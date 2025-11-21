M i l a n o , 2 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " M a n i f e s t a z i o n i d e l g e n e r e s o n o i m p o r t a n t i s s i m e p e r c h é r a p p r e s e n t a n o u n c o n c e n t r a t o c h e f o t o g r a f a l ' a v a n z a m e n t o t e c n o l o g i c o i n t a n t i a m b i t i c o m e q u e l l o d e l l e c o s t r u z i o n i p i u t t o s t o c h e d e l l a s i c u r e z z a d i g i t a l e o l ' a m b i t o g e n e r a l e d e l l e c o n n e s s i o n i d i g i t a l i " . A d i c h i a r a r l o è i l s i n d a c o d i M o n z a , P a o l o P i l o t t o , p r e s e n t e a M i l a n o a l M a d e e x p o 2 0 2 5 , i l p i ù a u t o r e v o l e a p p u n t a m e n t o i t a l i a n o d e d i c a t o a l m o n d o d e l l ’ e d i l i z i a e d e l l ’ a r c h i t e t t u r a , a F i e r a M i l a n o f i n o a l 2 2 n o v e m b r e 2 0 2 5 . " I l t e m a d e l l a S m a r t C i t y m i x a m o l t i e l e m e n t i c o m e a m b i e n t e , m o b i l i t à , p r e s e n z a i m p r e n d i t o r i a l e e n o n s o l o : i n q u e s t o p e r i o d o l a n o s t r a p r o v i n c i a , i l c a p o l u o g o e l a P r o v i n c i a s t a n n o f a c e n d o d e i p a s s i a v a n t i c o m p l e s s i v a m e n t e n e l l ' i d e a d i u n a v i v i b i l i t à d e l t e r r i t o r i o c h e è f a t t a d i m o l t e s c e l t e p a r t i c o l a r i c h e v a n n o a d e s e m p i o d a l l ' i n s t a l l a z i o n e d e l l e v i d e o c a m e r e o q u e l l o d e l l ' i l l u m i n a z i o n e . I n q u e s t ’ u l t i m o c a s o , s o s t i t u e n d o l e ' l a m p a d e ' , a b b i a m o r i s p a r m i a t o 1 5 0 0 t o n n e l l a t e d i C o 2 , c h e è l ' e q u i v a l e n t e d i 7 2 . 0 0 0 a l b e r i a d u l t i . A n c h e s o l o r i s p e t t a n d o l e n o r m e s i o t t e n g o n o d e i r i s u l t a t i " , h a c o n c l u s o i l s i n d a c o d i M o n z a .