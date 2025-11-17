R o m a , 1 7 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - “ L a l e u c e m i a m i e l o i d e a c u t a ( l m a ) è u n a m a l a t t i a c h e s i s c o m p o n e , d a l p u n t o d i v i s t a g e n e t i c o , i n s o t t o v a r i e t à d i m a l a t t i e d i f f e r e n t i c h e s i c a r a t t e r i z z a n o p e r l a p r e s e n z a d i m u t a z i o n i a c q u i s i t e . L e m u t a z i o n i p o s s i b i l i s o n o t a n t i s s i m e , a l c u n e p i ù f r e q u e n t i d e l l e a l t r e . L a m u t a z i o n e F l t 3 - I t d è p r e s e n t e i n c i r c a i l 2 5 - 3 0 % d e i c a s i d i l m a e d à l u o g o a f o r m e p r o l i f e r a t i v e d i m a l a t t i a , d u n q u e i n g e n e r e s i a c c o m p a g n a a d u n e l e v a t o n u m e r o d i g l o b u l i b i a n c h i ” . L o a f f e r m a R o b e r t o C a i r o l i , d i r e t t o r e d e l l a S t r u t t u r a c o m p l e s s a d i E m a t o l o g i a d e l l ’ A s s t G r a n d e O s p e d a l e M e t r o p o l i t a n o N i g u a r d a C a ’ G r a n d a d i M i l a n o , i n t e r v e n e n d o a l m e d i a b r i e f i n g o r g a n i z z a t o a M i l a n o i n o c c a s i o n e d e l r e c e n t e v i a l i b e r a d i A i f a a l l a r i m b o r s a b i l i t à d i u n a n u o v a o p z i o n e t e r a p e u t i c a p e r l a l e u c e m i a m i e l o i d e a c u t a ( l m a ) F l t 3 - I t d p o s i t i v a d i n u o v a d i a g n o s i . S i t r a t t a d i q u i z a r t i n i b , i l p r i m o f a r m a c o l a n c i a t o i n I t a l i a d a D a i i c h i S a n k y o i n e m a t o l o g i a c h e , c o m e d i m o s t r a t o d a i r i s u l t a t i d e l l o s t u d i o Q u A N T U M - F i r s t , p u b b l i c a t o s u T h e L a n c e t , h a m i g l i o r a t o s i g n i f i c a t i v a m e n t e l a s o p r a v v i v e n z a g l o b a l e q u a n d o a g g i u n t o a l l a c h e m i o t e r a p i a s t a n d a r d a d a l t e d o s i , c o n o s e n z a t r a p i a n t o a l l o g e n i c o d i c e l l u l e s t a m i n a l i e m a t o p o i e t i c h e d i c o n s o l i d a m e n t o , s e g u i t a d a m o n o t e r a p i a d i m a n t e n i m e n t o f i n o a c i r c a 3 a n n i . “ I p a z i e n t i F l t 3 - I t d p o s i t i v i m o s t r a n o u n a b u o n a t e n d e n z a a a n d a r e i n r e m i s s i o n e c o m p l e t a , m a u n a s p i c c a t a t e n d e n z a a r i c a d e r e e - p r e c i s a - q u a n d o s i r i c a d e d o p o i l p r i m o c i c l o d i c h e m i o t e r a p i a , l a p r o g n o s i è p a r t i c o l a r m e n t e i n f a u s t a ” . “ L a l e u c e m i a m i e l o i d e a c u t a ( l m a ) è u n a m a l a t t i a m a l i g n a d e l m i d o l l o o s s e o e m o p o i e t i c o c h e , s e n o n t r a t t a t a , p o r t a a l l a m o r t e . L a p a t o l o g i a o n c o e m a t o l o g i c a r e g i s t r a i l s u o p i c c o d i i n c i d e n z a n e l l a p o p o l a z i o n e c o n 6 8 a n n i d ’ e t à e d è l a f o r m a p i ù f r e q u e n t e d i l e u c e m i a n e g l i a d u l t i . N e l 2 0 1 7 i n E u r o p a s i s o n o r e g i s t r a t i 2 0 m i l a n u o v e d i a g n o s i e 1 8 m i l a d e c e s s i - s p i e g a C a i r o l i - I l m i d o l l o o s s e o e m o p o i e t i c o è l ' o f f i c i n a d o v e s i p r o d u c o n o t u t t e l e c e l l u l e d e l s a n g u e , g l o b u l i r o s s i , g l o b u l i b i a n c h i e p i a s t r i n e . Q u a n d o i l m i d o l l o o s s e o n o n f u n z i o n a p i ù , p e r c h é a l t e r a t o d a l l a p r e s e n z a d e l l e c e l l u l e l e u c e m i c h e , i l n u m e r o d e i g l o b u l i r o s s i d i m i n u i s c e e s i p o r t a d i e t r o i l s i n t o m o d e l l a a n e m i a . I p r i n c i p a l i s e g n a l i d e l l ’ a n e m i a s o n o i l g r a n d e s e n s o d i a f f a t i c a m e n t o , l a f a t i c a i n t e n s a d o p o s f o r z i l i e v i , i l p a l l o r e d e l l a c u t e e d e l l e m u c o s e e m e c c a n i s m i c o m p e n s a t o r i c o m e l ’ a u m e n t o d e l l a f r e q u e n z a r e s p i r a t o r i a e l a d i s p n e a . L a d i m i n u z i o n e d e l n u m e r o d e i g l o b u l i b i a n c h i i n v e c e p o r t a a d u n a m a g g i o r e s u s c e t t i b i l i t à a l l e i n f e z i o n i o a i n f e z i o n i c h e i n t e r c o r r o n o m a n o n g u a r i s c o n o . L ' u l t i m o s e g n o è q u e l l o c h e d e r i v a d a l l a m a n c a n z a d e l l e p i a s t r i n e , o s s i a l a t e n d e n z a a d a v e r e l e e m o r r a g i e , c h e s i p u ò m a n i f e s t a r e c o n g e n g i v e c h e s a n g u i n a n o q u a n d o s i l a v a n o i d e n t i , e p i s t a s s i , m a c c h i e s u l l a p e l l e i n a s s e n z a d i p r e c e d e n t e t r a u m i , c o m e l e e c c h i m o s i , m a c c h i e p i a t t e , o p p u r e e m a t o m i , m a c c h i a i n r i l i e v o , o p p u r e m e s t r u a z i o n i c h e n o n s i a r r e s t a n o m a i ” . “ Q u e s t o c o r t e o d i s i n t o m i v i e n e i n t e r c e t t a t o d a l c u r a n t e , c h e p r e s c r i v e a l p a z i e n t e d e g l i e s a m i , t r a c u i l ’ e m o c r o m o . I r i s u l t a t i d i q u e s t ’ u l t i m o i n p r e s e n z a d i l e u c e m i a m i e l o i d e a c u t a s o n o s e m p r e g r a v e m e n t e a l t e r a t i - a g g i u n g e - C i s o n o a l t e r a z i o n i d e l n u m e r o d e i g l o b u l i b i a n c h i , d i q u e l l o d e i g l o b u l i r o s s i e d e l l ' e m o g l o b i n a , c o s ì c o m e d e l n u m e r o d i p i a s t r i n e . I l p a z i e n t e v i e n e q u i n d i r i n v i a t o a l l ' a t t e n z i o n e d i u n o s p e c i a l i s t a i l q u a l e , d i s o l i t o , d a l l ’ o s s e r v a z i o n e d e l s a n g u e r i l e v a l a p r e s e n z a d i c e l l u l e l e u c e m i c h e e d a q u e l l a d e l m i d o l l o , v e d e u n q u a d r o m o r f o l o g i c a m e n t e d i s t a n t e d a q u e l l o n o r m a l e . I n s i e m e a l l ’ e s a m e d e l m i d o l l o , s i f a n n o a n c h e q u e l l i d i c i t o g e n e t i c a e g e n e t i c a m o l e c o l a r e , c h e s e r v o n o p e r c a r a t t e r i z z a r e a l m e g l i o l a f o r m a d i l e u c e m i a , c h e i n q u e s t o c a s o è u n a l e u c e m i a m i e l o i d e a c u t a ” .