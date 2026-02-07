R o m a , 7 f e b . ( A d n k r o n o s ) - “ L ’ i n f o r m a z i o n e l i b e r a è l a b a s e d e l l a d e m o c r a z i a e c o n q u e s t o s p i r i t o m i c o m p l i m e n t o c o n l ’ a s s o c i a z i o n e G i o r n a l i s t e i t a l i a n e p e r l a n a s c i t a d e l l a t e s t a t a I t a b l o i d , p e r i o d i c o d i g i t a l e c h e s a r à s i c u r a m e n t e g a r a n z i a d i p r o f e s s i o n a l i t à , c o n i n t e r e s s a n t i p u n t i d i v i s t a e s p u n t i d i r i f l e s s i o n e . A l l a r e d a z i o n e e d a G i o r n a l i s t e i t a l i a n e u n g r o s s o i n b o c c a a l l u p o e c i v e d i a m o o n l i n e ” . L o a f f e r m a A u g u s t a M o n t a r u l i , v i c e c a p o g r u p p o d i F r a t e l l i d ' I t a l i a a l l a C a m e r a .