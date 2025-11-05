M i l a n o , 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - I l m e r c a t o 2 0 2 5 d e l l e d u e r u o t e " s t a d i m o s t r a n d o u n a c e r t a r i p r e s a , d o p o e s s e r e p a r t i t o i n m a n i e r a a b b a s t a n z a n e g a t i v a a l l ' i n i z i o d e l l ' a n n o , t r a i n a t o s o p r a t t u t t o d a l l e o m o l o g a z i o n i d e l l ' E u r o 5 + " . L o h a d e t t o o g g i i l p r e s i d e n t e d i A n c m a , M a r i a n o R o m a n , a m a r g i n e d e l l ' i n a u g u r a z i o n e d e l l ' e d i z i o n e 2 0 2 5 d i E i c m a . N e g l i u l t i m i q u a t t r o m e s i , i l m e r c a t o " h a r a g g i u n t o l a p a r i t à r i s p e t t o a l l ' a n n o p r e c e d e n t e e r i t e n i a m o c h e c i s a r à u n f i n e a n n o p o s i t i v o , c o m e s i c u r a m e n t e p o s i t i v o s a r à i l 2 0 2 6 " . L a p o s i t i v i t à " l a p o s s i a m o c a p i r e a n c h e d a l l ' e n t u s i a s m o c h e c ' è i n q u e s t a E i c m a - h a s o t t o l i n e a t o R o m a n - , c h e s a r à u n r e c o r d a s s o l u t o i n t e r m i n i d i p r e s e n z e e o p e r a t o r i , q u e s t o è s i n o n i m o c h e i l m o n d o d e l l a m o t o è u n m o n d o e s t r e m a m e n t e p o s i t i v o " . L e f a s c e c h e t r a i n a n o i l s e t t o r e " s o n o p r a t i c a m e n t e t u t t e " c o n g l i s c o o t e r c h e " s o n o m o l t o i m p o r t a n t i , s o p r a t t u t t o i n I t a l i a , m a v e d i a m o c h e l a m e d i a c i l i n d r a t a s t a o t t e n e n d o d e i r i s u l t a t i m o l t o s i g n i f i c a t i v i " . R o m a n o n s i è d e t t o p r e o c c u p a t o d e l l e t e n s i o n i g e o p o l i t i c h e : " L a s i t u a z i o n e o g g i è a b b a s t a n z a t r a n q u i l l a " . A t t e n z i o n e a l f u t u r o : " L e p r o s p e t t i v e s o n o d i u n a c e r t a p r e s s i o n e p e r l e a z i e n d e e u r o p e e , l e g a t e a l g r a n d e i m p a t t o c h e a v r a n n o l e a z i e n d e d e l F a r E a s t , c o m e q u e l l e c i n e s i , c h e s t a n n o i n v e s t e n d o e m a n i f e s t a n d o u n a c a p a c i t à d i p r o d u r r e p r o d o t t i i n n o v a t i v i e d i b u o n a q u a l i t à " .