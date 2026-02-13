R o m a , 1 3 f e b . ( A d n k r o n o s ) - I n n o v a z i o n e t e c n o l o g i c a , s o s t e n i b i l i t à a m b i e n t a l e , r i c i c l o d e g l i i n e r t i e s v i l u p p o d e l l e g r a n d i o p e r e i n f r a s t r u t t u r a l i t o r n a n o a l c e n t r o d e l l a s c e n a c o n l a s e s t a e d i z i o n e d e l G i c – G i o r n a t e I t a l i a n e d e l C a l c e s t r u z z o e d e g l i I n e r t i d a C o s t r u z i o n e e D e m o l i z i o n e – I t a l i a n C o n c r e t e D a y s , l a m o s t r a - c o n v e g n o i t a l i a n a d e d i c a t a a l l e m a c c h i n e , a l l e a t t r e z z a t u r e e a l l e t e c n o l o g i e p e r l a f i l i e r a d e l c a l c e s t r u z z o , d a l l a p r e f a b b r i c a z i o n e a l l a d e m o l i z i o n e d e l l e s t r u t t u r e i n c e m e n t o a r m a t o , d a l t r a s p o r t o a l r e c u p e r o e r i c i c l a g g i o d e g l i i n e r t i , f i n o a l l e p a v i m e n t a z i o n i c o n t i n u e e a i m a s s e t t i . L ’ a p p u n t a m e n t o - o r g a n i z z a t o d a l l a M e d i a p o i n t & E x h i b i t i o n s , s o c i e t à d i r e t t a d a F a b i o P o t e s t à - è i n p r o g r a m m a d a l 1 6 a l 1 8 A p r i l e 2 0 2 6 n e i p a d i g l i o n i d i P i a c e n z a E x p o . A p o c o p i ù d i d u e m e s i d a l l ’ a p e r t u r a , s o n o o l t r e 2 1 0 g l i e s p o s i t o r i c o n f e r m a t i , d i c u i 6 0 e s t e r i , u n d a t o c h e “ c o n s o l i d a i l r u o l o d e l l a m a n i f e s t a z i o n e p i a c e n t i n a q u a l e e v e n t o d i r i f e r i m e n t o a n c h e a l i v e l l o e u r o p e o p e r i l c o m p a r t o . S i g n i f i c a t i v o a n c h e l ’ a u m e n t o d e l l e s u p e r f i c i g i à p r e n o t a t e , c o m p r e s e q u e l l e d e l l ’ a r e a e s t e r n a , e l e m e n t o c h e l a s c i a p r e v e d e r e u n ’ e d i z i o n e r e c o r d d e l G i c 2 0 2 6 a n c h e i n t e r m i n i d i m e t r i q u a d r a t i o c c u p a t i , u n r i s u l t a t o c h e c o n f e r m a l a c r e s c e n t e d o m a n d a d a p a r t e d e g l i o p e r a t o r i p e r e v e n t i a l t a m e n t e s p e c i a l i z z a t i , d i b r e v e d u r a t a e d a i c o s t i a c c e s s i b i l i , c a p a c i d i g a r a n t i r e o p p o r t u n i t à d i b u s i n e s s e n e t w o r k i n g q u a l i f i c a t o ” , s i l e g g e i n u n a n o t a . A n c h e i n q u e s t a e d i z i o n e d e l G i c n o n m a n c h e r à u n a p p r o f o n d i m e n t o s u l l o s t a t o d i a v a n z a m e n t o d e l l e o p e r e p u b b l i c h e f i n a n z i a t e c o n i f o n d i d e l P n r r , a p o c h i m e s i d a l l a s u a s c a d e n z a . S e c o n d o l a p i ù r e c e n t e r e l a z i o n e g o v e r n a t i v a , n o n o s t a n t e l ’ I t a l i a a b b i a i n c a s s a t o e a l l o c a t o l a q u a s i t o t a l i t à d e l l e r i s o r s e p e r l e i n f r a s t r u t t u r e , u n a q u o t a s i g n i f i c a t i v a d i p r o g e t t i r i s u l t a a n c o r a i n c o r s o d i r e a l i z z a z i o n e , e v i d e n z i a n d o l a n e c e s s i t à d i m o n i t o r a r e l ’ a v a n z a m e n t o d e i l a v o r i n e l l ’ u l t i m o t r a t t o o p e r a t i v o d e l p i a n o . U n o s p e c i f i c o f o c u s d e l p r o g r a m m a , p e r t a n t o , s a r à d e d i c a t o a l t e m a d e l l ’ i s p e z i o n e e d e l m o n i t o r a g g i o d i p o n t i , g a l l e r i e e v i a d o t t i , c o n p a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e a l l e b e s t p r a c t i c e p e r l a s i c u r e z z a d e l l e i n f r a s t r u t t u r e c r i t i c h e . T e m i c h e s i i n s e r i s c o n o n e l c o n t e s t o e u r o p e o d e l l a r e v i s i o n e d e l s i s t e m a E t s e d e l l ’ e n t r a t a a r e g i m e d e l C b a m d a l 2 0 2 6 , m i s u r e d e s t i n a t e a i n c i d e r e s u i s e t t o r i e n e r g i v o r i , t r a c u i c e m e n t o e m a t e r i a l i d a c o s t r u z i o n e : l ’ I t a l i a p u n t a a m a n t e n e r e l e q u o t e g r a t u i t e E t s o l t r e i l 2 0 3 4 e a d a n t i c i p a r e a l c u n e m o d i f i c h e a l C b a m p e r t u t e l a r e l a c o m p e t i t i v i t à i n d u s t r i a l e n a z i o n a l e . T e m i c h e c o n f e r m a n o l a c e n t r a l i t à d e l l a s o s t e n i b i l i t à e d e l l a t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a a n c h e p e r i l c o m p a r t o d e l c a l c e s t r u z z o . L a s e s t a e d i z i o n e d e l G i c s i a v v a l e d e l s o s t e g n o d i t u t t e l e p i ù i m p o r t a n t i a s s o c i a z i o n i i t a l i a n e e d e s t e r e d i c a t e g o r i a a l c u n e d e l l e q u a l i o r g a n i z z e r a n n o a n c h e d e i l o r o c o n v e g n i d u r a n t e i 3 g i o r n i d i a p e r t u r a d e l l a m o s t r a p i a c e n t i n a . T r a l e o l t r e 6 0 a s s o c i a z i o n i g i à a c c r e d i t a t e : F e d e r b e t o n , A s s o b e t o n , A t e c a p , A n e p l a , C o n p a v i p e r , N a d e c o , F i n c o E A s s i m p , m e n t r e p e r q u a n t o r i g u a r d a i p a t r o c i n i i n t e r n a z i o n a l i “ s p i c c a q u e l l o c o n c e s s o p e r l a p r i m a v o l t a d a l l a B i b m , l ’ a s s o c i a z i o n e i n t e r n a z i o n a l e d i r i f e r i m e n t o p e r l a p r e f a b b r i c a z i o n e i n c a l c e s t r u z z o c h e v a a d a f f i a n c a r s i a q u e l l i g i à c o n c e s s i i n p a s s a t o d a l a l t r e a s s o c i a z i o n i e s t e r e d i g r a n d i i m p o r t a n z a q u a l i l a A c r p , E d a , E w j i , E I a c d s , a t e s t i m o n i a n z a d e l l ’ i n t e r e s s e g l o b a l e g i à a c q u i s i t o d a l l a m o s t r a p i a c e n t i n a ” , s i l e g g e n e l l a n o t a . D a l p u n t o d i v i s t a i s t i t u z i o n a l e , c o n f e r m a t a a n c h e p e r l ’ e d i z i o n e 2 0 2 6 l a p r e s e n z a d e l l ’ A e r o n a u t i c a M i l i t a r e , c h e o r g a n i z z e r à u n c o n v e g n o s u l l e p a v i m e n t a z i o n i a e r o p o r t u a l i i n a m b i t o m i l i t a r e e c i v i l e . L a p r e s e n z a d e l l ’ i s t i t u z i o n e “ c o n f e r i s c e p r e s t i g i o a l l a m a n i f e s t a z i o n e e l ’ a p p u n t a m e n t o s i è o r m a i c o n s o l i d a t o c o m e i m p e r d i b i l e p e r g l i o p e r a t o r i d e l s e t t o r e . P r o p r i o l a c o n v e g n i s t i c a r a p p r e s e n t a u n o d e g l i e l e m e n t i d i s t i n t i v i c h e r e n d o n o i l G i c u n o s s e r v a t o r i o p r i v i l e g i a t o s u l l a f i l i e r a d e l c a l c e s t r u z z o e d e g l i i n e r t i d a c o s t r u z i o n e e d e m o l i z i o n e . I l p r o g r a m m a d e i c o n v e g n i c h e s a r à a n c h ’ e s s o p i ù r i c c o e v a r i e g a t o r i s p e t t o a l l e p r e c e d e n t i e d i z i o n i d e l l a m a n i f e s t a z i o n e , s a r à r e s o d i s p o n i b i l e n e l m e s e d i m a r z o ” , s o t t o l i n e a n o g l i o r g a n i z z a t o r i . C o m e d i c o n s u e t o , i l G i c o s p i t e r à a n c h e p e r i l 2 0 2 6 t r e e v e n t i d i g r a n d e r i c h i a m o p e r i l s e t t o r e . N e l l a s e r a t a i n a u g u r a l e s i t e r r à l ’ I c t a – I t a l i a n C o n c r e t e T e c h n o l o g y A w a r d s , d u r a n t e l a q u a l e s a r a n n o p r e m i a t e l e a z i e n d e , g l i i m p r e n d i t o r i e i p r o f e s s i o n i s t i i t a l i a n i c h e s i s o n o d i s t i n t i n e g l i u l t i m i 1 8 m e s i . A l t e r m i n e d e l l e p r e m i a z i o n i , s i d a r à a v v i o a l “ G i c b y N i g h t ” , s p e c i a l e a p e r t u r a s e r a l e d e l q u a r t i e r e f i e r i s t i c o d u r a n t e l a q u a l e v e r r a n n o o f f e r t e a g l i e s p o s i t o r i , a l l a l o r o c l i e n t e l a p i ù s e l e z i o n a t a e a l l e a z i e n d e s p o n s o r o p p o r t u n i t à d i n e t w o r k i n g i n u n c o n t e s t o u n i c o , a r r i c c h i t o d a p r o p o s t e e n o - g a s t r o n o m i c h e e m o m e n t i d i i n t r a t t e n i m e n t o . N e l l a s e r a t a d e l 1 7 A p r i l e s a r à i n v e c e l a v o l t a d e l l a s e c o n d a e d i z i o n e d e g l i I d r a – I t a l i a n D e m o l i t i o n & R e c y c l i n g A w a r d s , d e d i c a t i a l l e i m p r e s e e a i p r o f e s s i o n i s t i c h e s i s o n o d i s t i n t i n e g l i u l t i m i 1 8 m e s i n e i c o m p a r t i d e l l a d e m o l i z i o n e , d e l d e c o m m i s s i o n i n g d i i m p i a n t i e s t r u t t u r e i n d u s t r i a l i e d e l r i c i c l a g g i o d e g l i i n e r t i , c o n s o l i d a n d o c o s ì l a f i e r a c o m e p u n t o d i r i f e r i m e n t o c o m p l e t o p e r l ’ i n t e r a f i l i e r a .