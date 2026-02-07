Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Un plauso per la nascita di ITabloid, nuova testata di approfondimento realizzata dallAssociazione Giornaliste Italiane. Lavvio di questa nuova esperienza editoriale contribuisce ad arricchire il panorama dellinformazione, rafforzando il valore del pluralismo delle idee e delle voci. Rivolgo a tutte le giornaliste i miei migliori auguri di buon lavoro". Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.