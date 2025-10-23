Roma, 23 ott. (Adnkronos) - "Piena solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori della Dire: ancora una volta sono costretti a ricorrere a uno sciopero per vedere riconosciuto un diritto elementare, come il pagamento degli stipendi. Lo dicono Davide Faraone ed Enrico Borghi, vicepresidenti di Italia Viva. I problemi, seppur non causati dallattuale gestione, non possono ricadere sulle redazioni, soprattutto in virtù del fatto che le giornaliste e i giornalisti hanno continuato a garantire, nonostante tutto, un servizio di qualità. Leditore mantenga i propri impegni e il Dipartimento delleditoria si attivi nel fare la propria parte, concludono.