R o m a , 2 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - I g i o v a n i i t a l i a n i s o n o p r e v a l e n t e m e n t e p o s i t i v i r i s p e t t o a l f u t u r o : d u e s u t r e s i d i c o n o f i d u c i o s i e l a m a g g i o r a n z a g u a r d a a i p r o s s i m i a n n i c o n o t t i m i s m o e s p e r a n z a . T u t t a v i a , l e i n c e r t e z z e d e t e r m i n a t e d a l l a s i t u a z i o n e i n t e r n a z i o n a l e e d a u n a s e r i e d i c o n d i z i o n i c h e i n c i d o n o s u l l a l o r o v i t a q u o t i d i a n a – d a l l a v o r o a l l a f o r m a z i o n e , d a l c o s t o d e l l a v i t a a l l a s t a b i l i t à s o c i a l e – c o n t i n u a n o a g e n e r a r e u n a p e r c e z i o n e c o m p l e s s a , s o s p e s a t r a f i d u c i a e p r e o c c u p a z i o n e . È q u a n t o e m e r g e d a l l ’ o t t a v a r i l e v a z i o n e d e l l ’ I n d i c e d i F i d u c i a d e i G i o v a n i , r e a l i z z a t a d a l C o n s i g l i o N a z i o n a l e d e i G i o v a n i c o n i l s u p p o r t o s c i e n t i f i c o d e l l ’ I s t i t u t o P i e p o l i . A s e t t e m b r e 2 0 2 5 l ’ i n d i c e , c h e t i e n e c o n t o d i 1 5 d i v e r s i i n d i c a t o r i , r e g i s t r a u n v a l o r e c o m p l e s s i v o d i 6 6 , 2 p u n t i , s t a b i l e n e l l a f a s c i a m e d i o - a l t a d i f i d u c i a . R i s p e t t o a l l ’ u l t i m a r i l e v a z i o n e ( g i u g n o 2 0 2 5 ) c r e s c o n o i s e n t i m e n t i p o s i t i v i ( 6 3 % , + 4 % ) e a u m e n t a l a s p e r a n z a ( + 2 % ) , m e n t r e c a l a n o a m a r e z z a ( - 2 % ) e p a u r a ( - 2 % ) . L ’ o t t i m i s m o v e r s o i l f u t u r o r e s t a s o l i d o a l 5 4 % . S u l f r o n t e d e l l ’ e c o n o m i a l a f i d u c i a r e g i s t r a u n s a l d o p o s i t i v o d i + 2 0 p u n t i , i n l i e v e a u m e n t o ( + 2 ) r i s p e t t o a g i u g n o , m e n t r e s i c o n f e r m a s t a b i l e l a f i d u c i a s u l l ’ e q u i l i b r i o v i t a - l a v o r o , c h e c o n i l 4 1 % f a r e g i s t r a r e i l l i v e l l o p i ù a l t o d a l l ’ i n i z i o d e l l e r i l e v a z i o n i . P a r t i c o l a r m e n t e s i g n i f i c a t i v i i s e g n a l i d i a p e r t u r a v e r s o i l c a m b i a m e n t o . L a f i d u c i a n e l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e c r e s c e d i d i e c i p u n t i r i s p e t t o a g i u g n o , ( s a l d o p o s i t i v o + 3 4 % ) , s e g n o d i u n a g e n e r a z i o n e s e m p r e p i ù p r o n t a a l e g g e r e l ’ i n n o v a z i o n e c o m e l e v a d i c r e s c i t a . A l l o s t e s s o m o d o , l ’ i m p o r t a n z a a t t r i b u i t a a l l a c u l t u r a t o r n a a s a l i r e a l 7 1 % ( + 2 % ) , c o n f e r m a n d o i l r u o l o c e n t r a l e d e l l ’ a c c e s s o a l i b r i , e v e n t i e s p e t t a c o l i c o m e f a t t o r e d i b e n e s s e r e e c o e s i o n e s o c i a l e . “ I d a t i d i q u e s t a r i l e v a z i o n e – s o t t o l i n e a M a r i a C r i s t i n a P i s a n i , P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o N a z i o n a l e d e i G i o v a n i – c i c o n s e g n a n o u n s e g n a l e i m p o r t a n t e : i g i o v a n i i t a l i a n i g u a r d a n o a v a n t i c o n f i d u c i a , s i m o s t r a n o a p e r t i a l c a m b i a m e n t o e p r o n t i a c o s t r u i r e i l p r o p r i o f u t u r o c o n c o n s a p e v o l e z z a . C r e s c o n o l a s p e r a n z a , l a f i d u c i a n e l l ’ e c o n o m i a , l ’ i n t e r e s s e p e r l a c u l t u r a e l a p r o p e n s i o n e a c o n s i d e r a r e l ’ i n n o v a z i o n e e l e n u o v e t e c n o l o g i e c o m e s t r u m e n t i d i p r o g r e s s o e i n c l u s i o n e . È i l r i t r a t t o d i u n a g e n e r a z i o n e c h e , p u r i n u n c o n t e s t o c o m p l e s s o , s c e g l i e d i r e a g i r e c o n o t t i m i s m o e d e t e r m i n a z i o n e , d i m o s t r a n d o u n a s t r a o r d i n a r i a c a p a c i t à d i a d a t t a m e n t o e d i r e s i l i e n z a ” . Q u a l c h e c r i t i c i t à e m e r g e r i s p e t t o a l l ’ o c c u p a z i o n e c o n l ’ 8 4 % d e i g i o v a n i c h e r i t i e n e c h e l e p r o p r i e c o n d i z i o n i e c o n o m i c h e d i p e n d o n o d a l l a p r o p r i a f a m i g l i a a n c h e p e r p o t e r c o m p l e t a r e g l i s t u d i , e v i d e n z i a n d o c o m e i c o m p e n s i r i c e v u t i n o n s i a n o a d e g u a t i n é a i b i s o g n i n é a l l a q u a n t i t à d i l a v o r o r i c h i e s t a . S t e s s e c r i t i c i t à e m e r g o n o r i s p e t t o a l l a p e r c e z i o n e d e l l a c o n d i z i o n e d i g e n e r e . N o n o s t a n t e u n m i g l i o r a m e n t o d e l 3 % r i s p e t t o a l l a r i l e v a z i o n e p r e c e d e n t e , l ’ i n d i c e d i m i s u r a z i o n e d e l l a p e r c e z i o n e d e l l a d i s e g u a g l i a n z a d i g e n e r e r e s t a a l t o i n t e r m i n i a s s o l u t i : i l 6 1 % d e l l e p e r s o n e i n t e r v i s t a t e r e p u t a , i n f a t t i , c h e l e c o n d i z i o n i d e l l e d o n n e s i a n o p e g g i o r i r i s p e t t o a q u e l l e d e g l i u o m i n i . I n c a l o a n c h e l a f i d u c i a n e i c o n f r o n t i d e l l ’ U n i o n e E u r o p e a c h e , p u r e r i m a n e n d o t e n d e n z i a l m e n t e a l t a ( 6 3 % ) , è d i m i n u i t a d e l 1 3 % n e g l i u l t i m i 1 2 m e s i . S t e s s a d i n a m i c a p e r l a f i d u c i a n e i c o n f r o n t i d e l s i s t e m a e d u c a t i v o ( 6 0 % ) , d i m i n u i t a d e l 1 8 % r i s p e t t o a s e t t e m b r e 2 0 2 4 . E r e s t a b a s s a a n c h e l a p e r c e z i o n e d e l l ’ a d e g u a t e z z a d e g l i s t i p e n d i ( 2 9 % ) , m e n t r e c r e s c e d e l l ’ 1 % , r a g g i u n g e n d o q u o t a 8 5 % , l ’ i m p o r t a n z a d i u n l a v o r o s t a b i l e p e r c o s t r u i r e i l p r o p r i o f u t u r o . “ R e s t a n o s u l l o s f o n d o a l c u n e i n c e r t e z z e l e g a t e a l f u t u r o d e l l a v o r o , a l l a q u a l i t à d e g l i s t i p e n d i e a l l e d i s p a r i t à d i g e n e r e ” , p r o s e g u e P i s a n i . “ È u n e q u i l i b r i o f r a g i l e , c h e r i c h i e d e a s c o l t o e r i s p o s t e t e m p e s t i v e . I g i o v a n i c h i e d o n o s t r u m e n t i c o n c r e t i p e r c o s t r u i r e l a l o r o e s i s t e n z a . È c o m p i t o d i t u t t i e d e l l e i s t i t u z i o n i t r a s f o r m a r e q u e s t a f i d u c i a i n o p p o r t u n i t à , s o s t e n e n d o i l c a p i t a l e u m a n o e v a l o r i z z a n d o l e e n e r g i e m i g l i o r i d e l P a e s e ” .