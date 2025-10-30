M i l a n o , 3 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - I l r o m b o d e i m o t o r i , e q u e l l o d e g l i a p p l a u s i , s i p r e p a r a n o a r i s u o n a r e p i ù f o r t e c h e m a i : ' M o t o L i v e ' , l ’ a r e n a d i E i c m a c o m p i e 2 0 a n n i e p r o m e t t e u n ’ e d i z i o n e 2 0 2 5 d a b r i v i d i . D a l 6 a l 9 n o v e m b r e p r o s s i m i , a F i e r a M i l a n o R h o , g l i o l t r e 6 0 m i l a m e t r i q u a d r i d e l l ’ a r e a e s t e r n a d e l l ’ E s p o s i z i o n e i n t e r n a z i o n a l e d e l l e d u e r u o t e , l ’ e s t e n s i o n e p i ù g r a n d e n e l l a s t o r i a d i E i c m a , s i t r a s f o r m a n o a n c o r a u n a v o l t a n e l p a l c o s c e n i c o p i ù a t t e s o p e r g a r e , s h o w m o z z a f i a t o , i n t r a t t e n i m e n t o d a l p a l c o c e n t r a l e e s t u n t a c r o b a t i c i . T r a i c o n t e n u t i p i ù a t t e s i d i ' M o t o L i v e ' , c ’ è s i c u r a m e n t e i l r i t o r n o d e l l a C h a m p i o n s C h a r i t y R a c e , d u e l l i a i n s e g u i m e n t o c h e m e t t e r a n n o i n s e l l a p i ù d i q u a r a n t a p i l o t i , t r a c u i v e r e e p r o p r i e l e g g e n d e d e l m o t o r s p o r t e d u e c a t e g o r i e : R a l l y e L e g e n d . L ’ o r g a n i z z a z i o n e h a s v e l a t o o g g i l ’ e n t r y l i s t 2 0 2 5 d e l l a c a t e g o r i a L e g e n d , c h e c o r r e s a b a t o 9 e d o m e n i c a 1 0 s u l l e m o n o c i l i n d r i c h e s p e c i a l i s t i c h e d a f l a t t r a c k , e d è d a c a p o g i r o : a l v i a o l t r e 3 5 t i t o l i m o n d i a l i , i l n o n p l u s u l t r a d e l m o t o r s p o r t s u a s f a l t o e t e r r a . T r a i c a m p i o n i d e l l ’ a s f a l t o f i g u r a n o i n f a t t i T r o y B a y l i s s , C a r l o s C h e c a , M a r c o M e l a n d r i , A l e x G r a m i g n i , J e r e m y M c W i l l i a m s e T h o m a s C h a r e y r e . G l i s p e c i a l i s t i d e l f u o r i s t r a d a r i s p o n d o n o , i n v e c e , c o n S t e f a n E v e r t s , C h r i s t o p h e P o u r c e l , C h i c c o C h i o d i , D a v i d P h i l i p p a e r t s e M a r c o B e l l i . I n p i s t a a n c h e l e C a s e u f f i c i a l i : B e t a , T M , Y a m a h a e D u c a t i , c h e p o r t e r à i n g a r a u n a s p e c i a l e D e s m o 4 5 0 M X d a f l a t t r a c k a f f i d a t a a l s e i v o l t e c a m p i o n e d e l m o n d o d e l l a s p e c i a l i t à F r a n c e s c o C e c c h i n i . D o p o i l s u c c e s s o d e l l ’ E d i z i o n e 2 0 2 3 e 2 0 2 4 , g i o v e d ì 7 e v e n e r d ì 8 t o r n a n o i n p i s t a a n c h e l e m a x i e n d u r o b i c i l i n d r i c h e , l e r e g i n e d e l m e r c a t o . P e r q u e s t o s e g m e n t o , s t e s s a f o r m u l a c o n g a r e a i n s e g u i m e n t o e l a p r e s e n z a d i b e n 1 6 m a r c h e d i f f e r e n t i , c h e s c h i e r a n o i l o r o p i l o t i s c e l t i t r a a m b a s s a d o r e m i g l i o r i s p e c i a l i s t i d e l l ’ o f f - r o a d l e g a t i a i r i s p e t t i v i b r a n d . L e C a s e a i c a n c e l l e t t i d i p a r t e n z a : A p r i l i a , B e n e l l i , B m w , C f m o t o , F a n t i c M o t o r , H a r l e y - D a v i d s o n , H o n d a , K o v e , K t m , M o t o M o r i n i , M V A g u s t a , Q J M o t o r , T r i u m p h , V o g e e Y a m a h a . I n f i n e , s p e c i a l g u e s t d i E i c m a 2 0 2 5 : K e v i n S c h w a n t z . P e r l ’ i n t e r a q u a t t r o g i o r n i , l ’ i c o n i c o c a m p i o n e t e x a n o s c e n d e r à i n p i s t a a c a p o d e l l a p a r a t a f i n a l e d o p o o g n i g a r a . C o n ' M o t o L i v e ' , E i c m a 2 0 2 5 s i c o n f e r m a i l c u o r e p u l s a n t e d e l l a p a s s i o n e p e r l e d u e r u o t e . 6 - 9 n o v e m b r e , F i e r a M i l a n o R h o , I l c o n t o a l l a r o v e s c i a è i n i z i a t o : b i g l i e t t i e i n f o r m a z i o n i s u e i c m a . i t .