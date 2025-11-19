R o m a , 1 9 n o v . ( A d n k r o n o s ) - R o c c o C a s a l i n o , d o p o a v e r l a s c i a t o l a g u i d a d e l l a c o m u n i c a z i o n e d e l M o v i m e n t o 5 S t e l l e , è " a l l a r i c e r c a d i g i o v a n i t a l e n t i g i o r n a l i s t i c i e p r o f e s s i o n i s t i c o n e s p e r i e n z a " p e r " u n g i o r n a l e o n l i n e e u n a v e r s i o n e c a r t a c e a , a p a r t i r e d a l 2 0 2 6 " , s i l e g g e i n u n c o m u n i c a t o s t a m p a . P e r c a n d i d a r s i , è n e c e s s a r i o " u n v i d e o d i p r e s e n t a z i o n e d i t r e m i n u t i " c o m p r e n s i v o d i " u n a p r e s e n t a z i o n e p e r s o n a l e , u n ' a n a l i s i c o m u n i c a t i v a e p o l i t i c a s u l l a p o l i t i c a i n t e r n a z i o n a l e e u n c o m m e n t o e a n a l i s i s u l l a p o l i t i c a i n t e r n a " , p r o s e g u e i l c o m u n i c a t o . I l v i d e o , d a i n v i a r e a l l ' i n d i r i z z o ' n u o v o g i o r n a l e 2 0 2 6 @ g m a i l . c o m ' , e " l a c a p a c i t à d i s i n t e s i s a r a n n o c o n s i d e r a t i e l e m e n t i f o n d a m e n t a l i n e l l a s e l e z i o n e " . S i t r a t t a d i u n " p r i m o p r o g e t t o d i u n a s e r i e d i i n i z i a t i v e d e d i c a t e a l l ’ i n f o r m a z i o n e " , v i e n e s p e c i f i c a t o .