Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Un plauso per la nascita di ITabloid, nuova testata di approfondimento realizzata dall’Associazione Giornaliste Italiane. L’avvio di questa nuova esperienza editoriale contribuisce ad arricchire il panorama dell’informazione, rafforzando il valore del pluralismo delle idee e delle voci. Rivolgo a tutte le giornaliste i miei migliori auguri di buon lavoro". Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.
Editoria: Fontana, 'plauso per nascita ITabloid, buon lavoro a giornaliste'
7 febbraio, 2026 • 18:20