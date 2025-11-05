M i l a n o , 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ V e d i a m o c h e i v e i c o l i e l e t t r i c i s o n o s e m p r e p i ù i m p o r t a n t i . A b b i a m o s e m p r e c r e d u t o i n q u e s t o s e t t o r e e n e g l i u l t i m i a n n i a b b i a m o r a d d o p p i a t o i l v o l u m e d i v e n d i t a d i m o t o r i z z a z i o n e e l e t t r i c a . I n o s t r i v e i c o l i s o n o p a r t i c o l a r m e n t e a d a t t i a l l ’ e l e t t r i c o p e r c h é l e g g e r i , l i m i t a t i i n v e l o c i t à e u t i l i z z a t i m o l t o n e i c e n t r i u r b a n i ” . C o s ì T o m F a g e t , D i r e t t o r e G e n e r a l e d i A i x a m M e g a I t a l i a d u r a n t e l ’ 8 2 e s i m a e d i z i o n e d i E i c m a . A i x a m , l e a d e r e u r o p e o n e l l a p r o d u z i o n e d i m i n i c a r , p a r t e c i p a a d E i c m a p e r l a s e c o n d a v o l t a p r e s e n t a l e n o v i t à d e l 2 0 2 5 t r a c u i i l m o d e l l o e - C i t y G T O c h e r a p p r e s e n t a u n ’ o p z i o n e d i m o b i l i t à s o s t e n i b i l e i d e a l e p e r i l s e g m e n t o g i o v a n e , g r a z i e a l l e s u e p r e s t a z i o n i e l e v a t e e a l l a p o s s i b i l i t à d i s c e g l i e r e l ’ A B S c o m e o p t i o n a l , d i s p o n i b i l e a n c h e p e r a l t r i m o d e l l i e l e t t r i c i . “ V e d i a m o c h e l a c l i e n t e l a s i d i v e r s i f i c a - s p i e g a F a g e t - n o n s o l o i r a g a z z i , m a a n c h e a d u l t i e p r o f e s s i o n i s t i c h e c e r c a n o d e l l e s o l u z i o n i a g i l i p e r m u o v e r s i i n c i t t à . I l s e g m e n t o m i n i c a r s t a c r e s c e n d o e s e d u c e s e m p r e p i ù c l i e n t i . S i t r a t t a u n m e z z o m o l t o s i c u r o e a n c h e p e r q u e s t o m o t i v o v i e n e s c e l t o . N o t i a m o l a p r o g r e s s i v a “ d e m o c r a t i z z a z i o n e ” d e l q u a d r i c i c l o r i s p e t t o a l l e d u e r u o t e ” . A i x a m , i n I t a l i a d a o l t r e 3 0 a n n i , s t a v i v e n d o u n 2 0 2 5 r i c c o d i s o d d i s f a z i o n i : “ N e l 2 0 2 5 a v r e m o u n a c r e s c i t a d e l 1 5 % , u n a q u o t a d i m e r c a t o d i q u a s i i l 3 0 % e v e n d e r e m o p i ù d i 4 . 5 0 0 v e i c o l i , i l n u m e r o p i ù a l t o c h e a b b i a m o m a i r a g g i u n t o i n I t a l i a . S i a m o c r e s c i u t i p i ù d e l d o p p i o r i s p e t t o a 5 a n n i f a . P e r q u e s t o s i a m o m o l t o f e l i c i d e l l a p e r f o r m a n c e d e l n o s t r o m a r c h i o s u l m e r c a t o i t a l i a n o ” c o n c l u d e .