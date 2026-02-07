R o m a , 7 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " L a q u a l i t à d e l l ’ i n f o r m a z i o n e e i l p l u r a l i s m o d e l l e i d e e s o n o e l e m e n t i f o n d a m e n t a l i p e r u n a d e m o c r a z i a s o l i d a e c o n s a p e v o l e . I n q u e s t o q u a d r o r i v o l g o i m i e i c o m p l i m e n t i a l l ’ a s s o c i a z i o n e G i o r n a l i s t e i t a l i a n e p e r i l l a n c i o d i I t a b l o i d , u n a n u o v a t e s t a t a d i g i t a l e c h e s a p r à o f f r i r e c o m p e t e n z a , p r o f e s s i o n a l i t à e p u n t i d i v i s t a s t i m o l a n t i s u l d i b a t t i t o p u b b l i c o . I t a b l o i d r a p p r e s e n t e r à u n o s p a z i o a p e r t o e t r a s v e r s a l e , c a p a c e d i a f f r o n t a r e t e m i c e n t r a l i c h e v a n n o d a l l a p o l i t i c a a l l ’ e c o n o m i a , d a l l a c u l t u r a a l l a s c i e n z a , f i n o a l l o s p o r t , s e n z a l i m i t a r s i e s c l u s i v a m e n t e a l l e q u e s t i o n i d i g e n e r e " . L o a f f e r m a E l i s a b e t t a G a r d i n i , v i c e c a p o g r u p p o d i F r a t e l l i d ' I t a l i a a l l a C a m e r a . " L a s c e l t a d i p a r t i r e d a u n c o n f r o n t o s u l l a p a r i t à s a l a r i a l e , t e m a c r u c i a l e e a n c o r a i r r i s o l t o , d i m o s t r a a t t e n z i o n e a i c o n t e n u t i e a l l a c o n c r e t e z z a d e l l e p r o p o s t e . A l l a r e d a z i o n e e a l l ’ a s s o c i a z i o n e G i o r n a l i s t e i t a l i a n e - c o n c l u d e l ' e s p o n e n t e F d i - r i v o l g o u n s i n c e r o a u g u r i o d i b u o n l a v o r o , c o n l ’ a u s p i c i o c h e q u e s t a n u o v a e s p e r i e n z a e d i t o r i a l e p o s s a d i v e n t a r e u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o a u t o r e v o l e n e l p a n o r a m a d e l l ’ i n f o r m a z i o n e d i g i t a l e " .