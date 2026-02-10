R o m a , 1 0 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " E s p r i m o l a m i a p i e n a s o l i d a r i e t à a l l e g i o r n a l i s t e e a i g i o r n a l i s t i d i R e p u b b l i c a e a t u t t e l e l a v o r a t r i c i e i l a v o r a t o r i d e l g r u p p o G e d i , i m p e g n a t i i n u n a v e r t e n z a c h e r i g u a r d a n o n s o l o i l l o r o f u t u r o o c c u p a z i o n a l e , m a a n c h e l a q u a l i t à d e l p l u r a l i s m o i n f o r m a t i v o n e l n o s t r o P a e s e . L a d e c i s i o n e d e l l o s c i o p e r o e l a m a n c a t a u s c i t a d e l g i o r n a l e s o n o i l s e g n o d i u n a s i t u a z i o n e g r a v e , c h e n o n p u ò e s s e r e l i q u i d a t a n e l s i l e n z i o o n e l l ’ i n d i f f e r e n z a " . C o s ì i n u n a n o t a A n g e l o B o n e l l i , d e p u t a t o d i A V S e c o - p o r t a v o c e d i E u r o p a V e r d e . " P a r l i a m o d i u n a t e s t a t a c h e h a f a t t o l a s t o r i a d e l g i o r n a l i s m o i t a l i a n o e c h e r a p p r e s e n t a u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o p e r m i l i o n i d i l e t t r i c i e l e t t o r i . P e r q u e s t o è i n a c c e t t a b i l e c h e s u u n ’ o p e r a z i o n e c o s ì d e l i c a t a , c h e c o i n v o l g e c e n t i n a i a d i l a v o r a t o r i e u n p e z z o f o n d a m e n t a l e d e l l ’ i n f o r m a z i o n e i t a l i a n a , m a n c h i n o t r a s p a r e n z a e r i s p o s t e c h i a r e . V e r t i c i G e d i d i a n o r i s p o s t e , l ’ i n f o r m a z i o n e n o n è m e r c e q u a l u n q u e : è u n p r e s i d i o d i d e m o c r a z i a e v a d i f e s a c o m e t a l e " .