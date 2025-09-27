( A d n k r o n o s ) - D o m a n i , d o m e n i c a 2 8 s e t t e m b r e , e l u n e d ì 2 9 n e l l e M a r c h e s i t e r r a n n o l e e l e z i o n i r e g i o n a l i . I c i t t a d i n i s a r a n n o c h i a m a t i a e l e g g e r e i l n u o v o p r e s i d e n t e d i G i u n t a d e l l a R e g i o n e e i c o n s i g l i e r i c h e a n d r a n n o a c o m p o r r e l ’ a s s e m b l e a l e g i s l a t i v a . P e r c o n s e n t i r e i l v o t o , l e u r n e r e s t e r a n n o a p e r t e d a l l e 7 a l l e 2 3 d o m a n i e d a l l e 7 a l l e 1 5 l u n e d ì . S o n o 1 . 3 2 5 . 6 8 9 i m a r c h i g i a n i c h i a m a t i a l l e u r n e i n q u e s t a t o r n a t a e l e t t o r a l e n e l l e 1 . 5 7 2 s e z i o n i . I c a n d i d a t i a l l a p r e s i d e n z a d e l l a G i u n t a r e g i o n a l e s o n o 6 : F r a n c e s c o A c q u a r o l i , ( c o a l i z i o n e d i c e n t r o d e s t r a ) , C l a u d i o B o l l e t t a ( D e m o c r a z i a S o v r a n a P o p o l a r e ) , F r a n c e s c o G e r a r d i ( F o r z a d e l P o p o l o ) , L i d i a M a n g a n i ( P a r t i t o C o m u n i s t a I t a l i a n o ) , B e a t r i c e M a r i n e l l i ( E v o l u z i o n e d e l l a R i v o l u z i o n e ) , M a t t e o R i c c i ( c o a l i z i o n e d i c e n t r o s i n i s t r a ) . I c a n d i d a t i a l C o n s i g l i o r e g i o n a l e s o n o 5 2 6 e i 3 0 c h e r i s u l t e r a n n o e l e t t i a n d r a n n o a r i c o p r i r e l ’ i n c a r i c o d i c o n s i g l i e r e r e g i o n a l e p e r l a d o d i c e s i m a l e g i s l a t u r a . L a r i p a r t i z i o n e d e i s e g g i è p r o v i n c i a l e , i n b a s e a l c e n s i m e n t o p e r m a n e n t e d e l l a p o p o l a z i o n e d e l l e M a r c h e c h e c e r t i f i c a 1 . 4 8 7 . 1 5 0 a b i t a n t i c o m p l e s s i v i . D i c o n s e g u e n z a l a r i p a r t i z i o n e d e i s e g g i a v v e r r à c o m e s e g u e : A n c o n a 9 s e g g i , A s c o l i P i c e n o 4 , F e r m o 4 , M a c e r a t a 6 , P e s a r o e U r b i n o 7 . L e o p e r a z i o n i d i s p o g l i o i n i z i e r a n n o i m m e d i a t a m e n t e d o p o l a c h i u s u r a d e i s e g g i , a p a r t i r e q u i n d i d a l l e 1 5 d i l u n e d ì 2 9 s e t t e m b r e . S a r à p o s s i b i l e s e g u i r e d a r e m o t o g l i a g g i o r n a m e n t i d e l l e o p e r a z i o n i e c o n s u l t a r e i d a t i i n t e m p o r e a l e a t t r a v e r s o i w e b l i n k m e s s i a d i s p o s i z i o n e d a i s i t i i s t i t u z i o n a l i d e l l a R e g i o n e M a r c h e . L e p a g i n e d e d i c a t e a l l e e l e z i o n i r e g i o n a l i 2 0 2 5 s i t r o v a n o a g l i i n d i r i z z i : h t t p s : / / w w w . e l e z i o n i . m a r c h e . i t e h t t p s : / / d a t i . e l e z i o n i . m a r c h e . i t