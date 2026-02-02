Roma, 2 feb. (Adnkronos) - Arriva domani in libreria 'La stagione dell'identità. Dalla Brexit a Trump, perché orgoglio e valori contano più di salari e welfare', saggio -edito da Franco Angeli- di Domenico Petrolo, fondatore e direttore della società di comunicazione Cuntura, già responsabile della campagna del 2x1000 del Pd dal 2015 al 2018. Attraverso analisi ed interviste, tra cui Romano Prodi e lo storico Philipp Blom, Petrolo propone unanalisi del consenso elettorale in Occidente e del successo dei partiti populisti e nazionalisti, a fronte di una sinistra che vede troppo spesso lidentità tradizionale come un orpello del passato, mentre esalta le identità multiculturali e cosmopolite. Lautore nel libro approfondisce il fenomeno dellimmigrazione e la difficoltà dellintegrazione, la crisi demografica, la fatica a seguire i ritmi dellinnovazione tecnologica, la cultura woke, lIslam radicale, la globalizzazione: temi che disorientano gli elettori e fanno percepire la propria identità sotto attacco. Petrolo, affrontando il tema complesso dellimmigrazione e dellintegrazione racconta il disastroso fallimento del modello svedese ed insieme la strumentalizzazione dellIslam da parte dei partiti nazionalisti. Un capitolo del libro dal titolo emblematico Woke for Trump è dedicato alla cultura woke, nata per emancipare ma che ha finito per dividere e censurare. Perché come sostiene lex premier Romano Prodi, dialogando con lautore, la cultura woke è unidea così avanzata proposta da unélite da risultare, di fatto, escludente, perché finisce per allontanarsi dal resto della società pur pretendendo di rappresentarlo. Trump ha vinto le elezioni proprio contrapponendo a questa ideologia escludente, che suscitava diffidenza e paura nella maggior parte degli americani, Maga, unidea identitaria semplice fondata sul senso di appartenenza". Il libro attraversa la Rust Belt americana attraverso la ricerca degli accademici Nicola Gennaioli e Guido Tabellini che, dialogando con lautore, certificano con dati e numeri che i poveri votano a destra e hanno smesso di chiedere più uguaglianza alla politica, e che i credenti risultano più ostili agli immigrati. Ecco perché Oggi più che mai, scrive Petrolo, occuparsi delle paure significa prendersi cura delle democrazie e allo stesso tempo è necessario attribuire un valore agli individui, alle loro tradizioni, alle loro radici. Riconoscere il valore positivo del loro vissuto, il valore delle loro identità, anche se non sono cosmopolite e multiculturali.