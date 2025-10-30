R o m a , 2 9 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - “ S i a m o a u n a f e r m a t a , m a i l c a p o l i n e a è a n c o r a l o n t a n o . Q u e s t o è s t a t o u n p r o g e t t o i m p o r t a n t e e l u n g i m i r a n t e : a b b i a m o c e r c a t o d i u n i r e r e a l t à a l t e r n a t i v e e n o n c o n c o r r e n z i a l i . L ’ i n t e r e s s e d e l l a C a m e r a d i c o m m e r c i o è s o s t e n e r e l e i m p r e s e , n o n s o l o v e n d e n d o p r o d o t t i m a c o s t r u e n d o d i a l o g o t r a N o r d e S u d c o n i l l i n g u a g g i o u n i v e r s a l e d e i s a p o r i e d e i s a p e r i . N e l n o s t r o p i c c o l o , c e r c h i a m o d i f a v o r i r e l ’ a v v i c i n a m e n t o t r a c u l t u r e e t r a d i z i o n i . Q u e s t a c o m p l e m e n t a r i t à h a f u n z i o n a t o e p u ò f u n z i o n a r e a n c h e i n f u t u r o , c r e a n d o c o n n e s s i o n i s o l i d e ” . L o h a d i c h i a r a t o M i c h l E b n e r , p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a d i c o m m e r c i o d i B o l z a n o , d u r a n t e i l l a n c i o d e l l a c a m p a g n a ' C o s e n z a - B o l z a n o F o o d E x p r e s s ' , p r e s s o l a d e l e g a z i o n e d e l l a R e g i o n e C a l a b r i a a R o m a . “ T u t t e l e a z i e n d e i n t e r e s s a t e - h a e v i d e n z i a t o E b n e r - v e n g o n o i n f o r m a t e e c o i n v o l t e . L a C a m e r a d i c o m m e r c i o d i B o l z a n o c o n t a 6 1 . 0 0 0 i m p r e s e , d i c u i 2 1 . 0 0 0 n e l s e t t o r e a g r i c o l o , d o v e i n o s t r i p r o d o t t i p r i n c i p a l i r e s t a n o l a t t e , v i n o e m e l a ” .