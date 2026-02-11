( T e c n o l o g i a ) - I n c o l l a b o r a z i o n e c o n E c o v a c s R o b o t i c s I l f u t u r o d e l l a r o b o t i c a d i s e r v i z i o n o n s i m i s u r a p i ù s o l t a n t o n e l l a p o t e n z a d i c a l c o l o , m a n e l l a c a p a c i t à d i s c o m p a r i r e n e l q u o t i d i a n o , d i v e n t a n d o u n o s t r u m e n t o d i s c r e t o e d e f f i c i e n t e . D u r a n t e l ' e v e n t o i n t e r n a z i o n a l e p r e s s o l a F u n d a c i ó J o a n M i r ó d i B a r c e l l o n a , E c o v a c s R o b o t i c s h a d e l i n e a t o u n a f i l o s o f i a i n c u i l ' a u t o m a z i o n e c e s s a d i e s s e r e u n a c c e s s o r i o t e c n o l o g i c o p e r t r a s f o r m a r s i i n u n p a r t n e r o p e r a t i v o . L ' a p p r o c c i o " c r e a t e d f o r e a s e " n o n è u n s e m p l i c e s l o g a n , m a u n a r i s p o s t a s t r u t t u r a l e a l l a c o m p l e s s i t à d e l l a g e s t i o n e d o m e s t i c a c o n t e m p o r a n e a , d o v e l ' o b i e t t i v o p r i m a r i o è l a r e s t i t u z i o n e d i t e m p o e q u a l i t à d e l l a v i t a . Q u e s t a v i s i o n e è s t a t a r i b a d i t a c o n f e r m e z z a d a A n d r e a C i v i t e l l i , H e a d o f S a l e s , W e s t e r n E u r o p e d i E c o v a c s R o b o t i c s , c h e h a s o t t o l i n e a t o c o m e l ' i n n o v a z i o n e d e b b a a v e r e u n a f i n a l i t à p r a g m a t i c a : " C o n l a n u o v a g e n e r a z i o n e d i s o l u z i o n i E c o v a c s p u n t i a m o a r e n d e r e a n c o r a p i ù s e m p l i c e l a g e s t i o n e d e l l a c a s a e d e l g i a r d i n o , s e n z a r i n u n c i a r e a p r e s t a z i o n i d i l i v e l l o p r o f e s s i o n a l e . I n o s t r i r o b o t n a s c o n o p e r r i s p o n d e r e a b i s o g n i m o l t o c o n c r e t i : l i b e r a r e t e m p o , r i d u r r e l e i n c o m b e n z e q u o t i d i a n e e m i g l i o r a r e l a q u a l i t à d e l l a v i t a . Q u e s t o l a n c i o r a f f o r z a i l p e r c o r s o d i E c o v a c s n e l d i v e n t a r e p u n t o d i r i f e r i m e n t o n e l s e t t o r e e c o n f e r m a i l n o s t r o i m p e g n o n e l m e t t e r e l ’ i n n o v a z i o n e r e a l m e n t e a l s e r v i z i o d e l l e p e r s o n e , o g n i g i o r n o " . L a s t o r i a u l t r a v e n t e n n a l e d e l b r a n d s o s t i e n e q u e s t o i m p e g n o v e r s o u n a c o e s i s t e n z a o l i s t i c a t r a e s s e r i u m a n i e m a c c h i n e . C o m e r i c o r d a t o d u r a n t e i l l a n c i o , " M o l t o p r i m a c h e l a “ s m a r t h o m e ” d i v e n t a s s e d i m o d a , E c o v a c s R o b o t i c s e r a g i à a l l ' a v a n g u a r d i a n e l l ' i n n o v a z i o n e n e l c a m p o d e l l a r o b o t i c a d o m e s t i c a i n t e l l i g e n t e " . O g g i , c o n u n a p r e s e n z a i n o l t r e 1 4 5 P a e s i , l a m i s s i o n e d i " p r o m u o v e r e l e t e c n o l o g i e r o b o t i c h e p e r c r e a r e u n a c o e s i s t e n z a o l i s t i c a " s i t r a d u c e i n s i s t e m i c a p a c i d i g e s t i r e a u t o n o m a m e n t e a m b i e n t i c o m p l e s s i . L ' e v o l u z i o n e d e l l a n u o v a g a m m a E c o v a c s , d i s p o n i b i l e d a l 1 2 f e b b r a i o 2 0 2 6 , r i f l e t t e q u e s t a r i c e r c a d i a u t o n o m i a p r o f o n d a . N e l l a c u r a d e g l i s p a z i v e r d i , i s i s t e m i d i n a v i g a z i o n e L i D A R e l e t e c n o l o g i e R T K m u l t i f r e q u e n z a d e l l e s e r i e G O A T p e r m e t t o n o u n a g e s t i o n e d e l t e r r i t o r i o c h e p r e s c i n d e d a l l ' i n t e r v e n t o u m a n o , e l i m i n a n d o i v i n c o l i f i s i c i d e i v e c c h i p e r c o r s i p e r i m e t r a l i . P a r a l l e l a m e n t e , l a m a n u t e n z i o n e d e l l e s u p e r f i c i v e t r a t e e d e i p a v i m e n t i r a g g i u n g e u n a n u o v a m a t u r i t à c o n i l m o d e l l o W I N B O T W 3 O M N I . S u l f r o n t e i n d o o r , i l D E E B O T T 8 0 S O M N I s i n t e t i z z a q u e s t a e f f i c i e n z a c o m b i n a n d o i l r u l l o r o t a n t e O Z M O R O L L E R 2 . 0 , l a p r e c i s i o n e s u i b o r d i d e l l a t e c n o l o g i a T r u E d g e 3 . 0 e l a v e r s a t i l i t à d e l s i s t e m a T r i p l e L i f t , c a p a c e d i a d a t t a r e l ' a z i o n e m e c c a n i c a a d i v e r s e s u p e r f i c i . I l p a s s a g g i o c r u c i a l e v e r s o l a " r o b o t i c a p e r t u t t i " s i c o m p i e n e l l a d r a s t i c a r i d u z i o n e d e l l a m a n u t e n z i o n e r i c h i e s t a a l l ' u t e n t e . L e s t a z i o n i m u l t i f u n z i o n e o d i e r n e n o n s o n o p i ù s e m p l i c i b a s i d i r i c a r i c a , m a h u b l o g i s t i c i c h e g e s t i s c o n o a u t o n o m a m e n t e c i c l i d i p u l i z i a e a s c i u g a t u r a t e r m i c a , e s t e n d e n d o l ' a u t o s u f f i c i e n z a o p e r a t i v a p e r d i v e r s i m e s i . È p r o p r i o i n q u e s t a s e m p l i f i c a z i o n e d e i p r o c e s s i c h e l ' i n n o v a z i o n e s i m e t t e r e a l m e n t e a l s e r v i z i o d e l l e p e r s o n e , r e n d e n d o l a t e c n o l o g i a u n e l e m e n t o i n v i s i b i l e m a e s s e n z i a l e d e l l a c a s a m o d e r n a .