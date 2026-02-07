R o m a , 7 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " C o m e m i n i s t r a p e r l e P a r i o p p o r t u n i t à , e p r i m a a n c o r a c o m e i s c r i t t a a ‘ G i o r n a l i s t e i t a l i a n e ’ , s o n o f e l i c e c h e c o n l a n a s c i t a d i ‘ I t a b l o i d ’ u n a v o c e f e m m i n i l e , p r o f e s s i o n a l e , e f f e r v e s c e n t e , n a s c a p e r a r r i c c h i r e i l p a n o r a m a d e l l ’ i n f o r m a z i o n e e d e l l ’ a p p r o f o n d i m e n t o , c h e h a b i s o g n o d e l l a c r e a t i v i t à e d e l t a l e n t o d e l l e d o n n e . I n b o c c a a l l u p o , G i o r n a l i s t e i t a l i a n e ! ” . L o a f f e r m a E u g e n i a R o c c e l l a , m i n i s t r a p e r l a F a m i g l i a , l a n a t a l i t à e l e p a r i o p p o r t u n i t à .