R o m a , 1 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - “ L e i n f o r m a z i o n i c h e c i r c o l a n o s u l l a v e n d i t a d e l g r u p p o G e d i s o n o a l l a r m a n t i . L e p r e o c c u p a z i o n i e s p r e s s e d a i C o m i t a t i d i R e d a z i o n e s o n o a n c h e n o s t r e . D o p o a n n i d i s c e l t e f i n a n z i a r i e c h e h a n n o p r o g r e s s i v a m e n t e i n d e b o l i t o l ’ a z i e n d a , s i a r r i v a o g g i a l l a c e s s i o n e a u n s o g g e t t o s t r a n i e r o c h e n o n o f f r e g a r a n z i e s u o c c u p a z i o n e , p r o s p e t t i v e f u t u r e , q u a l i t à e p l u r a l i s m o d e l l ’ i n f o r m a z i o n e " . C o s ì l a s e g r e t a r i a d e l P d , E l l y S c h l e i n . " S i a m o e s t r e m a m e n t e p r e o c c u p a t i d a i r i s c h i d i i n d e b o l i m e n t o o a d d i r i t t u r a d i s m a n t e l l a m e n t o d i u n p r e s i d i o f o n d a m e n t a l e d e l l a d e m o c r a z i a , f o n d a t o s u t e s t a t e c h e h a n n o s e g n a t o l a s t o r i a d e l g i o r n a l i s m o i t a l i a n o e c h e r a p p r e s e n t a n o u n p a t r i m o n i o u n i c o a n c h e p e r i l r a d i c a m e n t o t e r r i t o r i a l e " . " N o n è p o s s i b i l e r e s t a r e i n s i l e n z i o d i f r o n t e a t u t t o q u e s t o . N o n c i s o n o c e r t e z z e s u l l e i n t e n z i o n i d e l p o t e n z i a l e a c q u i r e n t e . L e r i c h i e s t e d e l l e r e d a z i o n i n o n h a n n o r i c e v u t o r i s p o s t a : s e r v o n o g a r a n z i e o c c u p a z i o n a l i p e r i l f u t u r o d e i d i p e n d e n t i d e l g r u p p o e s e r v e a s s i c u r a r e i p r i n c i p i c o s t i t u z i o n a l i d i p l u r a l i s m o d e l l ’ i n f o r m a z i o n e e d i l i b e r t à d i s t a m p a . S o n o p r i n c i p i c a r d i n e d e l l a n o s t r a d e m o c r a z i a . P e r q u e s t o s i a m o a l f i a n c o d e i g i o r n a l i s t i e s o s t e r r e m o o g n i i n i z i a t i v a v o l t a a m a n t e n e r e a l t a l ’ a t t e n z i o n e e o t t e n e r e c h i a r i m e n t i s u u n a v i c e n d a c h e t o c c a d i r e t t a m e n t e l a s a l u t e d e l s i s t e m a d e m o c r a t i c o . I n g i o c o n o n c ’ è s o l o u n g r u p p o e d i t o r i a l e , m a u n p a t r i m o n i o s t o r i c o e c i v i l e d e l P a e s e " .