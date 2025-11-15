R o m a , 1 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " È q u a l c o s a d i p i ù g r a n d e , è u n ’ o p e r a z i o n e c h e i n t e r e s s a i g r u p p i e d i t o r i a l i p i ù q u o t a t i d e l l ’ i n f o r m a z i o n e i t a l i a n a ” . L o r i f e r i s c o n o f o n t i v i c i n e a l d o s s i e r d e l l ’ o p e r a z i o n e d i A n d r e a I e r v o l i n o , i m p r e n d i t o r e c h e n e g l i u l t i m i g i o r n i è t o r n a t o a l l a r i b a l t a d e l l a c r o n a c a n a z i o n a l e p e r u n n u o v o p r o g e t t o e d i t o r i a l e n e l q u a l e s t a c o i n v o l g e n d o R o c c o C a s a l i n o , e x p o r t a v o c e d i G i u s e p p e C o n t e . F o n t i v i c i n e a l d o s s i e r - e c h e h a n n o a v u t o m o d o d i c o n t a t t a r e p e r s o n a l m e n t e i d i r e t t i i n t e r e s s a t i - s g o m b r a n o i l t a v o l o d a l l a p o l e m i c a s u l l a T a x C r e d i t c h e h a i n v e s t i t o I e r v o l i n o ( “ u n f u o c o d i p a g l i a , n o n c ’ è n u l l a ” ) e r a g i o n a n o a n c h e d e l l e c i f r e d e l l ’ o p e r a z i o n e : “ O l t r e 2 0 0 m i l i o n i , è u n p r o g e t t o a m b i z i o s o ” . Q u a n t o a l r u o l o d i C a s a l i n o , c h i i n q u e s t i g i o r n i s t a p a r l a n d o c o n l ’ e x s p i n d o c t o r d e l M 5 S a s s i c u r a : " I l r u o l o d i R o c c o n o n s a r à s o l t a n t o q u e l l o d i u n a d i r e z i o n e d i u n a t e s t a t a o n l i n e , s u c u i l u i c o m u n q u e m a n t i e n e r i s e r b o ” . R o c c o - r a g i o n a n o i s u o i f e d e l i s s i m i - s t a “ a f f i a n c a n d o I e r v o l i n o n e l l a c o s t r u z i o n e d i q u e s t a i m p o r t a n t e o p e r a z i o n e e d i t o r i a l e ” . U n r u o l o d u n q u e a n c h e d i “ c o n s u l e n t e c o m u n i c a t i v o ” , v i s t a l ' e s p e r i e n z a m a t u r a t a n e l l a d o z z i n a d i a n n i p a s s a t i a l s e r v i z i o d e l l a c o m u n i c a z i o n e M 5 S . S o l o i n u n a p r i m a f a s e - v i e n e i n f a t t i c o n f e r m a t o - C a s a l i n o s i o c c u p e r à d e l l a d i r e z i o n e d i u n a t e s t a t a o n l i n e ( “ a p a r t i r e d a g e n n a i o ” ) . L o s g u a r d o d e l 5 3 e n n e d i C e g l i e M e s s a p i c a è r i v o l t o “ m o l t o p i ù i n l à ” , c o a d i u v a n d o d i f a t t o I e r v o l i n o n e l l a “ g e s t i o n e e g e s t a z i o n e ” d e l l ’ i n t e r a o p e r a z i o n e p e r l a n a s c i t a d i “ u n n u o v o p o l o d i i n f o r m a z i o n e ” e s u c c e s s i v a m e n t e a n c h e l a d i r e z i o n e d i u n g i o r n a l e d i p r i m o l i v e l l o . L e s t e s s e f o n t i , i n t e r p e l l a t e s u l l a p o s s i b i l i t à c h e q u e s t o p r o g e t t o p o s s a s p a l l e g g i a r e G i u s e p p e C o n t e , r i s p o n d o n o s e n z a s c o m p o r s i : “ Q u a l c h e g i o r n a l e c i s t a r i c a m a n d o s o p r a , u n p o ’ p e r c h é t e m o n o l a t e n u t a d e l c o n s e n s o d i C o n t e m a s o p r a t t u t t o p e r s c r e d i t a r e l ’ o p e r a z i o n e e l a s c e l t a d i C a s a l i n o ” . I n c h e s e n s o ? “ N e i s a l o t t i b u o n i s i r a g i o n a i n m a n i e r a c o r p o r a t i v i s t a . L a v e n d i t a d i a s s e t d i r i l i e v o a d e g l i o u t s i d e r c h e n o n s o n o p a r t e d e l l ’ a p p a r a t o c r e a r e s i s t e n z e r i t r o s i e , d i f f i d e n z e " . H a n n o p a u r a d e l t i c k e t I e r v o l i n o - C a s a l i n o ? “ U n p r o g e t t o p r o n t o a p a r l a r e p a n e a l p a n e e v i n o a l v i n o è v i s t o c o m e u n p e r i c o l o s o c o m p e t i t o r d a i g r a n d i m e c e n a t i d e l l ’ e d i t o r i a i t a l i a n a ” . ( d i M a r i a C r i s t i n a P o n t i )