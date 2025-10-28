R o m a , 2 8 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I n I t a l i a , o l t r e 3 1 6 . 0 0 0 b a m b i n i e a d o l e s c e n t i s o f f r o n o d i g r a v i m a l a t t i e e d i s a b i l i t à s e n z a u n a d e g u a t o s u p p o r t o . ' S o r r i s o è C u r a ' è l ’ i n i z i a t i v a s o l i d a l e d i S e r v i e r I t a l i a e i l F o n d o d i b e n e f i c e n z a M é c é n a t S e r v i e r i n f a v o r e d i D y n a m o C a m p a s o s t e g n o d e i p r o g r a m m i p e r f a m i g l i e c o n f i g l i a f f e t t i d a p a t o l o g i e g r a v i o c r o n i c h e , n e u r o d i v e r g e n z e o c o n d i z i o n i d i d i s a b i l i t à . L a c o l l a b o r a z i o n e p e r m e t t e r à d i o f f r i r e p e r i l p e r i o d o 2 0 2 6 - 2 0 2 7 p r o g r a m m i g r a t u i t i d i T e r a p i a R i c r e a t i v a a 3 0 m i n o r i e a i l o r o n u c l e i f a m i l i a r i f o r t e m e n t e g r a v a t i d a l p e s o d e l l a m a l a t t i a o d a g r a v i c o n d i z i o n i d i d i s a b i l i t à , c o i n v o l g e n d o u n t o t a l e d i o l t r e 1 0 0 p e r s o n e i n c i a s c u n o d e i d u e a n n i p r e s s o D y n a m o C a m p i n T o s c a n a . C o n i l p r o g e t t o v e r r a n n o i n o l t r e c o i n v o l t i i d i p e n d e n t i d i S e r v i e r I t a l i a , s i a c o n l ’ a t t i v a z i o n e d i u n a r a c c o l t a f o n d i s i a a t t r a v e r s o u n p e r c o r s o d i f o r m a z i o n e f i n a l i z z a t o a d i v e n t a r e v o l o n t a r i p r e s s o l ’ o a s i d i L i m e s t r e , s e d e d i D y n a m o C a m p . S e r v i e r I t a l i a , f i l i a l e d e l G r u p p o S e r v i e r , m u l t i n a z i o n a l e f a r m a c e u t i c a i n d i p e n d e n t e g o v e r n a t a d a u n a f o n d a z i o n e n o - p r o f i t , r a f f o r z a i l p r o p r i o i m p e g n o a f a v o r e d e l l a s o l i d a r i e t à e d e l l ’ i n c l u s i o n e s o c i a l e c o l l a b o r a n d o c o n D y n a m o C a m p - r i p o r t a u n a n o t a - l a p r i m a r e a l t à i t a l i a n a d i T e r a p i a R i c r e a t i v a d e d i c a t a a b a m b i n i e a d o l e s c e n t i a f f e t t i d a p a t o l o g i e g r a v i o c r o n i c h e e a l l e l o r o f a m i g l i e . ' S o r r i s o è C u r a ' r a p p r e s e n t a u n o d e i p r o g e t t i d i C o r p o r a t e s o c i a l r e s p o n s i b i l i t y p i ù s i g n i f i c a t i v i p e r S e r v i e r i n I t a l i a , c o n f e r m a n d o l a v o l o n t à a z i e n d a l e d i s o s t e n e r e c o n c r e t a m e n t e i l b e n e s s e r e d e l l e p e r s o n e e d e l l a c o m u n i t à i n c u i o p e r a . G r a z i e a l f i n a n z i a m e n t o d e l M é c é n a t S e r v i e r C h a r i t y F u n d , S e r v i e r i n I t a l i a a f f i a n c h e r à p e r i l p r o s s i m o b i e n n i o D y n a m o C a m p , c h e i n q u e s t o m o d o p o t r à a c c o g l i e r e o g n i a n n o 3 0 f a m i g l i e n e l l a s e d e d e l C a m p , i m m e r s a n e l l a n a t u r a m e r a v i g l i o s a a l l i m i t a r e d e l l ’ o a s i d i L i m e s t r e , i n p r o v i n c i a d i P i s t o i a . I n u n ’ a m b i e n t e s t i m o l a n t e e p r o t e t t o , b a m b i n i e a d o l e s c e n t i c o n g r a v i d i s a b i l i t à o m a l a t t i e g r a v i o c r o n i c h e i n s i e m e a l l e p r o p r i e f a m i g l i e p o t r a n n o v i v e r e u n ’ e s p e r i e n z a d i v a c a n z a c o m p l e t a m e n t e g r a t u i t a , i n c u i s o c i a l i z z a r e , s p e r i m e n t a r e , d i v e r t i r s i e a f f r o n t a r e l a v i t a s e n z a b a r r i e r e . " A u m e n t a r e l a s e n s i b i l i t à a l l a d i v e r s i t à e a l l ' i n c l u s i o n e e p r o m u o v e r e i l c o i n v o l g i m e n t o p e r s o n a l e i n p r o g r a m m i c o n c r e t i d i r e s p o n s a b i l i t à s o c i a l e , s o n o p u n t i s a l d i d e l l a n o s t r a c u l t u r a a z i e n d a l e c h e , a t t r a v e r s o D y n a m o C a m p , t r o v a n o u n ’ e s p r e s s i o n e a u t e n t i c a - d i c h i a r a E l i s a N a p o l i t a n o , H R & T r a i n i n g D i r e c t o r G r u p p o S e r v i e r i n I t a l i a - L a c o l l a b o r a z i o n e c o n D y n a m o C a m p r a p p r e s e n t a u n e s e m p i o v i r t u o s o d i c o m e l a s i n e r g i a t r a i m p r e s a e t e r z o s e t t o r e p o s s a g e n e r a r e r e a l e v a l o r e s o c i a l e , p r o m u o v e n d o u n a c u l t u r a d e l l a s o l i d a r i e t à f o n d a t a s u l l a p a r t e c i p a z i o n e , l ’ e m p a t i a e l a c o n d i v i s i o n e " . S i a b a m b i n i c h e g e n i t o r i a v r a n n o a d i s p o s i z i o n e l ’ a m p i o p r o g r a m m a d i a t t i v i t à r i c r e a t i v e i n d o o r e o u t d o o r p r o g e t t a t o d a l l o s t a f f d i D y n a m o C a m p – d a l l a r a d i o a l l a c e r a m i c a , d a l l ’ a r r a m p i c a t a a l l ’ e q u i t a z i o n e , d a i l a b o r a t o r i a r t i s t i c i a l l a p i s c i n a – c o n c e p i t o p e r f a v o r i r e l a r i s c o p e r t a d e l l e p r o p r i e c a p a c i t à , i l r a f f o r z a m e n t o d e l l a f i d u c i a i n s é s t e s s i e l a c o n d i v i s i o n e c o n a l t r e f a m i g l i e c h e v i v o n o e s p e r i e n z e s i m i l i . I l p r o g e t t o s i i n s e r i s c e n e l l a c o r n i c e v a l o r i a l e d i M é c é n a t S e r v i e r , i l F o n d o d i b e n e f i c e n z a d e l G r u p p o c h e d a l 2 0 1 6 , s o s t i e n e i n i z i a t i v e s o l i d a l i d a l r e s p i r o i n t e r n a z i o n a l e c o n l ’ o b i e t t i v o d i p r o m u o v e r e d i v e r s i t e m i d i v a l o r e s o c i a l e c o m e l a s a l u t e , l ’ e d u c a z i o n e , l a c u l t u r a , i l s e n s o c i v i c o e g l i a i u t i u m a n i t a r i , v a l o r i z z a n d o a l c o n t e m p o l a c o l l a b o r a z i o n e t r a i d i p e n d e n t i d e l G r u p p o e l e o r g a n i z z a z i o n i n o - p r o f i t . " C o l l a b o r a z i o n i c o m e q u e l l a c o n M é c é n a t S e r v i e r e S e r v i e r I t a l i a c i c o n s e n t o n o d i a m p l i a r e i l n u m e r o d i f a m i g l i e c h e p o s s i a m o a c c o g l i e r e , c o n t r i b u e n d o a l l a c o n t i n u i t à d e i n o s t r i p r o g r a m m i d i t e r a p i a r i c r e a t i v a - c o m m e n t a E m a n u e l a B e r g o n z i , r e s p o n s a b i l e R a c c o l t a F o n d i C o r p o r a t e d i D y n a m o C a m p - O g n i s o s t e g n o c h e r i c e v i a m o s i t r a d u c e i n o p p o r t u n i t à d i g i o i a , f i d u c i a e c o n d i v i s i o n e p e r b a m b i n i e g e n i t o r i c h e v i v o n o s i t u a z i o n i d i g r a n d e f r a g i l i t à . È q u e s t o , p e r n o i , i l s i g n i f i c a t o p i ù a u t e n t i c o d i a l l e a n z a p e r i l b e n e c o m u n e " . ' S o r r i s o è C u r a ' n o n s a r e b b e p o s s i b i l e s e n z a i l d i r e t t o c o n t r i b u t o d e i d i p e n d e n t i d e l G r u p p o S e r v i e r i n I t a l i a , c h i a m a t i a p a r t e c i p a r e a t t i v a m e n t e a p e r c o r s i d i f o r m a z i o n e e a t r a i n i n g s p e c i f i c i p e r u n g r u p p o d i c i r c a 2 2 v o l o n t a r i c h e s a r a n n o i m p e g n a t i i n p r i m a l i n e a n e l l e a t t i v i t à d e l C a m p , r e g a l a n d o t e m p o , c o m p e t e n z e e d e n t u s i a s m o a i p i c c o l i o s p i t i d i D y n a m o . A t u t t o c i ò s i a g g i u n g e r à u n a r a c c o l t a f o n d i c h e p e r m e t t e r à a t u t t i i d i p e n d e n t i d i c o n t r i b u i r e i n m o d o c o n c r e t o a l l e v a r i e i n i z i a t i v e p r o m o s s e d a D y n a m o C a m p , a t t r a v e r s o i p r o g e t t i C i t y C a m p e D y n a m o P r o g r a m s , o s p i t a t i i n s t r u t t u r e o s p e d a l i e r e , a s s o c i a z i o n i n o - p r o f i t e c a s e f a m i g l i a s u l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e . F o n d a t o n e l 2 0 0 7 e p a r t e d e l S e r i o u s F u n C h i l d r e n ’ s N e t w o r k , l a r e t e i n t e r n a z i o n a l e d i c a m p d i t e r a p i a r i c r e a t i v a c r e a t a d a P a u l N e w m a n , D y n a m o C a m p a c c o g l i e o g n i a n n o o l t r e 2 . 3 0 0 b a m b i n i e f a m i g l i e e r a g g i u n g e p i ù d i 6 . 0 0 0 p e r s o n e i n t u t t a I t a l i a . U n l u o g o m a g i c o d o v e l a v e r a c u r a è r i d e r e , l ’ o b i e t t i v o è r e s t i t u i r e a b a m b i n i e r a g a z z i l a g i o i a e l a f i d u c i a n e l l e p r o p r i e c a p a c i t à e i l d i r i t t o a l l a f e l i c i t à è l a b u s s o l a p e r t u t t i .