M i l a n o , 3 0 s e t . ( A d n k r o n o s ) - E i c m a a n n u n c i a l a p r o p r i a p a r t e c i p a z i o n e i n q u a l i t à d i E v e n t M a i n S p o n s o r a l l a p e n u l t i m a t a p p a d e l c a m p i o n a t o W o r l d S B K i n p r o g r a m m a l ’ 1 1 e 1 2 o t t o b r e p r e s s o i l c i r c u i t o d i E s t o r i l , i n P o r t o g a l l o . Q u e s t a i m p o r t a n t e s p o n s o r s h i p a n t i c i p a l ’ e d i z i o n e 2 0 2 5 d e l l ’ E s p o s i z i o n e i n t e r n a z i o n a l e d e l l e d u e r u o t e , l a n u m e r o 8 2 d e l l ’ e v e n t o e s p o s i t i v o p i ù i m p o r t a n t e a l m o n d o p e r l ’ i n d u s t r i a d i r i f e r i m e n t o e p e r g l i a p p a s s i o n a t i , c h e s i t e r r à a M i l a n o R h o - F i e r a d a l 6 a l 9 n o v e m b r e p r o s s i m i . I l p r e s i d e n t e d i E i c m a , P i e t r o M e d a h a s o t t o l i n e a t o n e l l a n o t a d i a n n u n c i o d i f f u s a s t a m a n i c o m e “ q u e s t a i n i z i a t i v a r a p p r e s e n t i n o n s o l o u n ’ u l t e r i o r e c o n f e r m a d e l l a v o c a z i o n e i n t e r n a z i o n a l e d i E i c m a , m a a n c h e u n ’ i m p o r t a n t e o p p o r t u n i t à d i v i s i b i l i t à g l o b a l e ” . C o n q u e s t o p r o g e t t o , h a c o n t i n u a t o M e d a , " r i n n o v i a m o i l n o s t r o i m p e g n o a v a l o r i z z a r e l ’ i n d u s t r i a m o t o c i c l i s t i c a a n c h e n e l l a s u a e s p r e s s i o n e p i ù e m o z i o n a n t e e c o m p e t i t i v a , q u e l l a d e l r a c i n g , r a f f o r z a n d o a l t e m p o s t e s s o i l l e g a m e c o n i l p u b b l i c o e c o n t u t t i g l i a p p a s s i o n a t i c h e v i v o n o l a p a s s i o n e p e r l e d u e r u o t e c o m e u n ’ e s p e r i e n z a a u t e n t i c a e c o n d i v i s a ” . E a p r o p o s i t o d i c o n d i v i s i o n e , i l g r a n d e p u b b l i c o d i E i c m a a v r à l a p o s s i b i l i t à d i s e g u i r e T r o y B a y l i s s , l e g g e n d a d e l l a S u p e r b i k e c o n t r e t i t o l i i r i d a t i n e l 2 0 0 1 , 2 0 0 6 e 2 0 0 8 e a m b a s s a d o r d i E i c m a p e r l ’ o c c a s i o n e , c h e r a c c o n t e r à i n e s c l u s i v a s u i c a n a l i s o c i a l d e l l ’ e v e n t o e s p o s i t i v o l ’ E i c m a E s t o r i l R o u n d , c h e p o t r e b b e e s s e r e d e c i s i v o p e r l a l o t t a a l t i t o l o 2 0 2 5 , o f f r e n d o u n o s g u a r d o p r i v i l e g i a t o s u l p a d d o c k e s u l l ’ i n t e r o w e e k e n d d i g a r e .