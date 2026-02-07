Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Come ministra per le Pari opportunità, e prima ancora come iscritta a Giornaliste italiane, sono felice che con la nascita di Itabloid una voce femminile, professionale, effervescente, nasca per arricchire il panorama dellinformazione e dellapprofondimento, che ha bisogno della creatività e del talento delle donne. In bocca al lupo, Giornaliste italiane!. Lo afferma Eugenia Roccella, ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità.