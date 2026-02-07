R o m a , 7 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " U n p l a u s o p e r l a n a s c i t a d i I T a b l o i d , n u o v a t e s t a t a d i a p p r o f o n d i m e n t o r e a l i z z a t a d a l l ’ A s s o c i a z i o n e G i o r n a l i s t e I t a l i a n e . L ’ a v v i o d i q u e s t a n u o v a e s p e r i e n z a e d i t o r i a l e c o n t r i b u i s c e a d a r r i c c h i r e i l p a n o r a m a d e l l ’ i n f o r m a z i o n e , r a f f o r z a n d o i l v a l o r e d e l p l u r a l i s m o d e l l e i d e e e d e l l e v o c i . R i v o l g o a t u t t e l e g i o r n a l i s t e i m i e i m i g l i o r i a u g u r i d i b u o n l a v o r o " . C o s ì i l P r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i , L o r e n z o F o n t a n a .