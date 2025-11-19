M i l a n o , 1 9 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ N e g l i u l t i m i a n n i s t i a m o p o r t a n d o a v a n t i u n a m p i o p r o g r a m m a d i i n t e r v e n t i s t r a t e g i c i c h e r i g u a r d a n o n o n s o l o l e i n f r a s t r u t t u r e t r a d i z i o n a l i , m a a n c h e l a r i g e n e r a z i o n e u r b a n a , l a d i g i t a l i z z a z i o n e e l ’ i n n o v a z i o n e d e i s i s t e m i d i m o b i l i t à , t e m i c h e s o n o a l c e n t r o d i q u e s t o e v e n t o . L ’ i n t e g r a z i o n e d e l l e t e c n o l o g i e s o s t e n i b i l i , l ’ e f f i c i e n t a m e n t o e n e r g e t i c o e l a m o b i l i t à i n n o v a t i v a s o n o a s p e t t i c h i a v e p e r c o s t r u i r e u n P a e s e p i ù c o m p e t i t i v o e p r o n t o a d a f f r o n t a r e l e s f i d e f u t u r e ” . C o s ì i l V i c e M i n i s t r o d e l l e I n f r a s t r u t t u r e e d e i T r a s p o r t i , E d o a r d o R i x i , i n u n a n o t a i n v i a t a n e l l a g i o r n a t a i n a u g u r a l e d i M a d e e x p o 2 0 2 5 , i l p i ù a u t o r e v o l e a p p u n t a m e n t o i t a l i a n o d e d i c a t o a l m o n d o d e l l ’ e d i l i z i a e d e l l ’ a r c h i t e t t u r a , a F i e r a M i l a n o d a l 1 9 a l 2 2 n o v e m b r e 2 0 2 5 . U n e v e n t o c h e “ i l M i n i s t e r o s e g u i r à c o n g r a n d e a t t e n z i o n e ” , c o n c l u d e R i x i .