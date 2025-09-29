C h i s i n a u , 2 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - I l p a r t i t o f i l o e u r o p e i s t a a l g o v e r n o i n M o l d a v i a , i l P a s , h a v i n t o l e e l e z i o n i p a r l a m e n t a r i c o n o l t r e i l 5 0 % d e i v o t i , s u p e r a n d o i s u o i r i v a l i f i l o r u s s i . L o m o s t r a n o i r i s u l t a t i u f f i c i a l i , c o n o l t r e i l 9 9 , 5 % d e l l e s c h e d e s c r u t i n a t e . I l P a r t i t o d ' A z i o n e e S o l i d a r i e t à ( P a s ) g u i d a t o d a l l a p r e s i d e n t e M a i a S a n d u h a o t t e n u t o i l 5 0 , 0 3 p e r c e n t o d e i v o t i , r i s p e t t o a l 2 4 , 2 6 % d e l B l o c c o P a t r i o t t i c o f i l o r u s s o , s e c o n d o i r i s u l t a t i p u b b l i c a t i s u l s i t o w e b d e l l a c o m m i s s i o n e e l e t t o r a l e .