M i l a n o , 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L ' i n t e r n a z i o n a l i t à d i E i c m a è c e r t i f i c a t a d a l l e 5 0 n a z i o n i p r e s e n t i , u n d a t o c h e c r e s c e d e l 2 0 % r i s p e t t o a l l a p a s s a t a e d i z i o n e , c o n p i ù d i 2 0 0 0 m a r c h i e 7 0 0 e s p o s i t o r i . È d u n q u e u n ’ e d i z i o n e s e m p r e p i ù i n t e r n a z i o n a l e e u n m o m e n t o i m p e r d i b i l e p e r l a f i l i e r a d e l l e d u e r u o t e " . L o a f f e r m a P a o l o M a g r i , a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i E i c m a , a l l a g i o r n a t a d i a p e r t u r a a l l a s t a m p a d e l l ’ e d i z i o n e 2 0 2 5 d e l l ’ e s p o s i z i o n e i n t e r n a z i o n a l e d e l l e d u e r u o t e , c h e s i a p r i r à a l p u b b l i c o d a l 6 a l 9 n o v e m b r e a R h o F i e r a M i l a n o . " A n c h e l e p r e v e n d i t e d e i b i g l i e t t i s t a n n o a n d a n d o b e n i s s i m o - p r o s e g u e - s t a m a t t i n a s i a m o a + 2 0 % r i s p e t t o a l l ' a n n o s c o r s o , c h e e r a u n a n n o r e c o r d . M e g l i o d i c o s ì è d i f f i c i l e i m m a g i n a r l o " . " I d a z i e l a g u e r r a c o m m e r c i a l e t r a S t a t i U n i t i e C i n a s t a n n o s i c u r a m e n t e i m p a t t a n d o l e v e n d i t e d i m o l t i m a r c h i - c o n c l u d e - . Q u e s t o n o n s i è t r a s f e r i t o a d E i c m a , p e r c h é è u n m o m e n t o d i v i s i b i l i t à c o s ì i m p o r t a n t e c h e a d o g g i è a l d i s o p r a d i q u e s t o . N o n s i p u ò p e r ò e s c l u d e r e c h e , a l l a l u n g a , c i p o s s a e s s e r e u n i n d e b o l i m e n t o d e l l a p r e s e n z a i n f u n z i o n e d i q u e s t a g u e r r a c o m m e r c i a l e , c h e s p e r i a m o v e n g a c h i u s a " .