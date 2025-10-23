R o m a , 2 3 o t t ( A d n k r o n o s ) - " L a F e d e r a z i o n e n a z i o n a l e d e l l a S t a m p a i t a l i a n a e l e A s s o c i a z i o n i S t a m p a d i L a z i o , L o m b a r d i a , E m i l i a R o m a g n a , T o s c a n a , M a r c h e , C a m p a n i a , L i g u r i a e S a r d e g n a s o n o a f i a n c o d e i g i o r n a l i s t i d e l l a D i r e i n s c i o p e r o a n c h e o g g i p e r p r o t e s t a r e c o n t r o i p a g a m e n t i a s i n g h i o z z o d e g l i s t i p e n d i , s i t u a z i o n e c h e s t a m e t t e n d o i n s e r i e d i f f i c o l t à i l a v o r a t o r i e l e l o r o f a m i g l i e " . E ' q u a n t o s i l e g g e i n u n a n o t a . " C o n o s c i a m o l e d i f f i c o l t à d e l l ' a z i e n d a , m a r i b a d i a m o a l l ' e d i t o r e S t e f a n o V a l o r e c h e n o n p u ò s c a r i c a r e s u l l a r e d a z i o n e i p r o p r i o n e r i e c h e d e v e s u b i t o s a l d a r e g l i s t i p e n d i a r r e t r a t i e g a r a n t i r e l a r e g o l a r i t à d e i p r o s s i m i p a g a m e n t i . L a r e d a z i o n e i n q u e s t i m e s i h a c o n t i n u a t o a s v o l g e r e i l p r o p r i o l a v o r o c o n s e n s o d i r e s p o n s a b i l i t à , n o n o s t a n t e i l c l i m a d i i n c e r t e z z a c h e v i v e a n c h e s u l l e p r o s p e t t i v e a z i e n d a l i . A b b i a m o c h i e s t o a l s o t t o s e g r e t a r i o a l l ' E d i t o r i a , A l b e r t o B a r a c h i n i , c h i a r i m e n t i s u l l a r i p r e s a d e l l a c o n v e n z i o n e t r a i l D i p a r t i m e n t o d e l l ' e d i t o r i a e l ' a g e n z i a , o r a s o s p e s a , m a r i b a d i a m o a l l o s t e s s o t e m p o c h e l ' e d i t o r e d e v e a s s u m e r s i l a r e s p o n s a b i l i t à d i t u t e l a r e i g i o r n a l i s t i p a g a n d o i m m e d i a t a m e n t e t u t t i g l i s t i p e n d i . N o n d i m e n t i c h i a m o c h e n e g l i u l t i m i a n n i l a r e d a z i o n e , g r a v a t a d a l l a c a s s a i n t e g r a z i o n e e d a i l i c e n z i a m e n t i , h a a f f r o n t a t o t a n t i s s i m i s a c r i f i c i , m a o r a è a l l o s t r e m o : s a r e m o a l s u o f i a n c o i n o g n i s e d e p e r t u t e l a r n e i d i r i t t i " , c o n c l u d e l a n o t a .