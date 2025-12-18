M i l a n o , 1 8 d i c . ( A d n k r o n o s ) - L a p o t e n z a i m p e g n a t a , c i o è i l m a s s i m o d i e n e r g i a e l e t t r i c a d a p o t e r u s a r e n e l l o s t e s s o m o m e n t o , h a u n c o s t o f i s s o , i n d i p e n d e n t e d a i c o n s u m i . O g n i k W i m p e g n a t o p e s a i n b o l l e t t a p e r c i r c a 2 5 e u r o a l l ’ a n n o ( I v a i n c l u s a ) . D i c o n s e g u e n z a : r i d u r r e l a p o t e n z a d i 1 k W c o m p o r t a u n r i s p a r m i o a n n u o d i c i r c a 2 5 e u r o ; a u m e n t a r l a d i 1 k W d e t e r m i n a u n c o s t o a g g i u n t i v o d e l l a s t e s s a e n t i t à . V a p e r ò r i c o r d a t o c h e l a v a r i a z i o n e d e l l a p o t e n z a c o s t i t u i s c e u n a m o d i f i c a c o n t r a t t u a l e e p u ò p r e v e d e r e , i n a l c u n i c a s i , c o s t i i n i z i a l i u n a t a n t u m , c h e v a n n o v a l u t a t i p r i m a d i p r o c e d e r e . E c c o c o m e f a r e . P e r c h é r i d u r r e l a p o t e n z a i m p e g n a t a L a r i d u z i o n e d e l l a p o t e n z a p u ò e s s e r e c o n v e n i e n t e p e r c h i n o n u t i l i z z a a p i e n o i l v a l o r e c o n t r a t t u a l m e n t e d i s p o n i b i l e . È i l c a s o , a d e s e m p i o , d i : a b i t a z i o n i d i p i c c o l e d i m e n s i o n i ; n u c l e i f a m i l i a r i p o c o n u m e r o s i ; s e c o n d e c a s e o c a s e v a c a n z a ; a b i t a z i o n i c o n u n n u m e r o l i m i t a t o d i e l e t t r o d o m e s t i c i . I n q u e s t e s i t u a z i o n i , u n a p o t e n z a d i 2 o 2 , 5 k W p u ò r i s u l t a r e s u f f i c i e n t e e c o n s e n t i r e u n r i s p a r m i o a n n u o s t a b i l e , i n a l c u n i c a s i s u p e r i o r e a q u e l l o o t t e n i b i l e c o n l e t a r i f f e b i o r a r i e . P e r c h é a u m e n t a r e l a p o t e n z a i m p e g n a t a U n a u m e n t o d i p o t e n z a p u ò i n v e c e m i g l i o r a r e i l c o m f o r t d o m e s t i c o e f a v o r i r e u n a m a g g i o r e e f f i c i e n z a e n e r g e t i c a . È u n a s c e l t a u t i l e p e r c h i : u t i l i z z a p i ù e l e t t r o d o m e s t i c i c o n t e m p o r a n e a m e n t e ; i n t e n d e i n s t a l l a r e a p p a r e c c h i e l e t t r i c i a d a l t a e f f i c i e n z a i n s o s t i t u z i o n e d i d i s p o s i t i v i a l i m e n t a t i a g a s . U n e s e m p i o è s e c i c a p i t a s p e s s o d i u t i l i z z a r e c o n t e m p o r a n e a m e n t e e l e t t r o d o m e s t i c i c h e a s s o r b o n o m o l t a e n e r g i a c o m e c o n d i z i o n a t o r i , f o r n o , a s c i u g a c a p e l l i p e r c u i s a r e b b e u t i l e a n d a r e o l t r e i 3 k W t r a d i z i o n a l i . C o m e r i c h i e d e r e l a v a r i a z i o n e d i p o t e n z a P e r m o d i f i c a r e l a p o t e n z a i m p e g n a t a i l c l i e n t e d e v e p r e s e n t a r e u n a r i c h i e s t a a l p r o p r i o v e n d i t o r e d i e n e r g i a , c h e f u n g e d a i n t e r m e d i a r i o c o n i l d i s t r i b u t o r e l o c a l e . I l v e n d i t o r e : r a c c o g l i e l a r i c h i e s t a d e l c l i e n t e ; t r a s m e t t e l a d o c u m e n t a z i o n e a l d i s t r i b u t o r e ; c o m u n i c a a l c l i e n t e c o s t i e t e m p i d e l l ’ i n t e r v e n t o . L a t r a s m i s s i o n e d e l l e r i c h i e s t e t r a v e n d i t o r e e d i s t r i b u t o r e d e v e a v v e n i r e e n t r o u n m a s s i m o d i d u e g i o r n i l a v o r a t i v i . T e m p i e m o d a l i t à d e l l ’ i n t e r v e n t o S i p o s s o n o c h i e d e r e a u m e n t i d i 0 , 5 k W ( e s . 3 , 5 , 4 e t c . ) p e r p o t e n z e f i n o a 6 k W . I l c l i e n t e r i c e v e u n p r e v e n t i v o r a p i d o , c o n i n d i c a z i o n e i m m e d i a t a d i c o s t i e t e m p i . D o p o l ’ a c c e t t a z i o n e , i l d i s t r i b u t o r e e s e g u e l ’ i n t e r v e n t o e n t r o c i n q u e g i o r n i l a v o r a t i v i , a c o n d i z i o n e c h e n o n s i a n o n e c e s s a r i l a v o r i s u l l a r e t e o s u l l a p r e s a . I n c a s o d i r i t a r d i s o n o p r e v i s t i i n d e n n i z z i a u t o m a t i c i . P e r p o t e n z e s u p e r i o r i a 6 k W , i l d i s t r i b u t o r e p r e d i s p o n e u n p r e v e n t i v o d e t t a g l i a t o e n t r o 1 5 g i o r n i l a v o r a t i v i . U n a v o l t a a c c e t t a t o d a l c l i e n t e , i l a v o r i v e n g o n o e s e g u i t i n e i t e m p i i n d i c a t i n e l p r e v e n t i v o s t e s s o . U n a s c e l t a d a v a l u t a r e c o n a t t e n z i o n e A n a l i z z a r e i p r o p r i c o n s u m i s i m u l t a n e i – a d e s e m p i o f o r n o , l a v a t r i c e , c l i m a t i z z a t o r e e p i a n o c o t t u r a – è f o n d a m e n t a l e p e r s c e g l i e r e l a p o t e n z a p i ù a d a t t a . U n a d e c i s i o n e c o n s a p e v o l e p e r m e t t e d i e v i t a r e d i s s e r v i z i e d i n o n p a g a r e i n b o l l e t t a k W c h e n o n v e n g o n o r e a l m e n t e u t i l i z z a t i .