M i l a n o , 1 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - C a l a i l s i p a r i o s u l l ’ 8 2 ª e d i z i o n e d i E I C M A – E s p o s i z i o n e i n t e r n a z i o n a l e d e l l e d u e r u o t e , e a n c h e q u e s t ’ a n n o i l b i l a n c i o è d a r e c o r d . I n s e i g i o r n i , p i ù d i 6 0 0 . 0 0 0 p r e s e n z e c o m p l e s s i v e t r a p u b b l i c o , p r o f e s s i o n i s t i , o p e r a t o r i d e l s e t t o r e e m e d i a h a n n o d e c r e t a t o i l s u c c e s s o d i u n ’ e d i z i o n e c h e h a s a p u t o u n i r e s p e t t a c o l o , o p p o r t u n i t à d i b u s i n e s s e p a s s i o n e , c o n f e r m a n d o s i p u n t o d i r i f e r i m e n t o m o n d i a l e p e r l ’ i n d u s t r i a , i m o t o c i c l i s t i e l a c u l t u r a d e l l a m o t o . C o n o l t r e 7 3 0 e s p o s i t o r i p r o v e n i e n t i d a 5 0 P a e s i e p i ù d i 2 . 0 0 0 m a r c h i r a p p r e s e n t a t i , E I C M A 2 0 2 5 c o n s o l i d a l a c r e s c i t a r e g i s t r a t a n e g l i u l t i m i a n n i e r i b a d i s c e l a p r o p r i a d i m e n s i o n e i n t e r n a z i o n a l e . L a p r o v a d i f o r z a d e l l ’ e v e n t o e s p o s i t i v o s t a n e i n u m e r i : d a l l ’ e d i z i o n e p o s t - C o v i d d e l 2 0 2 1 a o g g i s o n o i n f a t t i l e t t e r a l m e n t e r a d d o p p i a t i v i s i t a t o r i , e s p o s i t o r i e s u p e r f i c i e o c c u p a t a . S i g n i f i c a t i v o a n c h e i l d a t o 2 0 2 5 r e l a t i v o a g l i o p e r a t o r i B 2 B : s o n o s t a t i p i ù d i 4 3 . 0 0 0 i p r o f e s s i o n i s t i , p r o v e n i e n t i d a 1 6 7 n a z i o n i , p r o f i l a t i e a c c r e d i t a t i c o n s t a n d a r d d i m a g g i o r q u a l i t à r i s p e t t o a l p a s s a t o , c h e h a n n o a n i m a t o i p a d i g l i o n i n e i g i o r n i r i s e r v a t i a l s e t t o r e , g e n e r a n d o n u o v e o p p o r t u n i t à d i n e t w o r k i n g e d i b u s i n e s s . P a r t i c o l a r m e n t e r i l e v a n t e i n q u e s t o a m b i t o l ’ a u m e n t o d e g l i o p e r a t o r i e s t e r i , c h e s e g n a n o u n s o l i d o + 2 8 % s u l 2 0 2 4 . S u l f r o n t e d e l l a c o m u n i c a z i o n e , s i r e g i s t r a u n u l t e r i o r e i n c r e m e n t o d e l l a p r e s e n z a d i g i o r n a l i s t i , m e d i a , t e c n i c i e c o n t e n t c r e a t o r , c h e s u p e r a n o q u o t a 8 . 2 0 0 c o n u n a p r o v e n i e n z a d a 6 7 P a e s i . T r a i c o n t e n u t i d i m a g g i o r e r i c h i a m o d i q u e s t a e d i z i o n e , i l v e n t e s i m o a n n i v e r s a r i o d i M o t o L i v e , l ’ a r e n a o u t d o o r d i o l t r e 6 0 . 0 0 0 m e t r i q u a d r a t i , l a p i ù e s t e s a d i s e m p r e , c h e h a f a t t o v i b r a r e l a p l a t e a c o n g a r e , s h o w a c r o b a t i c i , t r i a l , c o m p e t i z i o n i c o n l e b i c i l i n d r i c h e a d v e n t u r e e l a s t r a o r d i n a r i a C h a m p i o n s C h a r i t y R a c e i n d i r e t t a t e l e v i s i v a , c h e h a r i u n i t o d o d i c i l e g g e n d e d e l m o t o r s p o r t p e r u n a c a u s a s o l i d a l e . A d a r r i c c h i r e l ’ o f f e r t a e s p o s i t i v a a n c h e l a m o s t r a “ D e s e r t Q u e e n s ” , r e a l i z z a t a i n c o l l a b o r a z i o n e c o n A S O – A m a u r y S p o r t O r g a n i s a t i o n : u n t r i b u t o a l l a s t o r i a e a l m i t o d e l l a D a k a r , c o n 3 1 m o t o o r i g i n a l i e s p o s t e p e r l a p r i m a v o l t a i n I t a l i a , e i n c o n t r i q u o t i d i a n i c o n i p r o t a g o n i s t i d e l r a l l y p i ù c e l e b r e d e l m o n d o , c h e h a f a t t o r e g i s t r a r e p i ù d i 4 2 . 0 0 0 v i s i t e . G r a n d e s u c c e s s o a n c h e p e r l ’ a r e a Y . U . M . – Y o u r U r b a n M o b i l i t y , d o v e m i g l i a i a d i v i s i t a t o r i h a n n o p o t u t o p r o v a r e g r a t u i t a m e n t e o l t r e 4 0 v e i c o l i t r a s c o o t e r , c i c l o m o t o r i e q u a d r i c i c l i e l e t t r i c i e d e n d o t e r m i c i . U n ’ a r e a d i 4 . 0 0 0 m q c h e h a c o n f e r m a t o l a c a p a c i t à d i E I C M A d i i n t e r p r e t a r e l e n u o v e t e n d e n z e d e l l a m o b i l i t à u r b a n a . L ’ e d i z i o n e 2 0 2 5 h a p a r l a t o i l l i n g u a g g i o d e l l e e m o z i o n i c o n i l s u o c l a i m “ T h a t ’ s A m o r e ” , u n i n n o a l l a p a s s i o n e c h e u n i s c e c o s t r u t t o r i , p i l o t i e p u b b l i c o . D a l l a T a t t o o S t a t i o n , d o v e s o n o s t a t i a p p l i c a t i p i ù d i 8 0 . 0 0 0 t a t u a g g i t e m p o r a n e i , a l p a l c o c e n t r a l e d i M o t o L i v e , f i n o a i c o n t e n u t i e s p e r i e n z i a l i d i f f u s i i n t u t t i i p a d i g l i o n i , p a s s a n d o d a l l ’ A d v e n t u r i n g A r e a e d a q u e l l a d e d i c a t a a l l e S t a r U p e a l l a s i c u r e z z a c o n l e F o r z e d e l l ’ O r d i n e , i l t e m a d e l l ’ a p p a r t e n e n z a e d e l l ’ a m o r e p e r l e d u e r u o t e h a a t t r a v e r s a t o o g n i s p a z i o d e l l a m a n i f e s t a z i o n e . C o n f e r m a l a s u a p o p o l a r i t à a n c h e l ’ A r e a G a m i n g , c h e h a a t t i r a t o a n c h ’ e s s a m i g l i a i a d i g i o v a n i e m e n o g i o v a n i c h e h a n n o g i o c a t o s u i s i m u l a t o r i . S u u n a s o r p r e n d e n t e s u p e r f i c i e d i o l t r e 3 0 0 m q , l a p i ù g r a n d e m a i r e a l i z z a t a , i v i s i t a t o r i h a n n o p o t u t o v i v e r e e s p e r i e n z e d i g u i d a i m m e r s i v e g r a z i e a o t t o s i m u l a t o r i d i u l t i m a g e n e r a z i o n e c o n m o t o v e r e . L e s f i d e s u l c i r c u i t o d i M i s a n o A d r i a t i c o h a n n o r e g a l a t o a d r e n a l i n a e s p e t t a c o l o , a r r i c c h i t i d a l l a p r e s e n z a d i V I P , i n f l u e n c e r e p i l o t i i n t e r n a z i o n a l i . G r a n d e r i s c o n t r o , i n f i n e , p e r i l p i a n o s t r a o r d i n a r i o d i m o b i l i t à r e a l i z z a t o d a E I C M A c o n A T M , C o m u n e d i M i l a n o e T r e n o r d . G r a z i e a l l ’ a d e s i o n e i n t e l l i g e n t e d e l p u b b l i c o e a l l o r o c o m p o r t a m e n t o , p i ù d i 1 5 . 0 0 0 p a r c h e g g i g r a t u i t i i n c i t t à , c o l l e g a m e n t i p o t e n z i a t i e a g e v o l a z i o n i f e r r o v i a r i e h a n n o g a r a n t i t o , u n ’ e s p e r i e n z a d i v i s i t a e u n a c c e s s o p i ù f l u i d i , s o s t e n i b i l i e o r d i n a t i r i s p e t t o a l p a s s a t o , m a l g r a d o i l g r a n d e i m p a t t o d i E I C M A s u l l ’ a r e a m e t r o p o l i t a n a m i l a n e s e , c o n t r i b u e n d o a l s u c c e s s o e a i n u m e r i r e c o r d d i q u e s t a e d i z i o n e . ' ' E I C M A 2 0 2 5 s e g n a l a p i e n a c o n s a c r a z i o n e d e l p a s s a g g i o d a f i e r a a e v e n t o e s p o s i t i v o g l o b a l e e a t t r a t t i v o – a f f e r m a n o i l p r e s i d e n t e d i E I C M A P i e t r o M e d a e l ’ A D P a o l o M a g r i – . A b b i a m o l a v o r a t o m o l t o p e r a c c r e s c e r e i c o n t e n u t i , p e r m i g l i o r a r e l ’ a c c e s s o a l l ’ e s p o s i z i o n e e l ’ e s p e r i e n z a d i v i s i t a . I n u m e r i i m p o r t a n t i e l a q u a l i t à d e i c o n t e n u t i t e s t i m o n i a n o c o m e l a m a n i f e s t a z i o n e s i a o r m a i u n ’ e s p e r i e n z a c h e u n i s c e b u s i n e s s , i n n o v a z i o n e e p a s s i o n e i n m o d o u n i c o . I l m e r i t o , c o n i l n o s t r o r i n g r a z i a m e n t o , v a a n c h e a g l i e s p o s i t o r i e a i n o s t r i p a r t e n e r , c h e h a n n o c r e d u t o e i n v e s t i t o i n q u e s t a e v o l u z i o n e , c o n t r i b u e n d o a r e n d e r e E I C M A u n l u o g o v i v o , c a p a c e d i r a c c o n t a r e i l p r e s e n t e e i l f u t u r o d e l s e t t o r e d e l l e d u e r u o t e ' ' . C o n u n a s u p e r f i c i e c o m p l e s s i v a d i o l t r e 3 0 0 . 0 0 0 m e t r i q u a d r a t i , u n ’ o f f e r t a r i c c h i s s i m a e i n c o s t a n t e e v o l u z i o n e , E I C M A 2 0 2 5 c h i u d e d u n q u e n e l s e g n o d e l l a p a r t e c i p a z i o n e , d e l l ’ i n n o v a z i o n e e d e l l a p a s s i o n e c o n d i v i s a . L ’ a p p u n t a m e n t o è g i à f i s s a t o p e r l ’ a n n o p r o s s i m o , d a l 3 a l l ’ 8 n o v e m b r e , q u a n d o l a m a n i f e s t a z i o n e t o r n e r à a F i e r a M i l a n o R h o p e r s c r i v e r e u n n u o v o c a p i t o l o .