Roma, 21 ott. (Adnkronos) - I giovani italiani sono prevalentemente positivi rispetto al futuro: due su tre si dicono fiduciosi e la maggioranza guarda ai prossimi anni con ottimismo e speranza. Tuttavia, le incertezze determinate dalla situazione internazionale e da una serie di condizioni che incidono sulla loro vita quotidiana dal lavoro alla formazione, dal costo della vita alla stabilità sociale continuano a generare una percezione complessa, sospesa tra fiducia e preoccupazione. È quanto emerge dallottava rilevazione dellIndice di Fiducia dei Giovani, realizzata dal Consiglio Nazionale dei Giovani con il supporto scientifico dellIstituto Piepoli. A settembre 2025 lindice, che tiene conto di 15 diversi indicatori, registra un valore complessivo di 66,2 punti, stabile nella fascia medio-alta di fiducia. Rispetto allultima rilevazione (giugno 2025) crescono i sentimenti positivi (63%, +4%) e aumenta la speranza (+2%), mentre calano amarezza (-2%) e paura (-2%). Lottimismo verso il futuro resta solido al 54%. Sul fronte delleconomia la fiducia registra un saldo positivo di +20 punti, in lieve aumento (+2) rispetto a giugno, mentre si conferma stabile la fiducia sullequilibrio vita-lavoro, che con il 41% fa registrare il livello più alto dallinizio delle rilevazioni. Particolarmente significativi i segnali di apertura verso il cambiamento. La fiducia nellintelligenza artificiale cresce di dieci punti rispetto a giugno, (saldo positivo +34%), segno di una generazione sempre più pronta a leggere linnovazione come leva di crescita. Allo stesso modo, limportanza attribuita alla cultura torna a salire al 71% (+2%), confermando il ruolo centrale dellaccesso a libri, eventi e spettacoli come fattore di benessere e coesione sociale. I dati di questa rilevazione sottolinea Maria Cristina Pisani, Presidente del Consiglio Nazionale dei Giovani ci consegnano un segnale importante: i giovani italiani guardano avanti con fiducia, si mostrano aperti al cambiamento e pronti a costruire il proprio futuro con consapevolezza. Crescono la speranza, la fiducia nelleconomia, linteresse per la cultura e la propensione a considerare linnovazione e le nuove tecnologie come strumenti di progresso e inclusione. È il ritratto di una generazione che, pur in un contesto complesso, sceglie di reagire con ottimismo e determinazione, dimostrando una straordinaria capacità di adattamento e di resilienza. Qualche criticità emerge rispetto alloccupazione con l84% dei giovani che ritiene che le proprie condizioni economiche dipendono dalla propria famiglia anche per poter completare gli studi, evidenziando come i compensi ricevuti non siano adeguati né ai bisogni né alla quantità di lavoro richiesta. Stesse criticità emergono rispetto alla percezione della condizione di genere. Nonostante un miglioramento del 3% rispetto alla rilevazione precedente, lindice di misurazione della percezione della diseguaglianza di genere resta alto in termini assoluti: il 61% delle persone intervistate reputa, infatti, che le condizioni delle donne siano peggiori rispetto a quelle degli uomini. In calo anche la fiducia nei confronti dellUnione Europea che, pure rimanendo tendenzialmente alta (63%), è diminuita del 13% negli ultimi 12 mesi. Stessa dinamica per la fiducia nei confronti del sistema educativo (60%), diminuita del 18% rispetto a settembre 2024. E resta bassa anche la percezione delladeguatezza degli stipendi (29%), mentre cresce dell1%, raggiungendo quota 85%, limportanza di un lavoro stabile per costruire il proprio futuro. Restano sullo sfondo alcune incertezze legate al futuro del lavoro, alla qualità degli stipendi e alle disparità di genere, prosegue Pisani. È un equilibrio fragile, che richiede ascolto e risposte tempestive. I giovani chiedono strumenti concreti per costruire la loro esistenza. È compito di tutti e delle istituzioni trasformare questa fiducia in opportunità, sostenendo il capitale umano e valorizzando le energie migliori del Paese.