R o m a , 7 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " Q u a n d o n a s c e u n g i o r n a l e è s e m p r e u n a b u o n a n o t i z i a . S e p o i è u n a t e s t a t a t u t t a a l f e m m i n i l e , n o n p o s s i a m o c h e a c c o g l i e r l a c o n p a r t i c o l a r e i n t e r e s s e ” . L o a f f e r m a M a r i a E l e n a B o s c h i , c a p o g r u p p o I v a l l a C a m e r a , n e l g i o r n o d e l d e b u t t o d i I t a b l o i d . “ L o s g u a r d o d e l l e d o n n e s u l m o n d o , q u a n d o è f o n d a t o s u c o m p e t e n z a e p r o f e s s i o n a l i t à , a r r i c c h i s c e l ’ i n f o r m a z i o n e e i l d i b a t t i t o p u b b l i c o . O g n i e s p e r i e n z a c h e v a l o r i z z a t a l e n t o e d e s p e r i e n z a f e m m i n i l e - a g g i u n g e - m e r i t a a t t e n z i o n e e s o s t e g n o . L ’ a u s p i c i o è c h e i n i z i a t i v e c o m e q u e s t a s i m o l t i p l i c h i n o e c h e l a t e s t a t a s a p p i a a c c o g l i e r e v o c i p l u r a l i , c a p a c i d i r a c c o n t a r e l a r e a l t à . A l l a r e d a z i o n e e a l l ’ a s s o c i a z i o n e G i o r n a l i s t e i t a l i a n e v a i l m i o a u g u r i o d i b u o n l a v o r o ” .