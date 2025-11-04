R o m a , 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - L a r i s o r s a i d r i c a è s o t t o c r e s c e n t e p r e s s i o n e a c a u s a d e l c a m b i a m e n t o c l i m a t i c o , d e l l ' u r b a n i z z a z i o n e e d e l l e r i c h i e s t e d i i n d u s t r i a e a g r i c o l t u r a . P e r a f f r o n t a r e q u e s t e s f i d e , E u r o p a e M e d i t e r r a n e o s t a n n o g u i d a n d o i n i z i a t i v e d i g i t a l i e c y b e r - f i s i c h e , u t i l i z z a n d o t e c n o l o g i e d ' a v a n g u a r d i a c o m e I o T , A I e d i g i t a l t w i n p e r a u m e n t a r e e f f i c i e n z a e r e s i l i e n z a n e l l a g e s t i o n e d e l l ’ a c q u a , i n t e g r a t e d a s o l u z i o n i n a t u r e b a s e d . Q u e s t i t e m i , i n s i e m e a l l a p r e s e n t a z i o n e d i c a s i s t u d i o i n n o v a t i v i , s o n o s t a t i t r a t t a t i d u r a n t e l ’ e v e n t o ' E u r o p e a n a n d M e d i t e r r a n e a n n a t u r e - b a s e d , d i g i t a l a n d c y b e r - p h y s i c a l i n i t i a t i v e s p r o j e c t s t o i n n o v a t e w a t e r m a n a g e m e n t ' , a c u r a d e l C o m i t a t o T e c n i c o S c i e n t i f i c o d i E c o m o n d o , U t i l i t a l i a , I r s a - C n r ( W a t e r R e s e a r c h I n s t i t u t e ) , l ’ U n i v e r s i t à P o l i t e c n i c a d e l l e M a r c h e , I s p r a , W a t e r 4 a l l e W a t e r E u r o p e .