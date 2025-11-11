R o m a , 1 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - D a q u a s i c i n q u a n t ’ a n n i E c o r o e t r a s f o r m a l e s f i d e a m b i e n t a l i i n s o l u z i o n i s o s t e n i b i l i . F o n d a t a n e l 1 9 7 6 , l ’ a z i e n d a è o g g i u n g l o b a l s e r v i c e e c o l o g i c o l e a d e r n e l l a g e s t i o n e i n t e g r a t a d e i r i f i u t i , n e l p r o n t o i n t e r v e n t o a m b i e n t a l e e n e l l a c o n s u l e n z a s t r a t e g i c a E s g . C o n d u e p i a t t a f o r m e d i p r o p r i e t à e u n a f l o t t a d i o l t r e 2 5 m e z z i o p e r a t i v i a t t i v i 2 4 o r e s u 2 4 , E c o r o e g a r a n t i s c e u n s e r v i z i o e f f i c i e n t e , s i c u r o e t r a c c i a b i l e i n t u t t o i l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e . L a p i a t t a f o r m a p r i n c i p a l e d i M i l a n o è a u t o r i z z a t a p e r i l t r a t t a m e n t o f i n o a 1 8 5 m i l a t o n n e l l a t e a n n u e , m e n t r e q u e l l a d i S t r a d e l l a d i s p o n e d i u n ’ a u t o r i z z a z i o n e f i n o a 4 4 m i l a t o n n e l l a t e . A s u p p o r t o d e l l e a t t i v i t à , u n l a b o r a t o r i o i n t e r n o c e r t i f i c a t o g a r a n t i s c e a n a l i s i e c o n t r o l l i d i q u a l i t à i n o g n i f a s e d e l p r o c e s s o , o f f r e n d o a n c h e s e r v i z i a n a l i t i c i d e d i c a t i a i c l i e n t i . L ’ e s p e r i e n z a m a t u r a t a i n m e z z o s e c o l o s i r i f l e t t e i n u n a g a m m a d i s o l u z i o n i c o m p l e t e : d a l t r a t t a m e n t o d i r i f i u t i l i q u i d i , s o l i d i , p e r i c o l o s i e n o n p e r i c o l o s i , f i n o a l l e b o n i f i c h e a m b i e n t a l i e a g l i i n t e r v e n t i d i m e s s a i n s i c u r e z z a d ’ e m e r g e n z a p e r s v e r s a m e n t i o e v e n t i c r i t i c i . E c o r o e o p e r a s e c o n d o u n m e t o d o c o l l a u d a t o c h e i n t e g r a t e c n o l o g i a , c o m p e t e n z e s p e c i a l i s t i c h e e c o n s u l e n z a n o r m a t i v a p e r t u t t i i p r i n c i p a l i s e t t o r i i n d u s t r i a l i : c h i m i c o - f a r m a c e u t i c o , m e t a l m e c c a n i c o , o i l & g a s , l o g i s t i c a , e d i l i z i a , G d o e p u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e .