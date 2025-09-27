R o m a , 2 6 s e t . ( A d n k r o n o s ) - E l t i , l ’ A s s o c i a z i o n e d e g l i i n v e s t i t o r i d i l u n g o t e r m i n e e u r o p e i , h a r i n n o v a t o i l s u o C o n s i g l i o d i A m m i n i s t r a z i o n e , c o n f e r m a n d o a l l ’ u n a n i m i t à D a r i o S c a n n a p i e c o , A m m i n i s t r a t o r e D e l e g a t o d i C a s s a D e p o s i t i e P r e s t i t i ( C d p ) , n e l r u o l o d i P r e s i d e n t e . A l s u o s e c o n d o m a n d a t o , S c a n n a p i e c o g u i d e r à l ’ A s s o c i a z i o n e p e r i l p r o s s i m o t r i e n n i o . L a r i e l e z i o n e d i S c a n n a p i e c o a v v i e n e i n o c c a s i o n e d e l l a t r e d i c e s i m a A s s e m b l e a G e n e r a l e d i E l t i , o s p i t a t a p e r q u e s t ’ e d i z i o n e a n n u a l e a d A m s t e r d a m p r e s s o l a s e d e d e l l ’ I s t i t u t o n a z i o n a l e d i p r o m o z i o n e o l a n d e s e , I n v e s t - N L ( l ’ I s t i t u z i o n e N a z i o n a l e d i P r o m o z i o n e d e i P a e s i B a s s i a p p a r t e n e n t e a E l t i ) . N e l 2 0 2 4 , i l p a t r i m o n i o c o m p l e s s i v o d e i m e m b r i E l t i h a r a g g i u n t o q u a s i t r e m i l a m i l i a r d i d i e u r o , c o n n u o v i f i n a n z i a m e n t i p e r o l t r e 2 9 0 m i l i a r d i d i e u r o , d i c u i p i ù d e l 3 0 % p e r p r o g e t t i s o s t e n i b i l i . G u a r d a n d o a l s e t t o r e d e l l ’ a b i t a r e s o c i a l e , i m e m b r i E l t i h a n n o s o s t e n u t o l a r e a l i z z a z i o n e d i o l t r e 8 0 0 . 0 0 0 a l l o g g i , i m p e g n a n d o p i ù d i 5 0 m i l i a r d i d i e u r o d i r i s o r s e . F o n d a t a a P a r i g i n e l 2 0 1 3 , E l t i c o n t a 3 3 m e m b r i p r o v e n i e n t i d a 1 9 S t a t i m e m b r i U e , d u e P a e s i c a n d i d a t i ( M o n t e n e g r o e T u r c h i a ) , n o n c h é d u e I s t i t u z i o n i f i n a n z i a r i e i n t e r n a z i o n a l i ( l a B a n c a d i s v i l u p p o d e l C o n s i g l i o d ' E u r o p a e l a N o r d i c I n v e s t m e n t B a n k ) . I l G r u p p o B a n c a e u r o p e a p e r g l i i n v e s t i m e n t i r i c o p r e i l r u o l o d i o s s e r v a t o r e p e r m a n e n t e . G l i I s t i t u t i n a z i o n a l i d i p r o m o z i o n e o f f r o n o s o s t e g n o f i n a n z i a r i o a l u n g o t e r m i n e e s e r v i z i d i a d v i s o r y i n t u t t a E u r o p a , c o i n v o l g e n d o i n v e s t i t o r i p r i v a t i p e r a t t r a r r e r i s o r s e a f a v o r e d i p r o g e t t i s o s t e n i b i l i , i n f r a s t r u t t u r e s t r a t e g i c h e , d e l l a p i c c o l a e m e d i a i m p r e n d i t o r i a l i t à e d e l l ’ i n n o v a z i o n e . " È u n g r a n d e o n o r e p e r m e e s s e r e r i c o n f e r m a t o P r e s i d e n t e d i E l t i e d e s i d e r o r i n g r a z i a r e s e n t i t a m e n t e t u t t i i m e m b r i d e l l ’ A s s o c i a z i o n e p e r l a f i d u c i a e i l s o s t e g n o d i m o s t r a t i l u n g o q u e s t o p e r c o r s o . I n s o l i d i e c i a n n i , i l n u m e r o d e i m e m b r i E l t i è r a d d o p p i a t o e i l b i l a n c i o c o m p l e s s i v o h a r a g g i u n t o q u a s i t r e m i l a m i l i a r d i d i e u r o . I l r u o l o d e l l ’ A s s o c i a z i o n e i n a m b i t o e u r o p e o h a a c q u i s i t o s e m p r e m a g g i o r e r i l e v a n z a e , s o l o n e l l ’ u l t i m o a n n o , s i r e g i s t r a n o n u o v i f i n a n z i a m e n t i p e r o l t r e 2 9 0 m i l i a r d i , d i c u i 9 0 m i l i a r d i d e s t i n a t i a l l a f i n a n z a s o s t e n i b i l e . Q u e s t i r i s u l t a t i t e s t i m o n i a n o i l l a v o r o c h e g l i I s t i t u t i d i p r o m o z i o n e n a z i o n a l e s v o l g o n o n e l s o s t e n e r e l a c o m p e t i t i v i t à e l ' a u t o n o m i a s t r a t e g i c a d e l l ' U e . C o n t i n u e r e m o a i m p e g n a r c i p e r s u p p o r t a r e g l i o b i e t t i v i s t r a t e g i c i e u r o p e i , a m p l i a n d o e r a f f o r z a n d o l a n o s t r a r e t e e p r o g e t t a n d o s o l u z i o n i f i n a n z i a r i e i n n o v a t i v e p e r a f f r o n t a r e l e s f i d e f u t u r e . È c o s ì c o n p r o f o n d o s e n s o r e s p o n s a b i l i t à c h e g u a r d o a q u e s t o n u o v o m a n d a t o a v e n d o l ’ a m b i z i o n e d i p o t e n z i a r e u l t e r i o r m e n t e i l r u o l o d e g l i I s t i t u t i d i p r o m o z i o n e n a z i o n a l e c o m e a t t o r i c h i a v e a s e r v i z i o d e l l ’ U n i o n e e u r o p e a – T o g e t h e r w e c a n d o m o r e ! " , s o t t o l i n e a D a r i o S c a n n a p i e c o , A m m i n i s t r a t o r e D e l e g a t o d i C a s s a D e p o s i t i e P r e s t i t i .