M i l a n o , 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " U n a m a n i f e s t a z i o n e i m p o r t a n t e p e r c h é r a p p r e s e n t a u n s e t t o r e i n c r e s c i t a " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d i R e g i o n e L o m b a r d i a , A t t i l i o F o n t a n a , o g g i a l l ' i n a u g u r a z i o n e d e l l ' e d i z i o n e 2 0 2 5 d e l l ' 8 2 e s i m a e d i z i o n e d i E i c m a . I l s a l o n e h a a c c o l t o q u e s t ' a n n o o l t r e 7 3 0 g l i e s p o s i t o r i , 2 . 0 0 0 m a r c h i e 5 0 P a e s i d i p r o v e n i e n z a . T r a q u e s t i b e n d i e c i n a z i o n i e s p o r r a n n o p e r l a p r i m a v o l t a , s e g n a n d o l ’ i n g r e s s o i n E i c m a d i i m p r e s e d a n a z i o n i c o m e E s t o n i a , G e o r g i a , I r l a n d a , M e s s i c o , P a n a m a , P e r ù e d E m i r a t i A r a b i , a c c a n t o a l l e p i ù c o n s o l i d a t e p r e s e n z e e u r o p e e e a s i a t i c h e . A n c o r a c o n s i s t e n t e e q u a l i f i c a t a l a c o m p a g i n e d e l M a d e i n I t a l y , l e c u i a z i e n d e r a p p r e s e n t a n o i l 3 0 % d e g l i e s p o s i t o r i 2 0 2 5 . L ’ I t a l i a r e s t a p u r s e m p r e i n E u r o p a i l p r i m o P a e s e p e r m e r c a t o e p r o d u z i o n e . " N o i c r e d i a m o n e l l e f i e r e - h a s o t t o l i n e a t o F o n t a n a - , a b b i a m o i n v e s t i t o s e m p r e , c o i n v o l g e n d o i l m a g g i o r n u m e r o d i a z i e n d e p o s s i b i l i . A n c h e q u e l l e p i c c o l e e m e d i e , p e r l e q u a l i a b b i a m o m e s s o a p u n t o d e i b a n d i a d h o c p e r f a v o r i r e l a l o r o p a r t e c i p a z i o n e . L e f i e r e s o n o u n a v e t r i n a d e l M a d e i n I t a l y , u n b a c i n o d i g r a n d e i n n o v a z i o n e . C i c r e d i a m o , e s i a m o m o l t o c o n t e n t i d i q u e s t a m a n i f e s t a z i o n e " . T r a g l i a l t r i , s o n o i n t e r v e n u t i a n c h e i l p r e s i d e n t e d i E i c m a P i e t r o M e d a , G i o v a n n i B o z z e t t i , p r e s i d e n t e F o n d a z i o n e F i e r a M i l a n o , e l ' a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i E i c m a , P a o l o M a g r i . " Q u i t r o v a n o s p a z i o l e i d e e , l e i m p r e s e e l e p e r s o n e c h e i n n o v a n o e f a n n o c r e s c e r e i l P a e s e - h a a g g i u n t o i l p r e s i d e n t e l o m b a r d o - . L e n o s t r e f i e r e n o n s o n o s o l o e v e n t i , m a p i a t t a f o r m e d i s v i l u p p o , d i i n c o n t r o e d i i n t e r n a z i o n a l i z z a z i o n e . M o m e n t i i n c u i l a L o m b a r d i a m o s t r a a l m o n d o l a p r o p r i a c a p a c i t à d i u n i r e t r a d i z i o n e m a n i f a t t u r i e r a , c r e a t i v i t à e v i s i o n e i n d u s t r i a l e " . " T a n t e l e c o s e d a s v e l a r e - h a p o i d e t t o i l p r e s i d e n t e d i E i c m a P i e t r o M e d a - . V e d i a m o i n u m e r i d e l p u b b l i c o i n c r e s c i t a e v e d i a m o n e i p r o s s i m i g i o r n i s e s i c o n c r e t i z z e r a n n o e f f e t t i v a m e n t e . L e f i e r e i n p r e s e n z a n o n v a n n o a s s o l u t a m e n t e s o t t o v a l u t a t e , n o n c i s i a m o m a i n a s c o s t i d i e t r o l a s c u s a d e l d i g i t a l e , p u r r i t e n e n d o c h e i l d i g i t a l e s i a u n ' o t t i m a p a r t e " . L a f i e r a f i s i c a " f u n z i o n a e q u e l l o c h e a b b i a m o a g g i u n t o è s t a t a u n a s c e l t a v i n c e n t e . L e m o t o n o n l e f a c c i a m o s o l o v e d e r e , l e f a c c i a m o c o r r e r e , f a c c i a m o s a l i r e l e p e r s o n e . S i a m o d i v e n t a t i u n e v e n t o d i n a m i c o " . E n t u s i a s t a a n c h e l ' a d d e l l a m a n i f e s t a z i o n e P a o l o M a g r i c h e r i b a d i t o c o m e g l i s p a z i e s p o s i t i v i s i a n o " s o l d o u t o r m a i d a u n p a i o d i m e s i " . L a c r e s c i t a d e l 2 0 % n e l n u m e r o d e l l e n a z i o n i p a r t e c i p a n t i " c e r t i f i c a l ' i n t e r n a z i o n a l i t à d e l l ' e v e n t o " . + 2 0 % a n c h e i l n u m e r o d e i b i g l i e t t i v e n d u t i r i s p e t t o a l l ' e d i z i o n e 2 0 2 4 : " 2 0 % p i ù d e l r e c o r d è t a n t a r o b a , s i a m o m o l t o s o d d i s f a t t i " h a c o n c l u s o . M i l a n o t o r n a a e s s e r e l a c a p i t a l e m o n d i a l e d e l l e d u e r u o t e c o n u n a n u o v a e d i z i o n e d i E i c m a c h e c o n s a c r a e c o m p l e t a a n c h e l ’ e v o l u z i o n e d e l l a k e r m e s s e d a f i e r a a d e v e n t o e s p o s i t i v o a t u t t o t o n d o .