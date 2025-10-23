R o m a , 2 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " P i e n a s o l i d a r i e t à a l l e l a v o r a t r i c i e a i l a v o r a t o r i d e l l a D i r e : a n c o r a u n a v o l t a s o n o c o s t r e t t i a r i c o r r e r e a u n o s c i o p e r o p e r v e d e r e r i c o n o s c i u t o u n d i r i t t o e l e m e n t a r e , c o m e i l p a g a m e n t o d e g l i s t i p e n d i ” . L o d i c o n o D a v i d e F a r a o n e e d E n r i c o B o r g h i , v i c e p r e s i d e n t i d i I t a l i a V i v a . “ I p r o b l e m i , s e p p u r n o n c a u s a t i d a l l ’ a t t u a l e g e s t i o n e , n o n p o s s o n o r i c a d e r e s u l l e r e d a z i o n i , s o p r a t t u t t o i n v i r t ù d e l f a t t o c h e l e g i o r n a l i s t e e i g i o r n a l i s t i h a n n o c o n t i n u a t o a g a r a n t i r e , n o n o s t a n t e t u t t o , u n s e r v i z i o d i q u a l i t à . L ’ e d i t o r e m a n t e n g a i p r o p r i i m p e g n i e i l D i p a r t i m e n t o d e l l ’ e d i t o r i a s i a t t i v i n e l f a r e l a p r o p r i a p a r t e ” , c o n c l u d o n o .