R o m a , 2 f e b . ( A d n k r o n o s ) - A r r i v a d o m a n i i n l i b r e r i a ' L a s t a g i o n e d e l l ' i d e n t i t à . D a l l a B r e x i t a T r u m p , p e r c h é o r g o g l i o e v a l o r i c o n t a n o p i ù d i s a l a r i e w e l f a r e ' , s a g g i o - e d i t o d a F r a n c o A n g e l i - d i D o m e n i c o P e t r o l o , f o n d a t o r e e d i r e t t o r e d e l l a s o c i e t à d i c o m u n i c a z i o n e C u n t u r a , g i à r e s p o n s a b i l e d e l l a c a m p a g n a d e l 2 x 1 0 0 0 d e l P d d a l 2 0 1 5 a l 2 0 1 8 . A t t r a v e r s o a n a l i s i e d i n t e r v i s t e , t r a c u i R o m a n o P r o d i e l o s t o r i c o P h i l i p p B l o m , P e t r o l o p r o p o n e u n ’ a n a l i s i d e l c o n s e n s o e l e t t o r a l e i n O c c i d e n t e e d e l s u c c e s s o d e i p a r t i t i p o p u l i s t i e n a z i o n a l i s t i , a f r o n t e d i u n a s i n i s t r a c h e v e d e t r o p p o s p e s s o l ’ i d e n t i t à t r a d i z i o n a l e c o m e u n o r p e l l o d e l p a s s a t o , m e n t r e e s a l t a l e i d e n t i t à m u l t i c u l t u r a l i e c o s m o p o l i t e . L ’ a u t o r e n e l l i b r o a p p r o f o n d i s c e i l f e n o m e n o d e l l ’ i m m i g r a z i o n e e l a d i f f i c o l t à d e l l ’ i n t e g r a z i o n e , l a c r i s i d e m o g r a f i c a , l a f a t i c a a s e g u i r e i r i t m i d e l l ’ i n n o v a z i o n e t e c n o l o g i c a , l a c u l t u r a w o k e , l ’ I s l a m r a d i c a l e , l a g l o b a l i z z a z i o n e : t e m i c h e d i s o r i e n t a n o g l i e l e t t o r i e f a n n o p e r c e p i r e l a p r o p r i a i d e n t i t à s o t t o a t t a c c o . P e t r o l o , a f f r o n t a n d o i l t e m a c o m p l e s s o d e l l ’ i m m i g r a z i o n e e d e l l ’ i n t e g r a z i o n e r a c c o n t a i l d i s a s t r o s o f a l l i m e n t o d e l m o d e l l o s v e d e s e e d i n s i e m e l a s t r u m e n t a l i z z a z i o n e d e l l ’ I s l a m d a p a r t e d e i p a r t i t i n a z i o n a l i s t i . U n c a p i t o l o d e l l i b r o d a l t i t o l o e m b l e m a t i c o “ W o k e f o r T r u m p ” è d e d i c a t o a l l a c u l t u r a w o k e , n a t a p e r e m a n c i p a r e m a c h e h a f i n i t o p e r d i v i d e r e e c e n s u r a r e . P e r c h é c o m e s o s t i e n e l ’ e x p r e m i e r R o m a n o P r o d i , d i a l o g a n d o c o n l ’ a u t o r e , l a c u l t u r a w o k e “ è u n ’ i d e a c o s ì a v a n z a t a p r o p o s t a d a u n ’ é l i t e d a r i s u l t a r e , d i f a t t o , e s c l u d e n t e , p e r c h é f i n i s c e p e r a l l o n t a n a r s i d a l r e s t o d e l l a s o c i e t à p u r p r e t e n d e n d o d i r a p p r e s e n t a r l o . T r u m p h a v i n t o l e e l e z i o n i p r o p r i o c o n t r a p p o n e n d o a q u e s t a i d e o l o g i a e s c l u d e n t e , c h e s u s c i t a v a d i f f i d e n z a e p a u r a n e l l a m a g g i o r p a r t e d e g l i a m e r i c a n i , M a g a , u n ’ i d e a i d e n t i t a r i a s e m p l i c e f o n d a t a s u l s e n s o d i a p p a r t e n e n z a " . I l l i b r o a t t r a v e r s a l a R u s t B e l t a m e r i c a n a a t t r a v e r s o l a r i c e r c a d e g l i a c c a d e m i c i N i c o l a G e n n a i o l i e G u i d o T a b e l l i n i c h e , d i a l o g a n d o c o n l ’ a u t o r e , c e r t i f i c a n o c o n d a t i e n u m e r i c h e “ i p o v e r i v o t a n o a d e s t r a e h a n n o s m e s s o d i c h i e d e r e p i ù u g u a g l i a n z a a l l a p o l i t i c a ” , e c h e i c r e d e n t i r i s u l t a n o p i ù o s t i l i a g l i i m m i g r a t i . E c c o p e r c h é “ O g g i p i ù c h e m a i , s c r i v e P e t r o l o , o c c u p a r s i d e l l e p a u r e s i g n i f i c a p r e n d e r s i c u r a d e l l e d e m o c r a z i e ” e a l l o s t e s s o t e m p o è n e c e s s a r i o “ a t t r i b u i r e u n v a l o r e a g l i i n d i v i d u i , a l l e l o r o t r a d i z i o n i , a l l e l o r o r a d i c i . R i c o n o s c e r e i l v a l o r e p o s i t i v o d e l l o r o v i s s u t o , i l v a l o r e d e l l e l o r o i d e n t i t à , a n c h e s e n o n s o n o c o s m o p o l i t e e m u l t i c u l t u r a l i ” .