i t a l i a n a d e l f a r m a c o A i f a h a a p p r o v a t o l a r i m b o r s a b i l i t à d i d a n i c o p a n c o m e t e r a p i a a g g i u n t i v a a l l a t e r a p i a s t a n d a r d c o n r a v u l i z u m a b o e c u l i z u m a b p e r i l t r a t t a m e n t o d i p a z i e n t i a d u l t i a f f e t t i d a e m o g l o b i n u r i a p a r o s s i s t i c a n o t t u r n a ( E p n ) c o n a n e m i a e m o l i t i c a r e s i d u a . L o c o m u n i c a i n u n a n o t a A l e x i o n , A s t r a Z e n e c a R a r e D i s e a s e , s p i e g a n d o c h e d a n i c o p a n è u n i n i b i t o r e o r a l e d e l f a t t o r e D , p r i m o n e l l a s u a c l a s s e , s v i l u p p a t o p e r r i s p o n d e r e a l l e e s i g e n z e d e l s o t t o g r u p p o d i p a z i e n t i c h e m a n i f e s t a n o a n e m i a e m o l i t i c a r e s i d u a d u r a n t e i l t r a t t a m e n t o c o n u n i n i b i t o r e d e l C 5 . L a d e c i s i o n e d e l l ' A i f a d i a u t o r i z z a r e l a r i m b o r s a b i l i t à d i d a n i c o p a n - s i l e g g e - f a s e g u i t o a l l ' a p p r o v a z i o n e d a p a r t e d e l l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a n e l 2 0 2 4 , e s i b a s a s u i r i s u l t a t i d e l l o s t u d i o p i v o t a l e d i f a s e I I I A l p h a , p u b b l i c a t i s u ' T h e L a n c e t H a e m a t o l o g y ' . D a n i c o p a n a v e v a g i à o t t e n u t o l a d e s i g n a z i o n e d i t e r a p i a i n n o v a t i v a d a l l a F o o d a n d D r u g a d m i n i s t r a t i o n U s a e l o s t a t u s P r i m e ( P r i o r i t y M e d i c i n e s ) d a l l ' A g e n z i a e u r o p e a d e l f a r m a c o E m a , r i c o r d a l ' a z i e n d a . H a i n o l t r e o t t e n u t o l a d e s i g n a z i o n e d i m e d i c i n a l e o r f a n o n e g l i S t a t i U n i t i , i n U e e i n G i a p p o n e p e r i l t r a t t a m e n t o d e l l ' E p n . L ' E p n è u n a m a l a t t i a r a r a , c r o n i c a , p r o g r e s s i v a e p o t e n z i a l m e n t e p e r i c o l o s a p e r l a v i t a , r i c o r d a A s t r a Z e n e c a . E ' c a r a t t e r i z z a t a d a l l a d i s t r u z i o n e d e i g l o b u l i r o s s i a l l ' i n t e r n o d e i v a s i s a n g u i g n i ( e m o l i s i i n t r a v a s c o l a r e ) e d a l l ' a t t i v a z i o n e d e i g l o b u l i b i a n c h i e d e l l e p i a s t r i n e , c h e p u ò c a u s a r e t r o m b o s i , p r o v o c a r e d a n n i a g l i o r g a n i e , p o t e n z i a l m e n t e , m o r t e p r e m a t u r a . L ' i n i b i z i o n e i m m e d i a t a , c o m p l e t a e d u r a t u r a d e l c o m p l e m e n t o t e r m i n a l e t r a m i t e i l b l o c c o d e l l a p r o t e i n a C 5 a i u t a a r i d u r r e i s i n t o m i e l e c o m p l i c a n z e , m i g l i o r a n d o c o s ì l a s o p r a v v i v e n z a d e i p a z i e n t i c o n E p n . C i r c a i l 1 0 - 2 0 % d e l l e p e r s o n e a f f e t t e d a E p n t r a t t a t e c o n u n i n i b i t o r e d i C 5 s p e r i m e n t a u n ' e m o l i s i e x t r a v a s c o l a r e ( E v h ) c l i n i c a m e n t e s i g n i f i c a t i v a , c h e p u ò c o m p o r t a r e s i n t o m i p e r s i s t e n t i d i a n e m i a e l a n e c e s s i t à d i t r a s f u s i o n i d i s a n g u e . L a p r e v a l e n z a d i a g n o s t i c a t a d e l l ' E p n i n E u r o p a è d i c i r c a 6 m i l a p e r s o n e a d u l t e . " D a n i c o p a n h a d i m o s t r a t o u n ' e f f i c a c i a c l i n i c a m e n t e r i l e v a n t e n e l t r a t t a m e n t o d e l l ' e m o l i s i e x t r a v a s c o l a r e i n p a z i e n t i a f f e t t i d a E p n c h e p r e s e n t a n o s i n t o m i p e r s i s t e n t i d i a n e m i a n o n o s t a n t e l a t e r a p i a c o n i n i b i t o r i d e l c o m p l e m e n t o C 5 - a f f e r m a S i m o n a S i c a , a s s o c i a t o d i E m a t o l o g i a a l P o l i c l i n i c o G e m e l l i u n i v e r s i t à C a t t o l i c a d i R o m a - L ' a g g i u n t a d i q u e s t o t r a t t a m e n t o p r e n d e d i m i r a l a v i a a l t e r n a t i v a d e l c o m p l e m e n t o ; c o n s e n t e d i i n t e r v e n i r e c o n t r i b u e n d o a m i g l i o r a r e i l c o n t r o l l o d e l l ' a n e m i a e a r i d u r r e l a n e c e s s i t à d i t r a s f u s i o n i , s e n z a c o m p r o m e t t e r e l ' e f f i c a c i a d e l l a t e r a p i a s t a n d a r d c o n r a v u l i z u m a b o e c u l i z u m a b n e l c o n t r o l l o d e l l ' e m o l i s i i n t r a v a s c o l a r e . L ' a p p r o v a z i o n e d e l l a r i m b o r s a b i l i t à d a p a r t e d i A i f a r a p p r e s e n t a u n p r o g r e s s o s i g n i f i c a t i v o p e r q u e s t a p o p o l a z i o n e d i p a z i e n t i , o f f r e n d o u n ' o p z i o n e t e r a p e u t i c a m i r a t a c h e c o n s e n t e d i o t t i m i z z a r e l a g e s t i o n e c l i n i c a d e l l ' E p n e m i g l i o r a r e l a q u a l i t à d i v i t a d e i p a z i e n t i " . C o m m e n t a S e r g i o F e r i n i S t r a m b i , p r e s i d e n t e d e l l ' A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a e m o g l o b i n u r i a p a r o s s i s t i c a n o t t u r n a ( A i e p n ) : " L a r i c e r c a i n c i r c a 2 0 a n n i h a c a m b i a t o i n m a n i e r a p o s i t i v a i d e s t i n i e l a q u a l i t à d i v i t a d e i p a z i e n t i a f f e t t i d a E p n , u n a r a r a , a n z i r a r i s s i m a p a t o l o g i a d e l s a n g u e . O g g i , g r a z i e a g l i i n i b i t o r i d e l c o m p l e m e n t o d i s p o n i b i l i , c ' è l a p o s s i b i l i t à d i p e r s o n a l i z z a r e l a t e r a p i a , i n m a n i e r a o t t i m a l e p e r o g n i p a z i e n t e . C o m e a s s o c i a z i o n e n o n p o s s i a m o c h e r i t e n e r c i s o d d i s f a t t i p e r i r i s u l t a t i r a g g i u n t i d a l l a r i c e r c a " . " L a r i m b o r s a b i l i t à d i d a n i c o p a n c o m e t r a t t a m e n t o a g g i u n t i v o a r a v u l i z u m a b o e c u l i z u m a b r a p p r e s e n t a u n t r a g u a r d o s i g n i f i c a t i v o p e r i p a z i e n t i a f f e t t i d a E p n c h e m a n i f e s t a n o s i n t o m i d i a n e m i a d o v u t i a l l ' e m o l i s i e x t r a v a s c o l a r e , o f f r e n d o u n ' o p z i o n e t e r a p e u t i c a i n g r a d o d i r i d u r r e l ' a n e m i a e l a n e c e s s i t à d i t r a s f u s i o n i , e c o n t r i b u e n d o c o s ì a m i g l i o r a r e g l i o u t c o m e c l i n i c i e l a g e s t i o n e p e r s o n a l i z z a t a d e l l a p a t o l o g i a - d i c h i a r a F e d e r i c a S o t t a n a , S e n i o r C o u n t r y M e d i c a l D i r e c t o r d i A l e x i o n , A s t r a Z e n e c a R a r e D i s e a s e - N o n s i t r a t t a d i u n p u n t o d i a r r i v o , m a d i u n ' u l t e r i o r e d i m o s t r a z i o n e d e l n o s t r o c o n t i n u o i m p e g n o p e r s u p p o r t a r e l a c o m u n i t à d e i p a z i e n t i c o n E p n , c o n l ' o b i e t t i v o d i m i g l i o r a r e c o n c r e t a m e n t e l a l o r o q u a l i t à d i v i t a e q u e l l a d e l l e l o r o f a m i g l i e " . L o s t u d i o A l p h a - r i p o r t a l a n o t a - h a v a l u t a t o l ' e f f i c a c i a e l a s i c u r e z z a d i d a n i c o p a n c o m e t e r a p i a a g g i u n t i v a a r a v u l i z u m a b o e c u l i z u m a b i n p a z i e n t i a f f e t t i d a E p n c h e h a n n o m a n i f e s t a t o E v h c l i n i c a m e n t e s i g n i f i c a t i v a . I r i s u l t a t i h a n n o d i m o s t r a t o c h e d a n i c o p a n h a r a g g i u n t o l ' e n d p o i n t p r i m a r i o , o v v e r o l a v a r i a z i o n e d e l l ' e m o g l o b i n a d a l b a s a l e a l l a s e t t i m a n a 1 2 , e t u t t i g l i e n d p o i n t s e c o n d a r i c h i a v e , t r a c u i l ' a s s e n z a d i t r a s f u s i o n i e l a v a r i a z i o n e d e l p u n t e g g i o d e l F u n c t i o n a l A s s e s s m e n t o f C h r o n i c I l l n e s s T h e r a p y - F a t i g u e ( F a c i t - F a t i g u e ) . I r i s u l t a t i h a n n o m o s t r a t o c h e d a n i c o p a n è s t a t o g e n e r a l m e n t e b e n t o l l e r a t o e n o n s o n o e m e r s e n u o v e p r o b l e m a t i c h e d i s i c u r e z z a . N e l l o s t u d i o g l i e v e n t i a v v e r s i p i ù c o m u n i e m e r s i d u r a n t e i l t r a t t a m e n t o s o n o s t a t i m a l d i t e s t a , n a u s e a , d o l o r i a r t i c o l a r i e d i a r r e a .